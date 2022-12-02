МЗС: Ми засуджуємо дії білоруської влади, які порушують основні права людини
"Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - заявили в середу в МЗС. Як зазначається, політв'язнів у Білорусі утримують у небезпечних для життя та здоров'я умовах.
"1500 політичних в'язнів у Білорусі утримуються в умовах, що загрожують життю та здоров'ю, у тому числі Марія Калеснікова, яка була засуджена до тривалого терміну ув'язнення", - повідомило Міністерство закордонних справ у Twitter. "Ми рішуче засуджуємо дії білоруської влади, які порушують фундаментальні права людини", - наголосили в МЗС.
Калеснікова у відділенні інтенсивної терапії
Політтчна ув'язнена Марія Калеснікова, яку перевели з колонії до госпіталю в Гомелі, за неофіційними даними, отриманими в середу, перенесла хірургічну операцію і досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Її стан й надалі оцінюють як важкий. Про це повідомляє Центр прав людини "Вясна" з посиланням на інформацію соратників Калеснікової. Офіційної інформації про стан Калеснікової, як і раніше, - немає.
Арешт Калеснікової
40-річна Калеснікова був співробітницею штабу Віктора Бабарики, якого не допустили до виборів 2020 року, а пізніше засудили до 14 років ув'язнення за нібито фінансові махінації.
Після арешту Бабарики в червні 2020 року Калеснікова приєдналася до команди кандидата в президенти Світлани Ціхановської, яка була змушена емігрувати після виборів.
Калеснікову затримали 7 вересня 2020 року. Вона нібито знищила свій паспорт, намагаючись вивезти його за кордон. З моменту затримання на свободу вона вже не виходить. Минулого року її засудили до 11 років позбавлення волі за "заклики до дій, спрямованих проти національної безпеки, змову з метою захоплення влади в країні, створення екстремістської організації".
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Źródło: PAP
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