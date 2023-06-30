Найчистіші місця для купання в Польщі. Цього літа "Блакитний прапор" отримали 34 місця

30 czerwca 2023, 12:47
Autor:
red.
Źródło:
blekitnaflaga.org, FDEE
Widok z drona na plażę w Orłowie, luty 2022
Widok z drona na plażę w Orłowie, luty 2022TVN24
wideo 2/5
TVN24Widok z drona na plażę w Orłowie, luty 2022

Тридцять чотири польські прісноводні та морські пляжі та місця для купання отримали "Блакитний прапор" у сезоні 2023 року у списку, підготовленому Фундацією екологічної освіти. Більшість цих місць розташовані безпосередньо на Балтійському морі або на прилеглих до нього водах. В усьому світі такою відзнакою можуть похвалитися більше п'яти тисяч пляжів і місць для купання.

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Фонд екологічної освіти (FDEE) з 1985 року веде список найчистіших, найбезпечніших і екологічних пляжів і пристаней для купання у світі. "Блакитний прапор" може бути присуджений тим, хто відповідає критеріям у сфері якості води, діяльності з екологічної освіти, екологічного менеджменту та безпеки, а також якості послуг, що надаються. У сезоні 2023 року цією відзнакою було нагороджено 5036 пляжів і марин (пристаней) для купання в 51 країні світу, включаючи 34 місця в Польщі. Минулого року було таким чином на території Польщі було відзначено 43 місця.

Польські місця для купання, нагороджені "Блакитним прапором" 

Серед польських місць, нагороджених "Блакитним прапором", є 29 пляжів для купання та 5 пристаней. Більшість з них розташовані безпосередньо на Балтійському морі або в прилеглих до нього водах. Ось повний список: 

1. Купальний курорт у Зеленеві на озері Miedwie 2. Купальня на озері у Любчині  3. Купальний курорт у Степниці на Щецінській затоці  4. Морська купальня Świnoujście - Uznam  5. Яхтовий порт імені Єжи Порембського у Свіноуйсьцю  6. Морський курорт Świnoujście Warszów  7. Морський курорт Międzyzdroje Wschód  8. Морська пристань Wapnica - Międzyzdroje  9. Морський курорт Międzywodzie  10. Морський курорт Dziwnów  11. Морський курорт Dziwnówek  12. Курорт Pobierowo, західний пляж  13. Пляж Pustkowo  14. Пляж Trzęsacz  15. Пляж Rewal  16. Пляж Pogorzelica  17. Пляж Niechorze  18. Пляж Mrzeżyno Zachód  19. Пляж Grzybowo  20. Пляж Dźwirzyno  21. Пляж для морських купань Колобжег Захід"Plaża TRM"  22. Пляж для морських купань Колобжег Схід"Bałtyk"  23. Пляж для морських купань Колобжег Схід "Kamienny Szaniec"  24. Пристань для морського купання Solna - Колобжег 2 25. Пляж Dąbki Zachód  26. Пляж Mielno 216  27. Морський курорт Darłówko Zachodnie  28. Пляж Ustka Zachód II  29. Навчально-тренувальний центр WOPR в Борувні  30. Яхт-клуб Marina Yacht Park в Гдині  31. Пляж Koliba в Сопоті  32. Пляж Stogi у Гданську 33. Пляж Sobieszewo у Гданську  34. Пристань для морського купання у Гданську 

Як пише FDEE на своєму веб-сайті, об’єкти, відзначені Блакитним прапором, можна впізнати, власне, за блакитним прапором, який майорить над ними, та інформаційним щитом, розміщеним у центральній частині пляжу для купання або пристані. Відзнака діє лише протягом одного сезону. Щороку потрібно звертатися заново, і щоразу проходити жорсткий контроль. 

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Autor:red.

Źródło: blekitnaflaga.org, FDEE

Źródło zdjęcia głównego: katatonia82 / Shutterstock

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Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

28 czerwca 2023, 6:00
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do buntu wagnerowców w Rosji, mówił, że "w takich sytuacjach każdy scenariusz musi być brany pod uwagę". Zapytany, czy polskie służby obserwują już przemieszczanie się żołnierzy Grupy Wagnera na Białoruś, odparł, że nie potwierdza tego. - Te informacje, które posiadamy, sugerują raczej, że duża część najemników, którzy podpisali kontrakty wojskowe z Grupą Wagnera, preferuje pozostanie na terytorium Ukrainy w celu prowadzenia dalszych działań zbrojnych - powiedział. Szef BBN dodał, że "na ten moment nie ma przesłanek", by wprowadzić w Polsce stan nadzwyczajny.  

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Siewiera: nie potwierdzam przemieszczenia się Grupy Wagnera na Białoruś

29 czerwca 2023, 20:42
Autor:
mjz
/ prpb
Źródło:
TVN24

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29 czerwca 2023, 12:58
Autor:
eŁKa/PKoz
Źródło:
TVN24 Poznań/PAP

Mało kto pamięta, kim był Jan Tadeusz Stanisławski. Stanisławski był poetą, tekściarzem. Moja ulubiona, napisana przez Stanisławskiego, pieśń, kończy się słowami: "Z jednej strony wejść bez mydła, z drugiej zaś na swoje wyjść". Przypomniały mi się te słowa, bo raz po raz słyszę, że mamy już znowu PRL. Na szczęście jeszcze nie. Ustrój PRL-u uważam za gorszy od obecnego, bo zmuszał do robienia rzeczy, których człowiek przyzwoity robić nie powinien. 

"Wejść bez mydła"

"Wejść bez mydła"

30 czerwca 2023, 12:55
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl