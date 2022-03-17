TVN24 | TVN24 po ukraińsku

На порятунок українським музеям. Перший транспорт з допомогою

17 marca 2022, 22:44

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Матеріали для пакування, закріплення та збереження колекці йнайближчими днями будуть передані до музеїв України. У музеї Варшавського повстання повідомили, що в середу почалася збірка грошей для захисту культурної спадщини наших сусідів від руйнування внаслідок війни.

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Комітет допомоги музеям України – це орган, до складу якого входят ьблизько 50 польських культурних закладів, зокрема Музей Варшавського повстання. Від початку російської атаки комітет підтримує постійний контакт з українськими музейними працівниками, щоб швидко реагувати на їх потреби.

Транспортування захисних матеріалів

«Поспілкувавшись із кількома десятками закладів культури в Україні, м идовідались, що найважливіше – це організувати конкретну, предметну допомогу. Одні установи просили матеріали для збереження колекцій, інші – обладнання для оцифрування культурних цінностей», – повідомили в музеї Варшавського Повстання, що керується комітетом.

У музеї повідомили, що вже зібрані перші матеріали для пакування, закріплення та збереження колекцій, які найближчими днями будуть доставлені до окремих українських установ. Потім ці матеріали будуть розповсюджені місцевими координаторами серед установ, які попросили про підтримку.

Починається збір коштів

MPW наголошує, що це перший етап допомоги. "Сьогодні стартує збір коштів, який проводить Інститут Павла Влодковича від імені Комітету допомоги українським музеям. Усі, хто хоче фінансово підтримати українські музеї, можуть здійснювати платежі на спеціальний рахунок" - повідомили в MPW у середу. . Оплату можна здійснити на рахунок: 76 1050 1575 1000 0090 8156 1491, одержувач: Інститут Павла Влодковича, з приміткою: «Пожертвування для музеїв України». Кошти, зібрані в рамках колекції, повністю підуть на закупівлю матеріалів для українських музеїв.

До порятунку українських культурно-історичних пам’яток залучилос ятакож Управління Столичного Консерватора Пам’яток.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MPW

Tagi:
Rosja
Ukraina
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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Źródło:
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aa/gp
Źródło:
PAP, Bild

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Cykl rozmów Arlety Zalewskiej z ludźmi, którzy nie wyjechali. Olie Fiedorowa została w Charkowie

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Cykl rozmów Arlety Zalewskiej z ludźmi, którzy nie wyjechali. Olie Fiedorowa została w Charkowie

17 marca 2022, 13:48

Świat

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Prezydent Rosji Władimir Putin w czasie spotkania z rosyjskim rządem mówił o konieczności "samooczyszczenia" rosyjskiego społeczeństwa z "szumowin i zdrajców", których - jak stwierdził - naród powinien "po prostu wypluć jak muszkę, która przypadkowo wleciała do ust". Straszył też, że Zachód chce "zniszczyć Rosję, wykorzystując piątą kolumnę".

Władimir Putin o "szumowinach i zdrajcach" wśród Rosjan. "Konieczne jest samooczyszczenie społeczeństwa"

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Władimir Putin o "szumowinach i zdrajcach" wśród Rosjan. "Konieczne jest samooczyszczenie społeczeństwa"

17 marca 2022, 13:57

Świat

Autor:
ads,
tas
//now
Źródło:
Reuters

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

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TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

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red.
Źródło:
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W "Fauście" Goethego Mefistofeles zjawia się pod postacią pudla. A w "Pani Twardowskiej" Adama Mickiewicza? Pod postacią wyżła, na kogucie, pod postacią buta czy na dnie kielicha? Na to pytanie, za 250 tysięcy złotych, w "Milionerach" odpowiadał pan Marek Kalus z Iskrzyczyna w województwie śląskim.

Pytanie w "Milionerach" o postać Mefistofelesa w "Pani Twardowskiej" Adama Mickiewicza

Ciekawostki

Pytanie w "Milionerach" o postać Mefistofelesa w "Pani Twardowskiej" Adama Mickiewicza

17 marca 2022, 21:15

Ciekawostki

Autor:
paj//now
Źródło:
"Milionerzy" TVN