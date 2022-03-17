На порятунок українським музеям. Перший транспорт з допомогою

Матеріали для пакування, закріплення та збереження колекці йнайближчими днями будуть передані до музеїв України. У музеї Варшавського повстання повідомили, що в середу почалася збірка грошей для захисту культурної спадщини наших сусідів від руйнування внаслідок війни.

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Комітет допомоги музеям України – це орган, до складу якого входят ьблизько 50 польських культурних закладів, зокрема Музей Варшавського повстання. Від початку російської атаки комітет підтримує постійний контакт з українськими музейними працівниками, щоб швидко реагувати на їх потреби.

Транспортування захисних матеріалів

«Поспілкувавшись із кількома десятками закладів культури в Україні, м идовідались, що найважливіше – це організувати конкретну, предметну допомогу. Одні установи просили матеріали для збереження колекцій, інші – обладнання для оцифрування культурних цінностей», – повідомили в музеї Варшавського Повстання, що керується комітетом.

У музеї повідомили, що вже зібрані перші матеріали для пакування, закріплення та збереження колекцій, які найближчими днями будуть доставлені до окремих українських установ. Потім ці матеріали будуть розповсюджені місцевими координаторами серед установ, які попросили про підтримку.

Починається збір коштів

MPW наголошує, що це перший етап допомоги. "Сьогодні стартує збір коштів, який проводить Інститут Павла Влодковича від імені Комітету допомоги українським музеям. Усі, хто хоче фінансово підтримати українські музеї, можуть здійснювати платежі на спеціальний рахунок" - повідомили в MPW у середу. . Оплату можна здійснити на рахунок: 76 1050 1575 1000 0090 8156 1491, одержувач: Інститут Павла Влодковича, з приміткою: «Пожертвування для музеїв України». Кошти, зібрані в рамках колекції, повністю підуть на закупівлю матеріалів для українських музеїв.

До порятунку українських культурно-історичних пам’яток залучилос ятакож Управління Столичного Консерватора Пам’яток.

Autor:red.

Źródło: TVN24