Найбільший банк Польщі може заблокувати доступ до рахунків. Проблема стосується частини клієнтів

14 sierpnia 2023, 11:58
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
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PKO Bank Polski повідомив про можливість часткового блокування доступу до мобільного додатку IKO та інтернет-сервісу iPKO. Це станеться, якщо документ, що посвідчує особу, у вас - недійсний.

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PKO BP опублікував комюніке, в якому повідомив, що якщо закінчився термін дії документа, який клієнт надавав в банку, і який посвідчує особу клієнта, то через 30 днів, з міркувань безпеки, доступ до програми IKO та сервісу iPKO буде частково заблоковано. Йдеться про фінансовий менеджмент, тобто замовлення переказів або перевірку історії транзакцій, а також можливість подавати заявки та укладати онлайн договори, наприклад, депозити, страхування чи позики.

PKO BP про оновлення документа

"Щоб продовжити користуватися всіма функціями, необхідно оновити документ", - наголошується в повідомленні.

Оновити документ можна двома способами - в додатку IKO або в сервісі iPKO.

У випадку з додатком IKO виберіть свій профіль у верхньому лівому куті, потім "Ваші дані", "Документ, що посвідчує особу" та опцію "Змінити документ, що посвідчує особу".

Для того, щоб оновити дані в сервісі iPKO, необхідно у верхньому правому куті вибрати свій профіль, а потім: "Налаштування", "Профіль і дані", "Посвідчення особи" та "Змінити".

Крім того, клієнти можуть змінити дані документа за телефоном 800 302 302 або у відділенні.

Наприкінці першого кварталу 2023 року група PKO Bank Polski мала 11,7 мільйона клієнтів. У свою чергу, кількість активних додатків IKO перевищила 7,4 мільйона. З моменту запуску користувачі здійснили близько 2 мільярдів транзакцій.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
NBP
Bankowość
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Autor:
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/ prpb
Źródło:
TVN24

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prpb
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