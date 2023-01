"Можна прямо сказати, що цього року Військо Польське буде оснащене батальйонои "Абрамсів"

czytaj dalej

Działania KRRiT wobec TVN to standard putinowski - skomentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jarosław Kurski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". Dodał, że "wobec wolnych mediów ta władza najczęściej używa takich środków jak nękanie, pozwy, żądania o sprostowania". Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny portalu Onet, oceniał, że obecni rządzący działają podobnie jak władze na Kremlu, które przez lata dążyły do "nieopłacalności wydawania mediów w tym kraju", przez co zniszczyły niezależnych wydawców. Zwrócił uwagę na sytuację mniejszych, lokalnych mediów, których nie stać na prawników i kosztowne procesy.