Національний фонд здоров’я: пацієнти з України мають право на відшкодування за ліки

Громадяни України, які знайшли притулок у Польщі від військової агресії Росії, мають право на відшкодування вартості ліків. Це прямо випливає з положень закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, - нагадує Національний фонд здоров'я.

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«Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, який набув чинності 12 березня 2022 року, забезпечує, серед іншого, доступ громадян України до медичної допомоги на тих самих умовах, що й для людей. застрахованих у Польщі», – наголошується у повідомленні фонду.

Виняток становлять: санаторно-курортне лікування, санаторно-курортна реабілітація, право на лікування за кордоном, відшкодування коштів на лікування за кордоном відповідно до директиви «транскордонна».

У НФЗ зазначають, що спеціальний закон у ст. 37 абзац1 посилається на положення Закону про виплати з охорони здоров’я коштом держави, які забезпечують застрахованим, а відповідно до спеціального закону також, зокрема, громадянам України, вільний доступ до гарантованих пільг. Серед них ліки, що підлягають компенсації міністром здоров’я.

«Пацієнти з України, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон з Польщею через військову агресію Росії, мають повне право – підкреслимо, гарантоване законом – отримувати ліки, вартість яких відшкодовується. Правила для громадян України ті ж самі, що й правила виписування рецептів для застрахованих осіб у Польщі, які діють з 2012р. Ми повідомили медичні центри, у тому числі клініки охорони здоров’я та аптеки, про деталі, пов’язані з випискою та оформленням рецептів, у спеціальному повідомленні, яке було надіслано цим установам 14 березня 2022 року. Тобто відразу після набрання спецзаконом чинності», – читаємо у повідомленні Нацфонду здоров’я.

У Національному фонді здоров’я також зазначають, що громадяни України, які опинилися в Польщі після початку збройного конфлікту, мігрують всередині нашої країни або виїжджають за кордон. Тому переважна більшість з них не мають постійного місця проживання в Польщі, що є однією з кількох умов, необхідних для подання декларації про вибір лікаря первинної ланки.

«Тому особа, яка за спеціальним законом має право на отримання медичної допомоги, розглядається в ПОЗ як пацієнт, не внесений до активного списку ПОЗ. Але це не означає, що лікар ПОЗ може, наприклад, відмовити такій особі у допомозі. Національний фонд здоров’я згідно норм чинного законодавства оплачує цей візит. А спосіб розрахунків жодним чином не повинен впливати на доступ до медичної допомоги первинного рівня », – пояснюють у Нацфонді здоров’я.

Громадяни України та інші особи, які за спеціальним законом мають право на отримання медичної допомоги в Польщі, отримують її безкоштовно. Медичні послуги фінансуються з держбюджету, а не з бюджету Ннціонального фонду здоров’я. НФЗ відповідає за розрахунки бюджетними коштами з медичними закладами, з якими у нього укладені договори.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl