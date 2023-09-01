На зупинці "показував молодій жінці порнографічний контент"

Інцидент трапився 8 липня цього року на зупинці "Торуньська 06" у Варшаві. Чоловік їхав на велосипеді. Поліція оприлюднила запис (у зв’язку зі змістом відео не публікуємо - ред.). На ньому видно велосипедиста, який оглядається навколо, щоб переконатися, що за ним ніхто інший не спостерігає. Все триває близько 40 секунд, після чого він збирається поїхати на велосипеді геть.