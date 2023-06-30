Найчистіші місця для купання в Польщі. Цього літа "Блакитний прапор" отримали 34 місця

Тридцять чотири польські прісноводні та морські пляжі та місця для купання отримали "Блакитний прапор" у сезоні 2023 року у списку, підготовленому Фундацією екологічної освіти. Більшість цих місць розташовані безпосередньо на Балтійському морі або на прилеглих до нього водах. В усьому світі такою відзнакою можуть похвалитися більше п'яти тисяч пляжів і місць для купання.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Фонд екологічної освіти (FDEE) з 1985 року веде список найчистіших, найбезпечніших і екологічних пляжів і пристаней для купання у світі. "Блакитний прапор" може бути присуджений тим, хто відповідає критеріям у сфері якості води, діяльності з екологічної освіти, екологічного менеджменту та безпеки, а також якості послуг, що надаються. У сезоні 2023 року цією відзнакою було нагороджено 5036 пляжів і марин (пристаней) для купання в 51 країні світу, включаючи 34 місця в Польщі. Минулого року було таким чином на території Польщі було відзначено 43 місця.

Польські місця для купання, нагороджені "Блакитним прапором"

Серед польських місць, нагороджених "Блакитним прапором", є 29 пляжів для купання та 5 пристаней. Більшість з них розташовані безпосередньо на Балтійському морі або в прилеглих до нього водах. Ось повний список:

1. Купальний курорт у Зеленеві на озері Miedwie 2. Купальня на озері у Любчині 3. Купальний курорт у Степниці на Щецінській затоці 4. Морська купальня Świnoujście - Uznam 5. Яхтовий порт імені Єжи Порембського у Свіноуйсьцю 6. Морський курорт Świnoujście Warszów 7. Морський курорт Międzyzdroje Wschód 8. Морська пристань Wapnica - Międzyzdroje 9. Морський курорт Międzywodzie 10. Морський курорт Dziwnów 11. Морський курорт Dziwnówek 12. Курорт Pobierowo, західний пляж 13. Пляж Pustkowo 14. Пляж Trzęsacz 15. Пляж Rewal 16. Пляж Pogorzelica 17. Пляж Niechorze 18. Пляж Mrzeżyno Zachód 19. Пляж Grzybowo 20. Пляж Dźwirzyno 21. Пляж для морських купань Колобжег Захід"Plaża TRM" 22. Пляж для морських купань Колобжег Схід"Bałtyk" 23. Пляж для морських купань Колобжег Схід "Kamienny Szaniec" 24. Пристань для морського купання Solna - Колобжег 2 25. Пляж Dąbki Zachód 26. Пляж Mielno 216 27. Морський курорт Darłówko Zachodnie 28. Пляж Ustka Zachód II 29. Навчально-тренувальний центр WOPR в Борувні 30. Яхт-клуб Marina Yacht Park в Гдині 31. Пляж Koliba в Сопоті 32. Пляж Stogi у Гданську 33. Пляж Sobieszewo у Гданську 34. Пристань для морського купання у Гданську

Як пише FDEE на своєму веб-сайті, об’єкти, відзначені Блакитним прапором, можна впізнати, власне, за блакитним прапором, який майорить над ними, та інформаційним щитом, розміщеним у центральній частині пляжу для купання або пристані. Відзнака діє лише протягом одного сезону. Щороку потрібно звертатися заново, і щоразу проходити жорсткий контроль.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: blekitnaflaga.org, FDEE