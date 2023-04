Найбільший військовий альянс у світі. Так розширилося НАТО

"Росіян подалі, американців поруч, а німців - під контролем"

Мета НАТО, як сказав його перший генеральний секретар Гастінгс Лайонел Ісмей, полягала в тому, щоб "to keep Russians out, the Americans in and the Germans down" (тримати росіян подалі, американців поруч, а німців - під контролем). Згідно з першим пунктом цього принципу європейські союзники сховалися під ядерною парасолькою США, що було необхідно з огляду на перевагу сил Варшавського договору в Європі. Створення Пакту гарантувало, що американські війська залишаться в Європі.