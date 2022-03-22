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Національний фонд здоров’я створив "гарячу лінію" для медиків та пацієнтів з України

22 marca 2022, 15:17

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP
Na tyłach Dworca Wschodniego powstała hala dla uchodźców
Na tyłach Dworca Wschodniego powstała hala dla uchodźcówTVN24
wideo 2/3
TVN24Na tyłach Dworca Wschodniego powstała hala dla uchodźców

800-190-590 - це номер "гарячої лінії" Національного фонду здоров'я для медичного персоналу з України, який хоче отримати інформацію про працевлаштування в Польщі. Нею можуть скористатися і пацієнти з України. "Гаряча лінія" безкоштовна та чинна цілодобово, 7 днів на тиждень українською та польською мовами.

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Консультанти "гарячої лінії" Національного фонду здоров’я інформують медичних працівників з України про правила працевлаштування в польських закладах з 21 березня. Окрім інформації для медиків, "гаряча лінія" доступна й пацієнтам з України, зокрема з онкологічними та гематологічними хворобами, які хочуть продовжити лікування в Польщі.

Пацієнти можуть контактувати з "гарячою лінією" НФЗ ще й електронною поштою (tip@nfz.gov.pl), у чаті, або ж у відеорозмові з допомогою перекладача мови жестів.

"Медичні працівники з України, зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Національного фонду здоров’я, отримають повний набір інформації про правила працевлаштування в Польщі. Співбесіди проводяться українською та польською мовами. Консультант покроково інструктуватиме лікаря з України. як працевлаштуватися в лікувальному закладі, згідно з його кваліфікацією" – повідомив  Нацфонді здоров’я у прес-релізі.

З 9 березня 2022 року "гаряча лінія" Національного фонду здоров’я також дозволяє пацієнтам з України звертатися до онкологічних закладів, де вони можуть продовжити лікування онко - або гематологічної хвороби в Польщі.

"Цією можливістю вже скористалися понад 300 пацієнтів з України" – повідомили у Нацфонді здоров’я.

Завдяки "гарячій лінії" пацієнти з України отримують також швидку та прозору інформацію про принципи функціонування системи охорони здоров’я в Польщі. Наразі гаряча лінія допомогла понад 5 тис. осіб з України.

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Narodowy Fundusz Zdrowia
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Źródło:
TVN24

Jennifer Lopez i Ben Affleck kupili posiadłość w Los Angeles o wartości 50 milionów dolarów - donoszą amerykańskie media. Dom o powierzchni 1800 metrów kwadratowych należał wcześniej do teksańskiego miliardera Todda Lemkina.

Jennifer Lopez i Ben Affleck kupili dom w Kalifornii. Kwota robi wrażenie

Ze świata

Jennifer Lopez i Ben Affleck kupili dom w Kalifornii. Kwota robi wrażenie

22 marca 2022, 13:55

Ze świata

Autor:
ToL
Źródło:
PAP Life

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - podała Poczta Polska. Dokumenty dotyczące wsparcia w wysokości 100 złotych można składać do 31 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyło przyjmowanie wniosków

Z kraju

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyło przyjmowanie wniosków

21 marca 2022, 21:52

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni przypada na 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

19 marca 2022, 8:21

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes