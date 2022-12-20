Начальник штабу Військово-повітряних сил США у Варшаві. Зустрівся з польськими генералами

До Польщі прибув начальник штабу ВПС США генерал Чарльз К. Браун. Він зустрівся, зокрема, з генералом Ярославом Мікою, генеральним командувачем видів Збройних сил, і генералом Раймундом Анджейчаком, начальником Генерального штабу Війська Польського. У Кракові натомість в понеділок перебував керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту військ спеціального призначення.

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Темою зустрічі в Генштабі Війська Польського була "максималізація можливостей F-16 у Військово-повітряних силах Польщі та підготовка до впровадження F-35 у плані навчання та інфраструктури", - повідомили в Генеральному штабі Війська Польського.

Візит Брауна до Польщі, - повідомило в свою чергу Генеральне командування родів Збройних Сил, "був нагодою поговорити про співпрацю між ВПС Польщі та ВПС США".

У Військово-повітряних силах Сполучених Штатів (United States Air Force), які не мають окремої посади командувача, генерал Чарльз К. Браун як начальник штабу є найвищим за рангом офіцером.

У Кракові в понеділок перебував натомість керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту Військ спеціального призначення.

Керівниця Транспортного командування США відвідала Польщу

Минулого тижня Польщу відвідала керівниця Транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост. В інтерв’ю Міхалу Шнайдеру вона, серед іншого, наголосила, що американці не змогли б на такому рівні допомагати Україні, якби не підтримка з боку Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl