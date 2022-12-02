МЗС: Ми засуджуємо дії білоруської влади, які порушують основні права людини

2 grudnia 2022, 14:42
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Kalesnikawa podczas manifestacji na Białorusi
Kalesnikawa podczas manifestacji na BiałorusiReuters
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ReutersKalesnikawa podczas manifestacji na Białorusi

"Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - заявили в середу в МЗС. Як зазначається, політв'язнів у Білорусі утримують у небезпечних для життя та здоров'я умовах.

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"1500 політичних в'язнів у Білорусі утримуються в умовах, що загрожують життю та здоров'ю, у тому числі Марія Калеснікова, яка була засуджена до тривалого терміну ув'язнення", - повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter. "Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - наголосили в МЗС.

Калеснікова у відділенні інтенсивної терапії

Політтчна ув'язнена Марія Калеснікова, яку перевели з колонії до госпіталю в Гомелі, за неофіційними даними, отриманими в середу, перенесла хірургічну операцію і досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Її стан й надалі оцінюють як важкий. Про це повідомляє Центр прав людини "Вясна" з посиланням на інформацію соратників Калеснікової. Офіційної інформації про стан Калеснікової, як і раніше, - немає.

Марія КалесніковаGetty Images

Арешт Калеснікової

40-річна Калеснікова був співробітницею штабу Віктора Бабарики, якого не допустили до виборів 2020 року, а пізніше засудили до 14 років ув'язнення за нібито фінансові махінації.

Після арешту Бабарики в червні 2020 року Калеснікова приєдналася до команди кандидата в президенти Світлани Ціхановської, яка була змушена емігрувати після виборів.

Калеснікову затримали 7 вересня 2020 року. Вона нібито знищила свій паспорт, намагаючись вивезти його за кордон. З моменту затримання на свободу вона вже не виходить. Минулого року її засудили до 11 років позбавлення волі за "заклики до дій, спрямованих проти національної безпеки, змову з метою захоплення влади в країні, створення екстремістської організації".

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Białoruś
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Aktualizacja:
Autor:
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ft,
akw
//now
Źródło:
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pp
Źródło:
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Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

Piotr Świerczek nominowany do nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022 roku za reportaż "Siła kłamstwa"

25 listopada 2022, 15:17
Autor:
red.
Źródło:
TVN24