Начальник штабу Військово-повітряних сил США у Варшаві. Зустрівся з польськими генералами
До Польщі прибув начальник штабу ВПС США генерал Чарльз К. Браун. Він зустрівся, зокрема, з генералом Ярославом Мікою, генеральним командувачем видів Збройних сил, і генералом Раймундом Анджейчаком, начальником Генерального штабу Війська Польського. У Кракові натомість в понеділок перебував керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту військ спеціального призначення.
Темою зустрічі в Генштабі Війська Польського була "максималізація можливостей F-16 у Військово-повітряних силах Польщі та підготовка до впровадження F-35 у плані навчання та інфраструктури", - повідомили в Генеральному штабі Війська Польського.
Візит Брауна до Польщі, - повідомило в свою чергу Генеральне командування родів Збройних Сил, "був нагодою поговорити про співпрацю між ВПС Польщі та ВПС США".
У Військово-повітряних силах Сполучених Штатів (United States Air Force), які не мають окремої посади командувача, генерал Чарльз К. Браун як начальник штабу є найвищим за рангом офіцером.
У Кракові в понеділок перебував натомість керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту Військ спеціального призначення.
Керівниця Транспортного командування США відвідала Польщу
Минулого тижня Польщу відвідала керівниця Транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост. В інтерв’ю Міхалу Шнайдеру вона, серед іншого, наголосила, що американці не змогли б на такому рівні допомагати Україні, якби не підтримка з боку Польщі.
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Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych