На зустрічі нового міністра з аграріями було гаряче.  "Приїжджаєте на годину і кажете, що нема часу"

12 kwietnia 2023, 22:31
Źródło:
red.
Spotkanie z rolnikami w związku z importem towarów z Ukrainy
Spotkanie z rolnikami w związku z importem towarów z Ukrainy
TVN24
TVN24Spotkanie z rolnikami w związku z importem towarów z Ukrainy

- Агроринок погублений на два роки.  Приїжджаєте на годину і кажете, що не маєте часу, - обурювався один із фермерів під час зустрічі з новим міністром Робертом Телюсом.  У вівторок очільник сільськогосподарського відомства звернувся до своїх колег із Чехії, Румунії, Болгарії та Словаччини, аби спільно звернутися до Євросоюзу з проханням переглянути питання тарифів на українське зерно.

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У вівторок, 11 квітня, міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс взяв участь у зустрічі з сільськогосподарськими організаціями Польщі, Чехії, Румунії, Болгарії та Словаччини.  Під час зустрічі між профспілковцями та міністром виникла суперечка.

- Мала бути зустріч, узгоджена позиція, - казав Владислав Серафін, представник організацій аграріїв.  

- Пані та панове, я б не хотів аби ця гарна зустріч... - почав міністр Роберт Телюс.  Проте профспілковий діяч його перебив і сказав, що "не була вона гарною".  

- Це вам було добре, а мені ні (...) Нарозповідали тут дурниць, - додав він. 

- Справа така важлива.  Агроринок на два роки змарнований.  Ви приїжджаєте на годину і кажете, що не маєте часу.  Ми намагаємося підказати вам, що робити, а ви робите вигляд, що нема часу, - сказав інший фермер.

Скарга щодо мита

У вівторок новий міністр звернувся до своїх колег із Чеської Республіки, Румунії, Болгарії та Словаччини, щоб спільно попросити ЄС переглянути з червня мита.  Під час брифінгу міністр зазначив, що "не може бути так, що лише певні країни, які розташовані найближче допомагають у цьому питанні, несуть витрати на цю допомогу, а інші країни на цю допомогу не витрачаються".

- Тому (...) після цієї зустрічі я попрошу своїх колег з цих країн, щоб ми разом звернулися до ЄС, аби там різко переглянули питання мит з червня, тому що це для нас найважливіше. Аби ми спільно зробили так, щоб потік цих продуктів був рівномірно розподілений по Європі, - сказав Телюс.

Як зазначило Міністерство сільського господарства у вівторок у своєму Twitter, міністр Телюс має звернутися до своїх колег у середу, щоб зустріч відбулася "якомога швидше".  "Навіть онлайн. Я хотів би, щоб ми відчували підтримку один одного", - цитує Телюса у вівторок у твіттері Міністерство сільського господарства та розвитку села.

"Найголовніше, щоб зерно вивезли якомога швидше"

- Найголовніше, щоб зерно, яке є в Польщі, якнайшвидше вивезли, - сказав Телюс.  

- Щоб, з одного боку, не було дефіциту зерна, але й щоб ми підготувалися до нового сезону, - додав міністр.  За його словами, у вівторок відбудеться засідання кризового штабу міністрів, присвячене ситуації із зерном.

Телус також підкреслив, що ціни на зерно низькі по всій Європі, а не тільки в країнах, які межують з Україною, і одна з причин цього полягає в тому, що до Європи все ще надходить зерно з Росії.

Ситуація на ринку зерна в Польщі

Відповідаючи на запитання, коли згадані документи будуть направлені до Євросоюзу, міністр підкреслив, що хоче, щоб це була спільна позиція країн-учасниць зустрічі у вівторок.  

- Якщо мої колеги з інших країн (...) з різних причин не захочуть, я обов'язково виступлю  сам найближчими днями, - повідомив Телюс.

Торкаючись питання моніторингу транзиту зерна з України через Польщу, він підкреслив, що поки це відбувається на основі усної домовленості з Україною.  

- Сподіваюся, що в п'ятницю буде підписано угоду з українською стороною.  Ми разом будемо наглядати, але саме Україна буде контролювати та видавати ліцензії на експорт зерна тим компаніям, які експортуватимуть лише транзитом, - додав міністр сільського господарства і розвитку села.

Голова незалежної профспілки  індивідуальних фермерів "Солідарність" Томаш Обшанський підкреслив, що вівторкова зустріч із сільськогосподарськими організаціями послужила для розробки конкретних рішень, які потім будуть подані до Міністерства сільського господарства.  За його словами, мита необхідно вводити, щоб ринки зерна та м'яких фруктів стабілізувалися.  

- Щоб допомогти нам;  щоб наші сімейні ферми могли нормально функціонувати;  щоб компанії, які мають фінансові проблеми, які купували дороге зерно, могли легко вийти з цього глухого кута, - пояснив Обшанський.

Лідер Агроунії Міхал Колодєйчак назвав вівторкові заяви міністра сільського господарства "самими лише обіцянками та порожніми словами".  

- Ще ж хочеться звинуватити деякі компанії, які торгують зерном (…) У мене таке враження, що сьогодні в уряду "Права і Справедливості" є ідея посварити фермерів і компанії і розв’язати тут війну.  Ці компанії не працювали нормально, вони не діяли етично, це суперечило нашим національним інтересам, але вони діяли відповідно до закону, встановленого державою, - сказав Колодзєйчак.

Він також повідомив, що з середи на залізничному переїзді в Грубешові, яким транспортується, серед іншого,  українське зерно, розпочнеться протест аграріїв із блокування широкої колії.

Роберт Телус, призначений у четвер президентом новим міністром сільського господарства, у п’ятницю в Дорогуську зустрівся з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.  Після зустрічі він повідомив, що українська сторона «внесла пропозицію дуже сильно на деякий час обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі».  Телус підкреслив, що транзит зерна з України через Польщу буде «дуже пильно контролюватись як польською, так і українською стороною, щоб зерно не залишалося в Польщі».

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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