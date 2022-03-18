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Національний фонд здоров’я: пацієнти з України мають право на відшкодування за ліки

18 marca 2022, 21:32

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Українки шукають роботу в Польщі
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TVN24Українки шукають роботу в Польщі

Громадяни України, які знайшли притулок у Польщі від військової агресії Росії, мають право на відшкодування вартості ліків. Це прямо випливає з положень закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, - нагадує Національний фонд здоров'я.

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«Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, який набув чинності 12 березня 2022 року, забезпечує, серед іншого, доступ громадян України до медичної допомоги на тих самих умовах, що й для людей. застрахованих у Польщі», – наголошується у повідомленні фонду.

Виняток становлять: санаторно-курортне лікування, санаторно-курортна реабілітація, право на лікування за кордоном, відшкодування коштів на лікування за кордоном відповідно до директиви «транскордонна».

У НФЗ зазначають, що спеціальний закон у ст. 37 абзац1 посилається на положення Закону про виплати з охорони здоров’я коштом держави, які забезпечують застрахованим, а відповідно до спеціального закону також, зокрема, громадянам України, вільний доступ до гарантованих пільг. Серед них ліки, що підлягають компенсації міністром здоров’я.

«Пацієнти з України, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон з Польщею через військову агресію Росії, мають повне право – підкреслимо, гарантоване законом – отримувати ліки, вартість яких відшкодовується. Правила для громадян України ті ж самі, що й правила виписування рецептів для застрахованих осіб у Польщі, які діють з 2012р. Ми повідомили медичні центри, у тому числі клініки охорони здоров’я та аптеки, про деталі, пов’язані з випискою та оформленням рецептів, у спеціальному повідомленні, яке було надіслано цим установам 14 березня 2022 року. Тобто відразу після набрання спецзаконом чинності», – читаємо у повідомленні Нацфонду здоров’я.

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У Національному фонді здоров’я також зазначають, що громадяни України, які опинилися в Польщі після початку збройного конфлікту, мігрують всередині нашої країни або виїжджають за кордон. Тому переважна більшість з них не мають постійного місця проживання в Польщі, що є однією з кількох умов, необхідних для подання декларації про вибір лікаря первинної ланки.

«Тому особа, яка за спеціальним законом має право на отримання медичної допомоги, розглядається в ПОЗ як пацієнт, не внесений до активного списку ПОЗ. Але це не означає, що лікар ПОЗ може, наприклад, відмовити такій особі у допомозі. Національний фонд здоров’я згідно норм чинного законодавства оплачує цей візит. А спосіб розрахунків жодним чином не повинен впливати на доступ до медичної допомоги первинного рівня », – пояснюють у Нацфонді здоров’я.

Інтернет-акаунт пацієнта буде доступний українською мовою

Громадяни України та інші особи, які за спеціальним законом мають право на отримання медичної допомоги в Польщі, отримують її безкоштовно. Медичні послуги фінансуються з держбюджету, а не з бюджету Ннціонального фонду здоров’я. НФЗ  відповідає за розрахунки бюджетними коштами з медичними закладами, з якими у нього укладені договори.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

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Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Narodowy Fundusz Zdrowia
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tmw\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

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Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

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Szef amerykańskiej Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) generał Scott Berrier, cytowany przez Bloomberga ostrzegł, że jeśli Ukraina nadal będzie się skutecznie bronić, Władimir Putin może zagrozić Zachodowi użyciem broni nuklearnej. Ocenił, że Rosja wydaje się być zdeterminowana, by iść naprzód przy użyciu bardziej śmiercionośnych środków, dopóki ukraiński rząd nie będzie gotowy zgodzić się na korzystne dla Moskwy warunki.

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