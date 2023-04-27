Нагороди від Press Club Polska вручено. Пьотр Сьвєрчек - серед прес-клубу переможців

27 kwietnia 2023, 19:38
Autor:
akw
Źródło:
tvn24.pl
Piotr Świerczek laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze
Piotr Świerczek laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledczeTVN24
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TVN24Piotr Świerczek laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze

Оголошено переможців премій Press Club Polska. Серед них журналіст TVN24 Пьотр Свєрчек, який лавреатом Премії Ярослава Зєнтара за журналістські розслідування.

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Під час вечірньої церемонії нагородження журналістськими преміями Press Club Polska оголосили переможців Премії імені Даріуша Фікуса, Премії імені Ярослава Зєнтара, Премії економічної журналістики, Премії Свободи слова та Спеціальної нагороди Press Club Polska.

На початку урочистості Спеціальна нагорода імені Даріуша Фікуса за 2021 рік за незломне виконання професії журналіста в умовах, що вимагали великої особистої мужності, отримала журналістка телеканалу "Бєлсат" Дар’я Чульцова, яка у вересні 2022 року вийшла на волю після дворічного ув’язнення. Чульцова була затримана разом з Катериною Андрєєвою в листопаді 2020 року під час висвітлення антиурядової акції протесту в Мінську.

Dziennikarki Biełsatu Darja Czulcowa i Kaciaryna Andrejewa. Zdjęcie archiwalneBiełsat TV

Премію Свободи слова отримали Анджей Почобут і Мортаза Бехбуді. "Обидва ув'язнені авторитарними режимами. Їх становище різне, їх походження різне, але їх об'єднує одне - відданість захисту свободи слова", - повідомляє Press Club Polska.

Цьогорічної премії імені Даріуша Фікуса за журналістику найвищого рівня удостоєно Павла Решку - за серію публікацій "Україна 2022" у тижневику "Polityka".

Також у цій категорії були номіновані Павел Пьотр Решка (за репортаж "Помреш і квит", опублікований у виданні "Gazeta Wyborcza-Duży Format") та Гжегож Жечковський (за серію публікацій "Афера з прослуховуванням. Записи, продані росіянам" у тижневику "Newsweek").

Пьотр Сьвєрчек - лавреат у номінації "Журналістське розслідування"

Лавреатом Премії імегі Ярослава Зєнтара за журналістські розслідування став журналіст TVN24 Пьотр Сьвєрчек (за репортаж "Сила брехні", який вийшов у програмі TVN24 "Чорним по білому" та доступний на TVN24 GO)

Також у цій категорії були номіновані: Матеуш Бачинський та Януш Швертнер (за матеріал "Адвокати та гангстери. Хто боїться "залізної Баськи", опублікований на порталі Onet) і Міхал Янчура (за серію матеріалів "Експеримент", опубліковану на на порталі tokfm.pl та в ефірі радіо TOK FM).

Сьвєрчек: це особлива відзнака

- Для мене це особлива честь, враховуючи, що це за нагорода. А що це перше видання, то я ще більше тішуся, - сказав Сьвєрчек, отримуючи нагороду.

- Хочу щиро подякувати від себе особисто, а передовсім від нашої редакції - за те, що і найповажніші редакції, і ті менші, сміливі, незалежні вирішили опублікувати мій матеріал після того як Національна Рада радіомовлення й телебачення порушила проти нас справу. З приватної точки зору, це надзвичайний момент, коли одного дня твій матеріал з’являється в усіх ЗМІ, я запам’ятаю це на все життя. Незважаючи на обставини, бо вони не були приємними, - продовжив лавреат.

Świerczek: doświadczyłem dziennikarskiej solidarności, o której ostatnio mało się mówi
Świerczek: doświadczyłem dziennikarskiej solidarności, o której ostatnio mało się mówiTVN24

- Але для мене це перш за все доказ мужності і тієї журналістської солідарності, про яку останнім часом не говорять, а я просто відчув її і ще раз дякую за це. Перефразовуючи слова відомої людини, сказані на Краківському передмісті (район Варшави - ред.) 16 квітня, про прагнення правди - так, ми, журналісти, безперечно, добиваємося правди, по-різному.  На жаль, політики про неї багато говорять, але найчастіше вони скачуть по цій правді і топчуть її, – зазначив журналіст TVN24.

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"Siła kłamstwa" reportaż Piotra Świerczka o raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza
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Спеціальну нагороду Прес-клубу було присуджено "всім професійним верифікаторам інформації, які діють у Польщі - за підтримку журналістів та їх аудиторії у захисті від дезінформації".

- Перевірка фактів, викриття маніпуляцій, дезінформації та неправдивого контенту - це неоціненна діяльність для свободи слова та права на отримання достовірної інформації. Події останніх років, особливо пандемія та війна в Україні, яскраво показали, наскільки сильною є дезінформація, яка використовується для створення неправдивих повідомлень, - пояснив рішення на сайті Press Club Polska голова Ради Press Club Polska Войцех Тумідальський.

Лавреаткою Премії економічної журналістики стала Регіна Скібінська (за серію публікацій "WIBOR - суперечливий механізм, вигідний банкам" на порталі prawo.pl).

У цій категорії також були номіновані Б’янка Міколаєвська (за матеріал "Клуб мільйонерів "Добра зміна". Астрономічні заробітки людей, пов’язаних з ПіС", опублікований на порталі Wirtualna Polska) та Міколай Подольський (за матеріал «Вибиті. Польща робить не дбати про споживачів екологічного палива» , опублікований на порталі Onet).

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Autor:akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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