Можна заощадити навіть понад десять тисяч злотих. Достатньо зачекати
- Я гадаю, що приблизно в кінці серпня податок на цивільно-правові операції у разі купівлі першої квартири на вторинному ринку буде скасований, - заявив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда під час прес-конференції в понеділок.
- Гадаю, що приблизно в кінці серпня буде скасований податок на цивільно-правові операції (у разі) купівлі першої квартири на вторинному ринку, - сказав міністр Буда.
Буда: до кінця серпня ми маємо отримати цю постанову
За його словами, якщо зараз хтось шукає квартиру на вторинному ринку за програмою "Безпечний кредит 2%" і відкладе купівлю до кінця серпня, то зможе заощадити під час трансакції навіть кільканадцять тисяч злотих.
- Закон пройшов розгляд у Сеймі, зараз він у Сенаті, потім рішення президента (...), але на кінець серпня ми повинні мати цю регуляцію і скасування цього податку, - сказав Буда.
Уряд зменшить доходи органів місцевого самоврядування
Податок на цивільно-правові операції поширюється на окремі види договорів, такі як договори позики, договори дарування або продажу квартири на вторинному ринку (у разі придбання квартири на первинному ринку в забудовника ми сплачуємо ПДВ).
Податкове зобов'язання виникає в момент вчинення цивільно-правової операції, ставка податку становить 2% від суми у договорі купівлі-продажу нерухомості.
Скасувавши податок PCC на купівлю першої квартири на вторинному ринку, уряд зменшить доходи органів місцевого самоврядування, оскільки саме вони є бенефіціарами цього податку.
Źródło: PAP
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