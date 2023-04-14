На війні він зафіксував "емоції, страх, бажання помсти".  "Війна як чорна діра, вона все проковтне"

Чимало матерів в Україні чекають своїх синів, які зникли безвісти на передовій. Ми знаємо, чому вони зникають. Тому що росіяни їх вбивають, – сказав музикант Тарас Тополя в ефірі TVN24 BiS. Лідер гурту "Антитіла" розповів про фронтові враження, виступ з U2 та повернення на сцену.

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Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", служив добровольцем під час російського вторгнення в Україну. Його гурт повернувся до гастролей - у березні вони були в Чехії та Німеччині, раніше - в лютому - в Лондоні музиканти виступили на сцені разом з U2, виконавши пісню "Mothers Of The Disappeared".

В середу Тополя був гостем студії TVN24 BiS, де розповів про пісню "Фортеця Бахмут", яка вийшла в березні, зняту на передовій.

- Ми написали цю пісню, щоб підняти дух наших братів та сестер, товаришів по зброї не тільки для Бахмута, а щоб піднести дух всього фронту і всіх українців. Це працює, - сказав він.

- Багато хто каже, що це дуже сильний трек. Вони кажуть, що відео додає їм сили для боротьби. Ми створили його, щоб спонукати людей боротися, щоб вони могли викластися на повну, - додав музикант.

На запитання про фронтові спогади Тополя зізнався, що у нього "багато спогадів".

- Ми знімали те, що відбувається, поранених бойових побратимів і загиблих від рук російського агресора. Я не можу показати вам це, я не можу собі це дозволити. Але найсильніше, що ми зібрали - це емоції, страх, жага помсти. Це потреба, яка триватиме, - зазначив він.

Плечем до плеча з U2

Коментуючи повернення команди до діяльності, Тополя зазначив, що це сталося завдяки Польщі.

- Минулого серпня Ед Ширан виступав на Національному стадіоні. Він запросив нас заспівати разом з ним. Він співав англійську версію, ми співали українську. Ми разом робили твір, але ми тоді були на службі. Потім ми пішли до командира і запитали, що нам робити. Він сказав: "ви маєте бути там, їдьте до Варшави і співайте, продовжуйте робити те, що ти вмієте найкраще, співайте, говоріть зі світом, пояснюйте людям, що відбувається в Україні", - пригадує Тополя.

- З тих пір ми почали грати, відвідувати події по всьому світу, і будемо продовжувати це робити. Але ми все ще резервісти нашого батальйону, ми все ще солдати, - наголосив він.

Згадуючи виступ з U2, Тополя зізнався, що це було "чудове відчуття", особливо коли розумієш, що учасники гурту "допомагають Україні і використовують свої можливості, аби підтримати Україну".

- Йдеться не лише про те, що з нами разом просто співають пісню. Вони показують, що Україна на правильному боці. Мільйони людей, які їх слухають, стають нашими союзниками. Тому що коли легенда говорить: "так, Україна права", "Україна воює на правому боці", то ти в це віриш, не потрібно нічого пояснювати, - сказав він.

Тополя зазначив, що такі жести важливі для України.

- У перші місяці війни Росія була дуже сильною і вдарила по нас пропагандою всюди, особливо в Європі. Надзвичайно важливо, щоб відомі, популярні люди, знаменитості та легенди підтримували Україну, - зазначив він. А також попередив, що "росіяни прийдуть до Європи, якщо ми їх не переможемо".

- Багато матерів в Україні чекають своїх синів, які зникли безвісти на передовій. Ми знаємо, чому вони зникають. Тому що росіяни їх вбивають. Я вдячний Боно, Еду Ширану та іншим артистам, які підтримують Україну, - підсумував Тополя.

"Війна, як чорна діра, вона проковтне все, що в неї кинеш"

Тополя повідомив, що восени гурт планує тур по США, а незабаром виступить у Варшаві та Кракові. "Усі концерти будуть мати благодійну мету, тому що ми продовжуємо підтримувати наш батальйон", - сказав він.

На запитання, чи є у нього друзі на передовій, артист відповів, що їх"маса". "На жаль, у мене тут номери телефонів людей, які більше ніколи не подзвонять, тому що полягли", - визнав він.

Тополя також подякував полякам за допомогу.

- Ми повинні зупинити росіян, витіснити їх з нашої батьківщини і почати розвивати вільний світ. Нам потрібно більше зброї, більше далекобійно і більше гармат, тому що війна, як чорна діра, вона проковтне все, що ви в неї кинете. Кожен день Україна втрачає танки, людей, гроші, тому що ми маємо чинити опір. Якщо ми не виграємо цю війну, світ ніколи не буде таким, яким був раніше, він зміниться на гірше. Ми повинні бути разом і нам потрібна підтримка, - сказав він.

Źródło: red.