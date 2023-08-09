На мешканців багатоквартирних будинків сиплються штрафи

9 sierpnia 2023, 11:02
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Zamiast recyklingować palą nimi w piecu? Łódzka spółka notuje dużo mniejszy odbiór odpadów
Zamiast recyklingować palą nimi w piecu? Łódzka spółka notuje dużo mniejszy odbiór odpadów
TVN24
TVN24Zamiast recyklingować palą nimi w piecu? Łódzka spółka notuje dużo mniejszy odbiór odpadów

Не лише в Гданську, а й у Варшаві власники квартир все частіше отримують попередження та штрафи через погану сегрегацію сміття, - повідомив у вівторок "Puls Biznesu".

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Як пише видання, у 2025 році органи місцевого самоврядування повинні будуть продемонструвати передачу 55 відсотків відходів на переробку. Зараз у багатьох районах Варшави сегрегація досягає 30-40 відсотків.

Муніципальна влада дедалі частіше вимагає від власників і мешканців розділяти якомога більше відходів.

Штрафи за неправильне сортування відходів

"Puls Biznesu" нагадав, що, наприклад, Гданськ надсилає нагадування та накладає штрафи, які називаються додатковим збором, за неправильне сортування. Останнім часом до таких дій все частіше вдається і столична влада.

"Навесні цього року викликало гучний резонанс накладення штрафу приблизно на 90 000 злотих на житловий масив із восьми кварталів Імєлін в Урсинові. Справу було передано до Апеляційної колегії місцевого самоврядування", - пише видання.

"Puls Biznesu" цитує голову житлово-будівельного кооперативу "Імелін" Рафала Янушкевича, який каже, що проти мешканців кооперативу ведуть два адміністративні провадження щодо нарахування додаткової плати. "Жодна не завершена. Жодного штрафу ми не сплачували і не збираємося", - сказав він.

Він підкреслив, що чинний у Польщі правовий статус, на відміну від інших країн Європейського Союзу, не допускає будь-якої частки забруднюючих речовин у відсортованій фракції відходів.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon/Shutterstock

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Warszawa
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ng/
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