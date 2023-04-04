Найбільший військовий альянс у світі. Так розширилося НАТО

4 kwietnia 2023, 19:24
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP
Finlandia oficjalnie została członkiem NATO
Finlandia oficjalnie została członkiem NATOReuters
wideo 2/7
ReutersFinlandia oficjalnie została członkiem NATO

У вівторок Фінляндія стає 31-м членом НАТО, найбільшого у світі військового альянсу, заснованого після Другої світової війни. Згадуємо ключові події в історії НАТО.

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НАТО, або Організація Північноатлантичного договору, була створена в 1949 році, і її першими членами були США, Канада, Велика Британія, Бельгія, Данія, Франція, Ісландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Португалія.

Під час першого розширення до союзу в 1952 році приєдналися Греція і Туреччина, а через три роки - Західна Німеччина. У відповідь Радянський Союз і сім країн Східної Європи утворили Варшавський договір.

"Росіян подалі, американців поруч, а німців - під контролем"

Мета НАТО, як сказав його перший генеральний секретар Гастінгс Лайонел Ісмей, полягала в тому, щоб "to keep Russians out, the Americans in and the Germans down" (тримати росіян подалі, американців поруч, а німців - під контролем). Згідно з першим пунктом цього принципу європейські союзники сховалися під ядерною парасолькою США, що було необхідно з огляду на перевагу сил Варшавського договору в Європі. Створення Пакту гарантувало, що американські війська залишаться в Європі.

В основі альянсу лежить принцип, згідно з яким напад на будь-якого члена вважається нападом на всіх - його порівнюють з "принципом д'Артаньяна"з "Трьох мушкетерів", тобто "один за всіх, усі за одного". В НАТО це було сформульовано у статті 5 Вашингтонського договору, яка у разі агресії проти держави-члена зобов’язує інших "надати допомогу атакованій країні шляхом негайного вжиття, індивідуально або разом з іншими країнами, таких заходів, які вони вважають необхідними, включаючи використання військової сили, для відновлення та підтримки безпеки в північноатлантичному просторі".

Під час холодної війни ряди НАТО поповнила ще Іспанія - в 1982 році.  Наприкінці тієї епохи близько 900 000 солдатів союзницьких військ були розміщені в ФРН, майже половину з них становили війська США.

NATO w EuropiePAP

НАТО після холодної війни

Після розпаду СРСР і розпуску Варшавського договору в США з'явилися голоси за самоліквідацію альянсу в умовах зникнення попередньої загрози. Переміг варіант посилення політичного виміру НАТО, який мав стати сторожем стабільності в Європі; це також був спосіб залучення колишніх членів радянського блоку до спільноти ліберально-демократичних країн.

Реалізацією ролі стабілізатора світового порядку стали операції НАТО на Балканах у 1990-х роках. Авіаудари по позиціях боснійських сербів призвели до перемир'я у війні в Боснії та Герцеговині та Дейтонського миру. Бомбардування Сербії в 1999 році призвело до визнання незалежності Косова.

Ідея подальшого розширення НАТО спочатку не знайшла підтримки в США. Проти цього виступили більшість медіа та зовнішньополітичних експертів. Вони стверджували, що прийняття східноєвропейських країн до НАТО зруйнує співпрацю з Росією.

Політичний істеблішмент у США переконали на користь розширення НАТО просування демократичних реформ у Польщі та інших країнах-претендентах. У Мадриді в липні 1997 року лідери країн НАТО запросили Польщу, Чехію та Угорщину. Побоювання Москви заспокоїли шляхом створення Ради НАТО-Росія. У 1998 році Сенат США ратифікував поправку до Вашингтонського договору, необхідну для розширення, і 12 березня 1999 року три згадані країни стали членами альянсу.

Процес розширення триває й досіі. У 2004 році до НАТО були прийняті Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія, у 2009 році - Албанія та Хорватія. Чорногорія стала членом у 2017 році, а Північна Македонія - у 2020 році.

Proces rozszerzania NATOPAP

Стаття 5.

Положення статті 5 про спільну оборону атакованої країни були реалізовані вперше після нападу Аль-Каїди на США 11 вересня 2001 року. Вторгнення до Афганістану, де переховувався глава цієї терористичної організації Усама бен Ладен, відбулося як дії коаліції сил Альянсу під командуванням США. Подібний характер мала місія НАТО в Лівії в 2011 році, яка прискорила падіння диктатури Муаммара Каддафі. У новій стратегічній доктрині альянс оголосив, що тепер він проводить операції "за межами зони" своєї початкової діяльності, тобто в Європі та Північній Америці, і таким чином стає глобальним альянсом.

У відповідь на російську анексію Криму в 2014 році були створені сили дуже високого рівня готовності, здатні відреагувати всього за кілька днів, які популярно називають "шипом" НАТО. З самого початку вони функціонували як елемент стратегії стримування Росії. Вони складаються з солдатів у найвищій бойовій готовності, делегованих на ротаційній основі державами-членами. Ці солдати залишаються у своїх підрозділах, але повинні мати можливість протягом 48-72 годин відправитися куди завгодно, де потрібно встромити "шип".

Напад на Україну в 2014 році спричинив повернення НАТО до своєї початкової ролі щита від зовнішньої агресії.

3,5 мільйона вояків і персоналу

Штаб-квартира Альянсу знаходиться в Брюсселі, столиці Бельгіх, а Об’єднане оперативне командування НАТО - у бельгійському місті Монс.

Об’єднані збройні сили всіх членів НАТО налічують приблизно 3,5 мільйона солдатів і військового персоналу. Сукупні військові витрати членів у 2020 році становили понад 57 відсотків загальносвітових витрат. Крім того, країни-члени погодилися до 2024 року досягти або підтримувати витрати на оборону на рівні принаймні двох відсотків свого ВВП.

У структурі НАТО є дві вертикалі. Цивільна включає, серед іншого, Північноатлантичну раду, що складається з представників країн НАТО, а військова - Військовий комітет НАТО, який видає рекомендації Північноатлантичній раді щодо військових стратегій, Операційне командування НАТО, відповідальне за військові операції НАТО та Об’єднане командування з питань трансформації займається плануванням оборони та розвитком військового потенціалу.

Struktury robocze Sojuszu PółnocnoatlantyckiegoPAP
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Autor:ads/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dursun Aydemir/Abaca/PAP

Finlandia
NATO
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mm/tok
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tvn24.pl

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Autor:
kw,as,ps//rzw,dd
Źródło:
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mb/dap
Źródło:
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Zakaz noszenia broni w środę w Warszawie

Zakaz noszenia broni w środę w Warszawie

4 kwietnia 2023, 17:36
Autor:
dg
Źródło:
PAP

W środę z wizytą do Warszawy przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Stołeczny ratusz poinformował, że tego dnia będą występować utrudnienia w ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie. Będą zmiany w ruchu

Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie. Będą zmiany w ruchu

4 kwietnia 2023, 15:09
Autor:
mg/dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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MSZ: Andżelika Borys oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów na Białorusi

MSZ: Andżelika Borys oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów na Białorusi

4 kwietnia 2023, 12:50
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

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17-latka z Poznania dostała się na Harvard. Naukę zacznie we wrześniu

4 kwietnia 2023, 13:15
Autor:
wini/
tam
Źródło:
tvn24.pl, makeway.pl

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"Pieseł" z memów jako logo Twittera. W tle kryptowaluta i sądowy spór Elona Muska

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4 kwietnia 2023, 14:46
Autor:
kgo//az
Źródło:
Twitter, Reuters

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Te pieniądze przepadły. Nowe dane ZUS

Te pieniądze przepadły. Nowe dane ZUS

4 kwietnia 2023, 14:38
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Virgin Orbit, firma brytyjskiego miliardera Richarda Bransona, złożyła wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych po tym, jak nie udało jej się pozyskać nowych inwestycji.

Firma Richarda Bransona złożyła wniosek o upadłość

Firma Richarda Bransona złożyła wniosek o upadłość

4 kwietnia 2023, 13:34
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

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4 kwietnia 2023, 12:44
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP, Reuters

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Autor:
bż/
tam
Źródło:
PAP

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Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
ms/tok
Źródło:
PAP

Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku zejścia dużej lawiny w rejonie przełęczy Nathu La w indyjskim stanie Sikkim. Według dziennika "The Times of India", wśród zabitych jest dziecko. Niewykluczone, że pod śniegiem nadal są zasypani ludzie, ale akcję ratunkową przerwano, gdy zapadły ciemności.

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Autor:
ps//rzw
Źródło:
Reuters, The Times of India, PAP

Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje dziś jedną ustawą nadrobić wszystko to, czego nie zrealizował przez ostatnie siedem lat - powiedziała posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula, komentując ogłoszenie przez rząd nowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Rząd zapowiada nowe świadczenie. "Jedną ustawą próbują nadrobić to, czego nie zrealizowali przez siedem lat"

Rząd zapowiada nowe świadczenie. "Jedną ustawą próbują nadrobić to, czego nie zrealizowali przez siedem lat"

4 kwietnia 2023, 16:15
Autor:
pp/dap
Źródło:
TVN24

W politycznych atakach na Platformę Obywatelską politycy PiS odgrzali narrację o tym, że PO chciała sprywatyzować lasy. Jednak rząd PO-PSL chciał konstytucyjnej ochrony państwowej własności lasów - a PiS był przeciw. Przypominamy historię batalii o Lasy Państwowe. 

Politycy PiS: "PO chciała sprywatyzować lasy". Jak było naprawdę?

Politycy PiS: "PO chciała sprywatyzować lasy". Jak było naprawdę?

4 kwietnia 2023, 14:31
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Solidarna Polska chce przyjęcia ustawy "w obronie polskich lasów". W zbiórkę podpisów pod projektem zaangażowały się Lasy Państwowe. - Wszyscy leśnicy wiedzą, że jeżeli zostaną wprowadzone przepisy unijne, które są projektowane, Lasy Państwowe zostaną okrojone, wielu leśników straci pracę - mówił rzecznik Lasów Państwowych, a zarazem działacz Solidarnej Polski Michał Gzowski. - Akcję obrony polskich lasów przed Unią Europejską rozpoczynają goście, którzy doprowadzili do największej wycinki drzew w historii Polski - skomentował Donald Tusk.

Solidarna Polska i projekt w sprawie lasów. "Ubrać się w szaty obrońcy i zarabiać na tym niewiarygodne pieniądze"

Solidarna Polska i projekt w sprawie lasów. "Ubrać się w szaty obrońcy i zarabiać na tym niewiarygodne pieniądze"

4 kwietnia 2023, 16:01
Autor:
ads/dap
Źródło:
TVN24

Ponad 150 tysięcy wyświetleń ma rozsyłane w internecie nagranie, które pokazuje rzekomo rosyjskie sukcesy w niszczeniu zachodniego uzbrojenia na wojnie w Ukrainie - a konkretnie czołgów Leopard. Film pochodzi jednak z okresu, gdy Leopardów nie było jeszcze na ukraińskim froncie.

"Leopardy płoną na Ukrainie"? To inne maszyny, inny czas

"Leopardy płoną na Ukrainie"? To inne maszyny, inny czas

4 kwietnia 2023, 10:38
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24
Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

Minister Czarnek znów planuje rozdać pieniądze. Instytut ministra Glińskiego właśnie to zrobił

4 kwietnia 2023, 8:27
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Finlandia oficjalnie została 31. członkiem NATO. Dokumenty akcesyjne zostały przekazane na ręce sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. Na maszt przed kwaterą główną NATO została wciągnięta flaga Finlandii. - Jestem dumny, że mogę powitać Finlandię jako członka naszego Sojuszu, a w przyszłości mamy nadzieję powitać też Szwecję - oświadczył w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Flaga wciągnięta na maszt. Finlandia oficjalnie została członkiem NATO

Flaga wciągnięta na maszt. Finlandia oficjalnie została członkiem NATO

4 kwietnia 2023, 14:50
Aktualizacja: 4 kwietnia 2023, 15:58
Autor:
ads,js,mjz/dap
Źródło:
Reuters, TVN24, PAP

Po tym, jak Finlandia oficjalnie została 31. członkiem NATO, jej przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego komentują światowi przywódcy. Zadowolenie wyrazili między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Rishi Sunak. "Dziś jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek" - napisał w oświadczeniu prezydent USA Joe Biden. Gratulacje popłynęły także od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także od przedstawicieli polskich władz - prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Finlandia oficjalnie została członkiem NATO. Światowi przywódcy komentują

Finlandia oficjalnie została członkiem NATO. Światowi przywódcy komentują

4 kwietnia 2023, 17:35
Autor:
mjz/dap
Źródło:
PAP

Warner Bros. świętuje setne urodziny. To w tej wytwórni powstały tak legendarne dzieła, jak "Casablanca" czy "Lśnienie", i takie kultowe seriale, jak "Przyjaciele". Na liście 10 najpopularniejszych, a zarazem najlepiej ocenianych - według portalu IMDb - filmów Warner Bros. znalazły się produkcje, które reprezentują prawdziwie mistrzowskie kino.

10 najwyżej ocenianych filmów Warner Bros. Superprodukcje, mroczny humor i hity science fiction

10 najwyżej ocenianych filmów Warner Bros. Superprodukcje, mroczny humor i hity science fiction

4 kwietnia 2023, 13:54
Autor:
kgo//az
Źródło:
IMDb, tvn24.pl

Mija 100 lat, od kiedy bracia Warner stworzyli jedno z największych na świecie przedsiębiorstw medialnych, do którego należy również TVN24. Założyciele wytwórni urodzili się w Krasnosielcu na Mazowszu. Łukasz Wieczorek.

Z Krasnosielca do Hollywood. Jak bracia Warner stworzyli legendę

Z Krasnosielca do Hollywood. Jak bracia Warner stworzyli legendę

3 kwietnia 2023, 23:45
Źródło:
TVN24

Wystarczy przejść dwa razy w tygodniu po osiem tysięcy kroków, aby odnieść wyraźne korzyści dla zdrowia - ustalili naukowcy z Japonii i USA. Analiza aktywności osób w wieku powyżej 20 lat pokazała, że nawet taka, stosunkowo umiarkowana, aktywność fizyczna obniża ryzyko zgonu związanego z chorobami serca. Ćwicząc więcej, oczywiście osiągniemy jeszcze lepsze efekty.

Jak dużo należy chodzić, by odczuć korzyści dla zdrowia? Odpowiedź może zaskakiwać

Jak dużo należy chodzić, by odczuć korzyści dla zdrowia? Odpowiedź może zaskakiwać

4 kwietnia 2023, 11:12
Autor:
as//rzw
Źródło:
Medical News Today

22-latek zdecydował się na bardzo niebezpieczny manewr na drodze w miejscowości Łąkie (woj. pomorskie). Mężczyzna zignorował zakaz i wyprzedził nieoznakowany radiowóz na skrzyżowaniu, przejeżdżając podwójną linię ciągłą. Brawurową jazdę kierowcy zarejestrował policyjny wideorejestrator. 22-latek został ukarany wysokim mandatem oraz 25 punktami karnymi.

Wyprzedził na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Zdenerwowała go zbyt wolna jazda. Nagranie

Wyprzedził na skrzyżowaniu nieoznakowany radiowóz. Zdenerwowała go zbyt wolna jazda. Nagranie

4 kwietnia 2023, 11:44
Autor:
mm/tok
Źródło:
tvn24.pl

43-latka i jej konkubent poszli na zakupy, zostawiając w samochodzie na parkingu miesięczne niemowlę. Płacz dziecka zaalarmował przechodzącą kobietę, która wezwała na miejsce policję.

Płaczące niemowlę w samochodzie pozostawionym na parkingu. Rodzice poszli na zakupy

Płaczące niemowlę w samochodzie pozostawionym na parkingu. Rodzice poszli na zakupy

4 kwietnia 2023, 14:42
Autor:
wini/tok
Źródło:
PAP

Rosja prawdopodobnie stara się sponsorować i rozwijać alternatywne prywatne firmy wojskowe, aby ostatecznie zastąpić Grupę Wagnera w jej znaczącej roli bojowej w Ukrainie - przekazało w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskie ministerstwo obrony. Starania te trwają w kontekście głośnego sporu pomiędzy rosyjskim ministerstwem obrony i formacją Jewgienija Prigożyna - dodał resort.

Brytyjskie ministerstwo: Rosja chce rozwijać alternatywne do Grupy Wagnera prywatne firmy wojskowe

Brytyjskie ministerstwo: Rosja chce rozwijać alternatywne do Grupy Wagnera prywatne firmy wojskowe

4 kwietnia 2023, 13:25
Autor:
tas/dap
Źródło:
PAP

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl