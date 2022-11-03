На познанських кладовищах встановили скелі пам’яті жертв війни в Україні

На цвинтарях на Мілостові та Юнікові в Познані встановили великі уламки скель з українським прапором. Вони мали символічно вшанувати пам’ять жертв війни та бути місцем, де українці можуть поставити свічку за своїх померлих, а всі разом "поєднатися в роздумах".

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Символічні скелі встановили біля цвинтарних каплиць: одну в некрополі на Юнікові, при вході з вул. Цментарної, другу - на Мілостові при в’їзді з вул. Варшавської. На кожній є невеличка табличка в кольорах українського прапора з написом "Пам’яті жертв війни в Україні" двома мовами - польською та українською. Біля каменів є місце для свічок.

- День Всіх Святих дуже важливий для поляків. На знак пам’яті про тих, хто відійшов, ми кладемо на могили квіти та свічки. Однак багато громадян України, які приїхали до Познані після початку війни, не мають такої можливості. Тому ми створили місце, де вони можуть хоча б символічно запалити свічку, покласти вінок, постояти в тиші та роздумах, - сказав мер Познані Яцек Яськовяк.

Symboliczne głazy Urząd Miasta Poznania

В Україні могили відвідують після Великодня

Познанський магістрат нагадав, що в Україні поминальний день, "Гробки", за юліанським календарем відзначається через тиждень після Великодня. Це день, коли цілими родинами збираються на цвинтарі, щоб згадати своїх померлих родичів. Втім багато хто відзначає День померлих також за католицькою традицією - 1 листопада. Як і в Польщі, на могилах ставлять свічки та квіти.

- Ми знаємо, що не всі громадяни України відзначають свій День померлих 1 листопада. Незважаючи на це, багатьом із них потрібне місце, де вони могли б вшанувати своїх померлих. Ми хочемо, щоб цей невеликий жест - розміщення каменів на міських кладовищах допоміг нам об’єднатися в роздумах. Незалежно від національності, кожен із нас може поставити там свічку, щоб вшанувати пам’ять жертв війни в Україні, – пояснює Мацей Дзвіг, директор Комунального господарства.

Ідея встановлення символічних скель на познанських цвинтарях належить молодого художника Якуба Невдани.

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Autor:Ред

Źródło: PAP