"Можна прямо сказати, що цього року Військо Польське буде оснащене батальйонои "Абрамсів"

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак підписав угоду про придбання в США 116 танків Abrams в модифікації M1A1. - Ми зміцнюємо польські збройні сили, щоб реально й ефективно стримувати агресора. Одним із елементів цього посилення є оснащення Війська Польського технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування. Танки Abrams є такою технікою, - сказав міністр.

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У середу в штабі 1-ї Варшавської бронетанкової бригади у Весолій глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак затвердив контракт на постачання 116 танків M1A1 Abrams. На церемонії були присутні, зокрема, тимчасовий повірений у справах США в Польщі Деніел Лоутон та інспектор сухопутних військ генерал Мацєй Яблонський.

Маріуш Блащак підписав контракт на постачання 116 танків M1A1 Abrams TVN24

Блащак після підписання контракту на постачання подякував за досягнення "того етапу нашої співпраці, коли ми можемо говорити про дуже конкретні деталі зміцнення польсько-американських відносин, про що свідчить затверджений контракт на придбання 116 танків Abrams для Війська Польського, для оснащення 18-ї Залізної механізованої дивізії, Першої варшавської бронетанкової бригади".

- Ми зміцнюємо Військо Польське, зміцнюємо броньований кулак Війська Польського, зміцнюємо польські збройні сили, щоб реально й ефективно стримувати агресора. Одним із елементів цього посилення є оснащення Війська Польського технікою, яка є найкращим аргументом у всій цій нашій політиці стримування. Танки Abrams є такою технікою, - сказав він.

Блащак нагадав, що минулого року було підписано угоду про придбання для Війська Польського 250 танків Abrams у найсучаснішій версії.

- До нас ці танки доїдуть, думаю, в кінці 2024 року, тобто в кінці наступного року. Ми ведемо переговори з цього приводу, але танки, на які я сьогодні затвердив контракт, будуть на озброєнні Війська Польського вже цього року. Цьогоріч перші екземпляри цих танків будуть на озброєнні Війська Польського, а весь процес оснащення Війська Польського 116 танками Abrams завершиться наступного року, - уточнив він.

Глава Міноборони зазначив, що в контракт також входить пакет підтримки для Abrams.

- Ми ведемо переговори щодо другої угоди, яка супроводжує вже підписану, і вона стосується придбання Військом Польським боєприпасів, найсучаснішої амуніції у великих кількостях. Це завдання, яке ще стоїть перед нами, але через те, що я дуже хотів, щоб танки «Абрамс» якомога швидше надійшли до Війська Польського, ми вирішили розділити цей процес на дві частини. (...) Я можу вас запевнити, що ми на правильному шляху, щоб швидко завершити цю другу угоду, - оголосив він.

- 116 танків "Абрамс"; перші екземпляри вже цього року; можна прямо сказати, що батальйон "Абрамсів" цьогоріч буде на оснащенні Війська Польського, - додав очільник Міноборони.

Маріуш Блащак на церемонії затвердження контракту на поставку 116 танків M1A1 ABRAMS для Війська Польського PAP/Marcin Obara

116 танків Abrams є "частиною обіцяного президентом Байденом"

У Весолій виступив також тимчасовий повірений у справах посольства США в Польщі Деніел Лоутон, який зазначив, що польсько-американське партнерство ніколи не було міцнішим. Він також нагадав, що за 11 місяців з моменту жорстокого вторгнення Росії в Україну Польща "проявила надзвичайну мудрість, щедрість і силу, метою яких було зміцнення безпеки України, а також допомога українським біженцям". За його словами, США супроводжували нашу країну "на кожному етапі цього шляху".

Abrams dla Polski Rafał Lesiecki/tvn24.pl

- Коли президент (Анджей) Дуда звернувся до президента (США Джо) Байдена і попросив швидшої допомоги щодо програми модернізації польських збройних сил, нашою відповіддю було тверде "так", - нагадав Лоутон. Він також сказав, що закупівля Польщею додаткових 116 танків Abrams не є "звичайною комерційною операцією", а "частиною обіцянки, яку дав президент Байден". За його словами, США зробили "справді історичні кроки, щоб зробити це можливим та ще й якнайшвидше"

Тимчасовий повірений у справах посольства США в Польщі Деніел Лоутон PAP/Marcin Obara

- Завдяки спеціальним фондам на придбання озброєння вже в серпні вдалося почати виготовлення танків "Абрамс" для Польщі, а кошти передбачені на основі правових положень про таку спеціальну додаткову підтримку у зв’язку з війною в Україні будуть використані для покриття частини витрат на цю закупівлю - роз'яснив дипломат. За його словами, завдяки цим зусиллям танки зі США незабаром дійдуть до Польщі.

Від імені американського уряду Лоутон подякував Блащаку та всім полякам за їхні інтенсивні зусилля для зміцнення можливостей НАТО.

- Ми дуже пишаємося тим, що маємо такого надійного союзника, партнера та друга, - сказав він.

Танк M1A2 Abrams

Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP