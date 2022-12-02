МЗС: Ми засуджуємо дії білоруської влади, які порушують основні права людини

"Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - заявили в середу в МЗС. Як зазначається, політв'язнів у Білорусі утримують у небезпечних для життя та здоров'я умовах.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

"1500 політичних в'язнів у Білорусі утримуються в умовах, що загрожують життю та здоров'ю, у тому числі Марія Калеснікова, яка була засуджена до тривалого терміну ув'язнення", - повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter. "Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - наголосили в МЗС.

Калеснікова у відділенні інтенсивної терапії

Політтчна ув'язнена Марія Калеснікова, яку перевели з колонії до госпіталю в Гомелі, за неофіційними даними, отриманими в середу, перенесла хірургічну операцію і досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Її стан й надалі оцінюють як важкий. Про це повідомляє Центр прав людини "Вясна" з посиланням на інформацію соратників Калеснікової. Офіційної інформації про стан Калеснікової, як і раніше, - немає.

Марія Калеснікова Getty Images

Арешт Калеснікової

40-річна Калеснікова був співробітницею штабу Віктора Бабарики, якого не допустили до виборів 2020 року, а пізніше засудили до 14 років ув'язнення за нібито фінансові махінації.

Після арешту Бабарики в червні 2020 року Калеснікова приєдналася до команди кандидата в президенти Світлани Ціхановської, яка була змушена емігрувати після виборів.

Калеснікову затримали 7 вересня 2020 року. Вона нібито знищила свій паспорт, намагаючись вивезти його за кордон. З моменту затримання на свободу вона вже не виходить. Минулого року її засудили до 11 років позбавлення волі за "заклики до дій, спрямованих проти національної безпеки, змову з метою захоплення влади в країні, створення екстремістської організації".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP