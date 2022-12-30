На білбордах в Ірпені відзначили світових лідерів, серед яких - Анджей Дуда

30 grudnia 2022, 15:07
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Światowi przywódcy wyróżnieni na billboardach w Irpieniu
Światowi przywódcy wyróżnieni na billboardach w Irpieniu
Twitter/markushyn
Twitter/markushynŚwiatowi przywódcy wyróżnieni na billboardach w Irpieniu

В Ірпені під Києвом встановили білборди із висловами вдячності світовим лідерам, які підтримують Україну. Зокрема на них зображені президенти Польщі та США Анджей Дуда та Джо Байден, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також голова Європейської Комісії, Урсула фон дер Ляєн.

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 "Місто-герой Ірпінь подякував світовим лідерам за підтримку України. Українська група будівельних компаній Товариство "Відважних" розмістила таблиці з подяками світовим лідерам Борису Джонсону та Анджею Дуді", - написав у Twitter міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

В іншому дописі мер Ірпеня опублікував фотографії з плакатами президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європарламенту Роберти Мецоли.

Поруч із зображеннями політиків на плакатах вміщено написи: "Світ відважних людей" і "дякуємо за підтримку".

Дуда в Ірпені

Президент Дуда відвідав Ірпінь у середині квітня, менш ніж через два місяці після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну. Російські війська вийшли з Київської області наприкінці березня - на початку квітня.

Після їх відходу були розкриті злочини військових проти мирного населення, а назви Ірпінь, Буча, Бородянка стали символом звірств російської окупації.

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/markushyn

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