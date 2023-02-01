Минулий рік був надзвичайно теплим, нинішній може з ним зрівнятися. Коментує кліматолог IMGW

1 lutego 2023, 11:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Zjednoczeni w nauce 2022. Raport WMO
Zjednoczeni w nauce 2022. Raport WMOWMO
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Zmiany klimatu

Цьогорічний січень видався понаднормово теплим і радше "весняним" аніж "осіннім", із зимовими епізодами. Кліматологи побоюються, що це передвісник наступних рекордів після тих, що вони фіксували минулого року, сповненого "динаміки в кліматичній системі" та інтенсивних хвиль спеки.

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Фахівці програми спостереження за Землею - Copernicus Climate Change Service (C3S) - встановили, що 2022 рік слід зарахувати до найтепліших за всю історію спостережень. У випадку нашого континенту він посів друге місце, у світі - п’яте. Не бракувало екстремальних погодних явищ, спричинених загостренням зміни клімату.

Посилаючись на ці дані, кліматолог доктор Міхал Марош з Інституту метеорології та водного господарства Державного науково-дослідного інституту підкреслив, що літо 2022 року в Європі було найтеплішим за останні 70 років, у нас також була дуже тепла осінь - третя в рейтингу.

В інтерв’ю PAP експерт послався на "повторний аналіз ERA5". Це повторний аналіз даних Європейського центру середньострокового прогнозування погоди (ECMWF) про глобальний клімат і погоду за останні чотири-сім десятиліть. Він поєднує модельні дані зі спостереженнями з усього світу, - пояснюють на сайті експерти програми ЄС Copernicus.

У Польщі 2022 рік став сьомим найтеплішим

У Польщі 2022 рік став сьомим найтеплішим.

- Якщо дивитися на довгострокову мінливість температурних умов у Польщі, 2022 рік став сьомим найтеплішим роком з 1951 року. Найтеплішим був 2019 рік, тоді середня температура повітря сягнула 10,2 градуса тепла. Минулого року середня температура становила 9,5 градусів за Цельсієм, тоді як середня температура за 30 років [1991-2020 - ред.] становить 8,7 градусів за Цельсієм, - сказав доктор Міхал Марош.

Він зазначив, що "пориви вітру високої швидкості, які минулого року завдали значної шкоди, свідчать про відчутну динаміку кліматичної системи".

Він також вказав на "інтенсивність минулорічної спеки". 

- В Європі, в Італії, вона почалася вже в травні-червні, і було декілька спекотних періодів.  У Польщі хвиля спеки була сильною на рубежі червня та липня, коли ми також зафіксували дуже високі температури.  На більшості території країни температура перевищила 30 градусів.  Частіша поява та більша інтенсивність екстремальних подій є одним із головних проявів зміни клімату, - сказав доктор Марош.

2023 рік почався так само

- Зараз маємо подібну ситуацію.  2023 рік розпочався з дуже високих, рекордних значень температури повітря.  Нагадаю, що у Варшаві на початку січня ми зафіксували 18,9 градусів за Цельсієм.  Потім за три дні температура впала приблизно на 20 градусів, - сказав кліматолог.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

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