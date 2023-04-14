На війні він зафіксував "емоції, страх, бажання помсти".  "Війна як чорна діра, вона все проковтне"

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red.
Lider zespołu Antytilia o "Twierdzy Bachmut": utwór powstał, by podnieść serca całej linii frontu i wszystkich Ukraińców
Lider zespołu Antytilia o "Twierdzy Bachmut": utwór powstał, by podnieść serca całej linii frontu i wszystkich Ukraińców
TVN24 BiS
TVN24 BiSLider zespołu Antytilia o "Twierdzy Bachmut": utwór powstał, by podnieść serca całej linii frontu i wszystkich Ukraińców

Чимало матерів в Україні чекають своїх синів, які зникли безвісти на передовій.  Ми знаємо, чому вони зникають.  Тому що росіяни їх вбивають, – сказав музикант Тарас Тополя в ефірі TVN24 BiS.  Лідер гурту "Антитіла" розповів про фронтові враження, виступ з U2 та повернення на сцену.

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Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", служив добровольцем під час російського вторгнення в Україну.  Його гурт повернувся до гастролей - у березні вони були в Чехії та Німеччині, раніше - в лютому - в Лондоні музиканти виступили на сцені разом з U2, виконавши пісню "Mothers Of The Disappeared".

В середу Тополя був гостем студії TVN24 BiS, де розповів про пісню "Фортеця Бахмут", яка вийшла в березні, зняту на передовій. 

- Ми написали цю пісню, щоб підняти дух наших братів та сестер, товаришів по зброї не тільки для Бахмута, а щоб піднести дух всього фронту і всіх українців.  Це працює, - сказав він.  

- Багато хто каже, що це дуже сильний трек.  Вони кажуть, що відео додає їм сили для боротьби.  Ми створили його, щоб спонукати людей боротися, щоб вони могли викластися на повну, - додав музикант.

На запитання про фронтові спогади Тополя зізнався, що у нього "багато спогадів".

- Ми знімали те, що відбувається, поранених бойових побратимів і загиблих від рук російського агресора.  Я не можу показати вам це, я не можу собі це дозволити.  Але найсильніше, що ми зібрали - це емоції, страх, жага помсти.  Це потреба, яка триватиме, - зазначив він.

Плечем до плеча з U2

Коментуючи повернення команди до діяльності, Тополя зазначив, що це сталося завдяки Польщі.

- Минулого серпня Ед Ширан виступав на Національному стадіоні.  Він запросив нас заспівати разом з ним.  Він співав англійську версію, ми співали українську.  Ми разом робили твір, але ми тоді були на службі.  Потім ми пішли до командира і запитали, що нам робити.  Він сказав: "ви маєте бути там, їдьте до Варшави і співайте, продовжуйте робити те, що ти вмієте найкраще, співайте, говоріть зі світом, пояснюйте людям, що відбувається в Україні", - пригадує Тополя.

- З тих пір ми почали грати, відвідувати події по всьому світу, і будемо продовжувати це робити.  Але ми все ще резервісти нашого батальйону, ми все ще солдати, - наголосив він.

Згадуючи виступ з U2, Тополя зізнався, що це було "чудове відчуття", особливо коли розумієш, що учасники гурту "допомагають Україні і використовують свої можливості, аби підтримати Україну".

- Йдеться не лише про те, що з нами разом просто співають пісню.  Вони показують, що Україна на правильному боці.  Мільйони людей, які їх слухають, стають нашими союзниками.  Тому що коли легенда говорить: "так, Україна права", "Україна воює на правому боці", то ти в це віриш, не потрібно нічого пояснювати, - сказав він.

Тополя зазначив, що такі жести важливі для України.  

- У перші місяці війни Росія була дуже сильною і вдарила по нас пропагандою всюди, особливо в Європі. Надзвичайно важливо, щоб відомі, популярні люди, знаменитості та легенди підтримували Україну, - зазначив він.  А також попередив, що "росіяни прийдуть до Європи, якщо ми їх не переможемо".

- Багато матерів в Україні чекають своїх синів, які зникли безвісти на передовій.  Ми знаємо, чому вони зникають.  Тому що росіяни їх вбивають.  Я вдячний Боно, Еду Ширану та іншим артистам, які підтримують Україну, - підсумував Тополя.

"Війна, як чорна діра, вона проковтне все, що в неї кинеш"

Тополя повідомив, що восени гурт планує тур по США, а незабаром виступить у Варшаві та Кракові.  "Усі концерти будуть мати благодійну мету, тому що ми продовжуємо підтримувати наш батальйон", - сказав він.

На запитання, чи є у нього друзі на передовій, артист відповів, що їх"маса".  "На жаль, у мене тут номери телефонів людей, які більше ніколи не подзвонять, тому що полягли", - визнав він.

Тополя також подякував полякам за допомогу.  

- Ми повинні зупинити росіян, витіснити їх з нашої батьківщини і почати розвивати вільний світ.  Нам потрібно більше зброї, більше далекобійно і більше гармат, тому що війна, як чорна діра, вона проковтне все, що ви в неї кинете.  Кожен день Україна втрачає танки, людей, гроші, тому що ми маємо чинити опір.  Якщо ми не виграємо цю війну, світ ніколи не буде таким, яким був раніше, він зміниться на гірше.  Ми повинні бути разом і нам потрібна підтримка, - сказав він.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: twitter.com/antytila_offic

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Wykonywała wszystkie instrukcje, straciła pieniądze swoje, męża i matki

Wykonywała wszystkie instrukcje, straciła pieniądze swoje, męża i matki

14 kwietnia 2023, 11:04
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dwaj bracia nie mogli dojść do porozumienia na pokładzie samolotu wyruszającego w rejs do Chicago. Mieli zachowywać się agresywnie i nie reagować na polecenia załogi. Interweniowali strażnicy graniczni.

Bracia pokłócili się na pokładzie samolotu, do Chicago nie polecieli

Bracia pokłócili się na pokładzie samolotu, do Chicago nie polecieli

14 kwietnia 2023, 12:31
Autor:
mg/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci odnaleźli 30-letnią mieszkankę Podkarpacia, która 31 marca wyszła z domu i słuch po niej zaginął. Odnaleziono ją w pustostanie, do którego policjanci weszli przez otwór w dachu. Kobieta - jak informuje policja - znajdowała się w niewielkim pomieszczeniu, była owinięta w włókninę. W ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala.

Przez otwór w dachu weszli do pustostanu, w środku była owinięta w włókninę kobieta

Przez otwór w dachu weszli do pustostanu, w środku była owinięta w włókninę kobieta

14 kwietnia 2023, 12:15
Autor:
ms/
tam
Źródło:
tvn24.pl

U osób pijących nawet umiarkowane ilości alkoholu ryzyko przedwczesnej śmierci jest wyższe niż u tych, które w ogóle go nie piją - podkreślają kanadyjscy naukowcy w podsumowaniu badania, w którym przyjrzeli się wpływowi napojów wysokoprocentowych na zdrowie. Do tej pory mówiło się, że małe dawki na przykład czerwonego wina mogą być nie tyle nieszkodliwe, co wręcz wskazane.

Obalili popularny mit dotyczący alkoholu. Dla wielu będzie to zła wiadomość

Obalili popularny mit dotyczący alkoholu. Dla wielu będzie to zła wiadomość

13 kwietnia 2023, 17:28
Autor:
kgo//az
Źródło:
"Time", JAMA Network Open

Iga Świątek na liście najbardziej wpływowych ludzi świata, sukces ratowania tygrysów przed wyginięciem i start historycznej misji na Jowisza. W minionym tygodniu nie brakowało pozytywnych informacji, o których warto przypomnieć przed weekendem. Oto pięć najważniejszych z nich.

Pięć najlepszych informacji tygodnia. Iga Świątek, lot na Jowisza i ocalone tygrysy

Pięć najlepszych informacji tygodnia. Iga Świątek, lot na Jowisza i ocalone tygrysy

14 kwietnia 2023, 14:48
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, BBC, Reuters, PAP, Time, tvn24.pl

Warner Bros. Discovery zaprezentowało swoją platformę streamingową Max. Zadebiutuje ona oficjalnie w USA 23 maja. Max połączy produkcje dostępne w HBO Max, uniwersum komiksowych superbohaterów DC, świat Harry'ego Pottera, bogatą i wciąż rosnącą ofertę programów dla dzieci oraz najlepsze w swych kategoriach programy poświęcone jedzeniu, mieszkaniu, lifestyle'owi, a także dokumenty. Wraz z zaprezentowaniem platformy Max, Warner Bros. Discovery ogłosiło stworzenie nowej serii o przygodach Harry'ego Pottera, której producentką wykonawczą będzie sama J.K. Rowling. Powstanie też kolejny po "Rodzie smoka" prequel kultowej już "Gry o tron".

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

12 kwietnia 2023, 23:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl