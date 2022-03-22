Національний фонд здоров’я створив "гарячу лінію" для медиків та пацієнтів з України

800-190-590 - це номер "гарячої лінії" Національного фонду здоров'я для медичного персоналу з України, який хоче отримати інформацію про працевлаштування в Польщі. Нею можуть скористатися і пацієнти з України. "Гаряча лінія" безкоштовна та чинна цілодобово, 7 днів на тиждень українською та польською мовами.

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Консультанти "гарячої лінії" Національного фонду здоров’я інформують медичних працівників з України про правила працевлаштування в польських закладах з 21 березня. Окрім інформації для медиків, "гаряча лінія" доступна й пацієнтам з України, зокрема з онкологічними та гематологічними хворобами, які хочуть продовжити лікування в Польщі.

Пацієнти можуть контактувати з "гарячою лінією" НФЗ ще й електронною поштою ( tip@nfz.gov.pl ), у чаті, або ж у відеорозмові з допомогою перекладача мови жестів.

"Медичні працівники з України, зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Національного фонду здоров’я, отримають повний набір інформації про правила працевлаштування в Польщі. Співбесіди проводяться українською та польською мовами. Консультант покроково інструктуватиме лікаря з України. як працевлаштуватися в лікувальному закладі, згідно з його кваліфікацією" – повідомив Нацфонді здоров’я у прес-релізі.

З 9 березня 2022 року "гаряча лінія" Національного фонду здоров’я також дозволяє пацієнтам з України звертатися до онкологічних закладів, де вони можуть продовжити лікування онко - або гематологічної хвороби в Польщі.

"Цією можливістю вже скористалися понад 300 пацієнтів з України" – повідомили у Нацфонді здоров’я.

Завдяки "гарячій лінії" пацієнти з України отримують також швидку та прозору інформацію про принципи функціонування системи охорони здоров’я в Польщі. Наразі гаряча лінія допомогла понад 5 тис. осіб з України.

Autor:red.

Źródło: PAP