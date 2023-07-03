Можна заощадити навіть понад десять тисяч злотих. Достатньо зачекати 

3 lipca 2023, 16:42
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Waldemar Buda o terminie likwidacji podatku od czynności cywilnoprawnych
Waldemar Buda o terminie likwidacji podatku od czynności cywilnoprawnychTVN24
wideo 2/3
TVN24Waldemar Buda o terminie likwidacji podatku od czynności cywilnoprawnych

- Я гадаю, що приблизно в кінці серпня податок на цивільно-правові операції у разі купівлі першої квартири на вторинному ринку буде скасований, - заявив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда під час прес-конференції в понеділок. 

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- Гадаю, що приблизно в кінці серпня буде скасований податок на цивільно-правові операції (у разі) купівлі першої квартири на вторинному ринку, - сказав міністр Буда. 

Буда: до кінця серпня ми маємо отримати цю постанову 

За його словами, якщо зараз хтось шукає квартиру на вторинному ринку за програмою "Безпечний кредит 2%" і відкладе купівлю до кінця серпня, то зможе заощадити під час трансакції навіть кільканадцять тисяч злотих. 

- Закон пройшов розгляд у Сеймі, зараз він у Сенаті, потім рішення президента (...), але на кінець серпня ми повинні мати цю регуляцію і скасування цього податку, - сказав Буда. 

Уряд зменшить доходи органів місцевого самоврядування 

Податок на цивільно-правові операції поширюється на окремі види договорів, такі як договори позики, договори дарування або продажу квартири на вторинному ринку (у разі придбання квартири на первинному ринку в забудовника ми сплачуємо ПДВ). 

Податкове зобов'язання виникає в момент вчинення цивільно-правової операції, ставка податку становить 2% від суми у договорі купівлі-продажу нерухомості. 

Скасувавши податок PCC на купівлю першої квартири на вторинному ринку, уряд зменшить доходи органів місцевого самоврядування, оскільки саме вони є бенефіціарами цього податку. 

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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