На зупинці "показував молодій жінці порнографічний контент"
Поліція Варшави розшукує чоловіка, який нібито демонстрував молодій жінці на автобусній зупинці, як це окреслено а повідомленні, порнографічний контент. Поліція публікує зображення чоловіка.
Інцидент трапився 8 липня цього року на зупинці "Торуньська 06" у Варшаві. Чоловік їхав на велосипеді. Поліція оприлюднила запис (у зв’язку зі змістом відео не публікуємо - ред.). На ньому видно велосипедиста, який оглядається навколо, щоб переконатися, що за ним ніхто інший не спостерігає. Все триває близько 40 секунд, після чого він збирається поїхати на велосипеді геть.
- Чоловік, зображення якого ми публікуємо, демонстрував молодій жінці порнографічний контент, - повідомила комісар варшавської поліції Пауліна Онишко в повідомленні.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цього чоловіка, просять зв’язатися особисто або по телефону з черговим комісаріату поліції Варшави Таргувек у штабі підрозділу на вул.Ходецькій 3/5 за цілодобовим телефоном 47 723 81 71. Інформацію також можна надати в електронному вигляді, написавши на адресу: kp-targowek.wk@ksp.policja.gov.pl.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KSP