Мовчання, яка має силу. Протести проти зґвалтувань, вчинених росіянами під час вторгнення в Україну

В суботу у багатьох містах Польщі та світу попід російськими дипломатичними представництвами пройшли мовчазні протести. Жінки мали на собі одяг, забруднений червоною фарбою, що символізує кров і страждання жертв зґвалтувань, які відбуваються в Україні.

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Проти зґвалтувань російськими солдатами українських жінок і дітей пройшли акції протесту в суботу, зокрема, перед Генеральним консульством Російської Федерації в Познані. Зґвалтування під час збройних конфліктів не є побічним наслідком війни, це потужна зброя проти мирного населення, - наголосили організатори.

– В Ірпені на очах 17-річної дівчини троє російських солдатів били та ґвалтували її матір та молодшу сестру. Обидві померли. Олена розповідала, як російські солдати зайшли за нею в будинок, без жодного слова штовхнули її на ліжко, притисли автоматом, роздягли та ґвалтували по черзі 12 годин. В одному з підвалів у Бучі російські солдати утримували та багато разів зґвалтували 25 дівчат та жінок віком від 14 до 24 років. Серед жертв – 3-річний хлопчик, 6-місячна дівчинка, зґвалтована, 9-місячна дівчинка, яку зґвалтували свічкою, 1-річний хлопчик, якого зґвалтували п’ятеро чоловіків, і дворічні близнюки, – переповідала кошмарні історії під час суботнього протесту Ельжбета Гродзка, організаторка протесту в Познані,

Milczący protest przeciwko gwałtom w Ukrainie, Warszawa TVN24

Мовчали по всьому світу

Як вона зазначила, суботній захід перед Генеральним консульством Російської Федерації в Познані є частиною глобальної кампанії, в рамках якої організатори хочуть затаврувати, а також показати та донести до свідомості суспільства жорстокість і звірство російських військ.

– Сьогодні о тій самій годині жінки по всьому світу виходять показати солідарність з українськими жертвами зґвалтувань, – наголосила Гродзька. Подібні акції протесту відбулися і в інших містах Польщі - Варшаві, Кракові та Щецині, а також у Берліні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Філадельфії, Х'юстоні, Денвері, Лафайєті, Хоутоні, Сан-Франциско, Сіетлі, Оттаві, Парижі, Лондоні, австралійському Брісбені та в багатьох інших.

Milczący protest w Szczecinie tvn24

Гродзька заявила, що суботній протест має не лише висловити солідарність з українськими жінками, а й привернути увагу до проблеми надання їм гідної медичної допомоги. Активістка висловила думку, що хоча українським жінкам у Польщі допомагають багато жіночих товариств та ініціатив, таких як Фемінотека, Центр прав жінок, Конгрес жінок, але «на жаль, українські жінки знову переживають травму військового зґвалтування через процедури, які ускладнюють переривання їхньої вагітності та відсутність належного догляду в Польщі».

Ельжбета Гродзька зазначила, що "найгірші - це реальні історії жінок, які доходять до нас. І це неможливо описати".

– На МТП, де я працювала волонтером, у нас була дівчина, у якої по дорозі стався викидень, вона була в дуже важкому стані, коли потрапила сюди, до Польщі. Це такі емоції, які неможливо описати, яких просто не повинно бути, – визнала вона.

Autor:mart

Źródło: TVN24/PAP