Начальник штабу Військово-повітряних сил США у Варшаві. Зустрівся з польськими генералами

20 grudnia 2022, 18:45
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
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Gen. Jacqueline Van Ovost: nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie bez pomocy Polski
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TVN24 BiSGen. Jacqueline Van Ovost: nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie bez pomocy Polski

До Польщі прибув начальник штабу ВПС США генерал Чарльз К. Браун. Він зустрівся, зокрема, з генералом Ярославом Мікою, генеральним командувачем видів Збройних сил, і генералом Раймундом Анджейчаком, начальником Генерального штабу Війська Польського. У Кракові натомість в понеділок перебував керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту військ спеціального призначення.

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Темою зустрічі в Генштабі Війська Польського була "максималізація можливостей F-16 у Військово-повітряних силах Польщі та підготовка до впровадження F-35 у плані навчання та інфраструктури", - повідомили в Генеральному штабі Війська Польського.

Візит Брауна до Польщі, - повідомило в свою чергу Генеральне командування родів Збройних Сил, "був нагодою поговорити про співпрацю між ВПС Польщі та ВПС США".

У Військово-повітряних силах Сполучених Штатів (United States Air Force), які не мають окремої посади командувача, генерал Чарльз К. Браун як начальник штабу є найвищим за рангом офіцером.

У Кракові в понеділок перебував натомість керівник Командування спеціальних операцій США генерал Браян П. Фентон. Він розмовляв з генералом Славоміром Друмовичем, командувачем Компоненту Військ спеціального призначення.

Керівниця Транспортного командування США відвідала Польщу

Минулого тижня Польщу відвідала керівниця Транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост. В інтерв’ю Міхалу Шнайдеру вона, серед іншого, наголосила, що американці не змогли б на такому рівні допомагати Україні, якби не підтримка з боку Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
USA
Wojsko Polskie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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as,anw,ps/dd,rzw
Źródło:
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Autor:
mp/mb/jr
Źródło:
TVN24 Biznes

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Autor:
ads,
mjz/adso
Źródło:
TVN24

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Autor:
ib/tok
Źródło:
tvn24.pl

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Aktualizacja: 20 grudnia 2022, 14:15
Aktualizacja:
Autor:
kz,
dg/gp
Źródło:
PAP

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js/kab
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Źródło:
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Autor:
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Źródło:
PAP

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Aktualizacja: 20 grudnia 2022, 17:15
Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft,
akw,
js//now,
adso
Źródło:
tvn24.pl, Reuters, PAP

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Autor:
anw//rzw
Źródło:
Reuters, USGS, tvnmeteo.pl

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Autor:
bp
/ tok
Źródło:
PAP, TVN24

W Tajlandii trwa akcja poszukiwania marynarzy, którzy znaleźli się w wodzie w wyniku ewakuacji z tonącej korwety HTMS Sukhothai. W operacji udział biorą okręty tajlandzkiej marynarki wojennej, śmigłowce oraz bezzałogowce. W dalszym ciągu poszukiwanych jest 29 marynarzy. Jeden z ocalałych spędził w wodzie 10 godzin, utrzymując się na powierzchni dzięki boi ratunkowej. 

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Autor:
ft/adso
Źródło:
Reuters, BBC

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Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

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Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

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Najbardziej kontrowersyjny świąteczny przebój. Ekspertka: ja nie puszczę tej piosenki, jest szkodliwa

20 grudnia 2022, 15:29
Autor:
kgo//mm
Źródło:
tvn24.pl, vt.co, Twitter, LAD Bible

Chilijski producent mięs omyłkowo wypłacił swojemu pracownikowi 286-krotność miesięcznej wypłaty, a więc zarobki za niemal 24 lata. Mężczyzna wypłacił pieniądze i zniknął. Policja - sześć miesięcy po tym wydarzeniu - nadal go poszukuje.

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20 grudnia 2022, 16:51
Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, iol.co.za

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Zapłacił kilka złotych, w koszyku miał zakupy za blisko dwa tysiące

Zapłacił kilka złotych, w koszyku miał zakupy za blisko dwa tysiące

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Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Prezydent podpisał tak zwaną ustawę abolicyjną

Prezydent podpisał tak zwaną ustawę abolicyjną

20 grudnia 2022, 15:07
Autor:
KS/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W Sejmie został złożony projekt ustawy o wyłączeniu odpowiedzialności karnej za podjęcie po 20 lutego 2014 roku przez obywatela polskiego służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy bez wymaganej zgody. Pod projektem podpisali się posłowie PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL, Polski 2050 oraz PPS.

Projekt w sprawie zwolnienia z odpowiedzialności karnej za służbę w ukraińskim wojsku w Sejmie

Projekt w sprawie zwolnienia z odpowiedzialności karnej za służbę w ukraińskim wojsku w Sejmie

20 grudnia 2022, 16:32
Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

Wiceminister Marcin Przydacz w radiowym wywiadzie podkreślał, że Andrzej Duda nie podpisuje wszystkich ustaw za rządów Zjednoczonej Prawicy i radził porównać, jak pod tym względem zachowywał się prezydent Bronisław Komorowski. Sprawdziliśmy - również prezydentów z lat jeszcze wcześniejszych. Rekordzista w wetowaniu sejmowych ustaw jest wyraźny.

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

20 grudnia 2022, 16:26
Autor:
Jan
Kunert,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

We wtorek śledczy, w charakterze świadka, mieli przesłuchać komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka. Chodzi o zeszłotygodniową eksplozję w gmachu komendy głównej. Z ustaleń reportera TVN24 wynika, że komendant złożył zeznania, ale prokuratura nie zdradza żadnych szczegółów.

Komendant główny zeznawał w prokuraturze

Komendant główny zeznawał w prokuraturze

20 grudnia 2022, 13:18
Aktualizacja: 20 grudnia 2022, 17:58
Aktualizacja:
Autor:
kz,
kk/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl, RMF FM

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywał we wtorek na linii frontu w Donbasie - w mieście Bachmut - przekazał rzecznik prezydenckiego biura Serhij Nikiforow. Zełenski "spotkał się z wojskowymi, porozmawiał, wręczył odznaczenia żołnierzom".

Zełenski na linii frontu. "Najodważniejszy prezydent najodważniejszego narodu"

Zełenski na linii frontu. "Najodważniejszy prezydent najodważniejszego narodu"

20 grudnia 2022, 13:20
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP

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Bez przedłużenia kontraktu z Rosjanami. Orlen jest gotowy na całkowite wstrzymanie dostaw

Bez przedłużenia kontraktu z Rosjanami. Orlen jest gotowy na całkowite wstrzymanie dostaw

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Autor:
ams
Źródło:
PAP, TVN24