Набув чинності новий розклад залізничного руху

З неділі, 11 червня, на польських залізницях діє новий графік руху, - нагадує Міністерство інфраструктури. Буде відновлено сполучення з Вєлішева до Зегжа, з Остроленки до Хожелі та зі Свідниці до Єдліни-Здрою. Зменшується час у дорозі з Варшави до Радома та з Кракова до Бєльська-Бялей.

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З неділі набула чинності вакаційні зміни в розкладі руху залізницею.

З повідомлення Міністерства інфраструктури можемо довідатися, що відновлено сполучення з Вєлішева до Зегжа, з Остроленки до Хожелі та зі Свідниці до Єдліни-Здрою. Меншим стане час у дорозі з Варшави до Радома та з Кракова до Бєльська-Бялей. "Зміна розкладу руху дає можливість запровадження вакаційних поїздів та проведення робіт, зокрема, на станціях "Варшава Західна" та "Ольштин Головний". Вакаційні зміни розкладу діятимуть з 11 червня по 2 вересня 2023 року", - зазначає Міністерство інфраструктури.

Старі маршрути повертаються

- Ми відновили сполучення в Мазовії - по 29 роках перерви знову курсують потяги з Варшави до "Зегжа Південного" та з Остроленки до Хожелі. У Нижній Сілезії відновлено сполучення між Свідницею та Єдліною-Здроєм. Завдяки збільшенню швидкості пасажирських поїздів до 160 км/год час подорожі з Варшави до Радома скоротився до близько години. У Кракові відкрили третій і, водночас, останній залізничний міст через Віслу, який дозволяє потягам курсувати чотирма коліями між станціями "Краків Головний" і "Краків-Плашув", - повідомляє міністр інфраструктури Анджей Адамчик, якого цитують у релізі.

Очільник відомства додає, що завершено будівництво залізничного сполучення в Кальварії Зебжидовській, що покращить залізничний рух на трасі, яка сполучає Малопольщу із Сілезьким воєводством.

- Час у дорозі від Кракова до Бєльська-Бялей скорочено більш ніж на 10 хвилин. У Свєнтокшиському воєводстві по новому сполучному перегоні Чарнца - "Влощова Північ" курсують регіональні пасажирські потяги, зокрема, за маршрутами Скаржисько - Камєнна - Ченстохова та Кєльце - Ченстохова. Нова колія між центральною залізничною магістраллю та лінією Кєльце-Фосовське дає перевізникам можливість планувати кращі сполучення, наприклад, у напрямку Варшави та Лодзі. Усе це лише найважливіші сприятливі зміни, які вносить вакаційний графік руху залізницею, - зазначає Адамчик.

Нові зупинки

Як повідомив у суботу керівник залізничної інфраструктури, жителі Жешува на Підкарпатті з неділі можуть користуватися новими зупинками: "Жешув Центр", "Жешув Політехніка", "Жешув Старомістя", "Жешув Побитно". У рамках будівництва Підкарпатської агломераційної залізниці з 11 червня запустили нові зупинки: Богухвала Долина, Глогув Малопольський Нива, Кольбушова Гурна.

В Нижньосілезьському воєводстві в рамках реконструкції лінії Свідніца - Єдліна-Здруй, після більш ніж 20 років перерви ви знову можете сісти на потяг із п’яти зупинок: Бистриця-Гурна, Любахув, Заґуже-Шльонське, Юговіце, Єдліна-Здруй. Доступ до залізниці також забезпечать дві нові зупинки: Буркатув та "Єдліна-Здруй Центр". Окрім того, мешканці Нижньої Сілезії з 8 червня можуть користуватися новою зупинкою Богушув Горце Дзіковець, а з неділі - 'Свідниця Завішув".

Прямі потяги до Закопаного

У Малопольщі пряме залізничне сполучення із Закопаним буде відновлено з 22 червня - з Кракова, Варшави, Щецина, Познані та Гдині. З 15 червня потяги повертаються на маршрут Тарнув - Мушина.

За інформацією PKP PLK, поїзди за маршрутом Лодзь-Джевіца повернуться з неділі. Потяги їздитимуть новим мостом через річку Піліца в Томашові-Мазовецькому. Йтимуть як потяги далекого сполучення, наприклад, Познань - Краків, Гдиня - Лодзь - Краків, так і регіональні Лодзь - Джевіца.

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Autor:mp/ToL

Źródło: PAP