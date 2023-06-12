Міський депутат ПіС у Щецині Даріуш Матецький написав у Twitter, що Польща не отримала підтримки від Європейського Союзу для допомоги біженцям з України. Його запис ретвітнув заступник міністра юстиції Себастьян Калєта. Однак Польща отримала підтримку з боку ЄС, хоча, на думку польського уряду, цього замало.

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"Ми не отримали підтримки від ЄС, щоб допомогти біженцям з охопленої війною України. Ми маємо заплатити ЄС 90 000 злотих за кожного неприйнятого економічного мігранта з африканських країн", - написав у Twitter 8 червня Даріуш Матецький, депутат ПіС у міській раді Щецина, лідер "Суверенної Польщі" в Західному Помор'ї. Цим дописом він відреагував на переговорну позицію, прийняту 8 червня міністрами внутрішніх справ ЄС. Йдеться про прийом мігрантів за системою релокації. Країни, які вирішать не приймати їх, сплатять 20 тисяч євро за особу. Під час голосування міністрів Польща та Угорщина були проти. Ця позиція буде лише основою для переговорів між головою Ради та Європейським парламентом.

Твіт Даріуша Матецького вподобали майже 600 користувачів, майже 150 поділилися ним - у тому числі заступник міністра юстиції Себастьян Калєта. "Нас хочуть заморити фінансовим голодом"; "Polexit", - коментували інтернет-користувачі. Інші, натомість, звертали увагу, що інформація про відсутність підтримки з боку Євросоюзу не відповідає дійсності. "ЄС виділив Польщі 700 мільйонів на допомогу українцям", - зазначила журналістка "Newsweek Polska" Домініка Длугош. "250 злотих на біженця. Так, це ж нічого", - відповів Даріуш Матецький.

"Ми не отримали підтримки від ЄС для допомоги біженцям"? Це неправда Marcin Bielecki/PAP

Щонайменше 900 мільйонів злотих на допомогу біженцям з України

19 жовтня 2022 року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації оголосило на своєму сайті про близько 695 мільйонів злотих (144,6 мільйона євро) підтримки Польщі для допомоги біженцям з України. "Завдяки грантовим угодам, підписаним Міністерством внутрішніх справ та адміністрації з Європейською Комісією, Польща отримала загалом майже 700 мільйонів злотих на підтримку діяльності, пов’язаної з масовим припливом людей, які тікають від війни в Україні. Це перший транш, який надано Польщі. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації вже звернулося за подальшими коштами в розмірі понад 200 мільйонів злотих", - сказано на початку тексту повідомлення.

329 мільйонів злотих (68,4 мільйона євро) з цієї суми – це кошти, перераховані в рамках Фонду притулку, міграції та інтеграції 2021-2027 (FAMI). Понад 366 мільйонів злотих (76,2 мільйона євро) було перераховано в рамках Фонду інтегрованого управління кордонами 2021-2027 (IZGW). "Європейська комісія не вказала конкретних дій, які підлягають фінансуванню, залишивши це рішення за зацікавленою державою. Надані кошти є відшкодуванням частини витрат, понесених Польщею", - повідомили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації. Кошти перераховано 26 серпня 2022 року.

А наприкінці лютого 2023 року заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер в ефірі Radio Zet поінформував, що загалом Польща отримала від Єврокомісії 900 мільйонів злотих на

допомогу біженцям. У березні Konkret24 отримав інформацію з Брюсселя, що додаткові кошти були перераховані в грудні 2022 року. Це було 55,5 мільйона євро в рамках FAMI.

Враховуючи вищевикладену інформацію, можна ствердити, що заява: "Ми не отримали підтримки від ЄС для допомоги біженцям з охопленої війною України" не відповідає дійсності.

Польський уряд виступає за створення спеціального фонду в ЄС

Депутат Матецький захищався від критики з боку інтернет-користувачів, переконуючи, що грошей, наданих ЄС, було недостатньо. У згаданому інтерв’ю для Radio Zet у лютому цього року заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер наголосив, що реальну допомогу, яку надають біженцям з України, ще потрібно буде оцінити. Він зазначив, що так званий "Закон про допомогу" передбачав витратити кільканадцять мільярдів злотих на гуманітарну допомогу. У липні 2022 року Польський економічний інститут оцінив державні витрати на допомогу біженцям приблизно в 15,9 мільярда злотих, а вартість приватної допомоги - приблизно в 10 мільярдів злотих. Шефернакер підкреслив, що 80 відсотків дорослих біженціа знайшли роботу в Польщі, платять податки і працюють "також на польський економічний успіх".

"Що стосується Європейського Союзу, ми з самого початку говорили, що має бути додатковий фонд для біженців. Він не був створений", - сказав Шефернакер (цитата ПАП). "Це крапля в морі потреб. Ми вважаємо, що це має бути більше коштів", - заявив він. Польща фактично наполягала на створенні такого фонду, а політики з "Об’єднанох Правиці" звертали увагу на недостатню допомогу з Брюсселя. Цікаво, що у квітні 2022 року в інтерв’ю для порталу Polska Times (зараз - i.pl) голова "Права і справедливості" Ярослав Качинський стверджував, що Польща "не ходить з простягнутою рукою" у справі біженців. Умови переговорів Польщі з Брюсселем щодо допомоги біженцям описав портал OKO.press у вересні 2022 року.

У квітні 2022 року в рамках кампанії "Stand Up For Ukraine", співорганізатором якої є Європейська Комісія, зібрали 9,1 мільярда євро. 1 мільярд надала сама Єврокомісія, з яких 400 мільйонів надійшли з вищезгаданих фондів FAMi та IZGW. Завдяки цій ініціативі Польща отримала загалом 200,1 мільйона євро, тобто близько 900 мільйонів злотих. Більше того, Євросоюз продовжив термін реалізації трьох фондів у сфері внутрішніх справ на 2014-2020 роки на один рік і стверджував, що з них також може бути профінансована допомога біженцям

Autor:Krzysztof Jabłonowski

Źródło: Konkret 24