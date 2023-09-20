Моравецький в Наролі: перепрошуємо за наші помилки, спотикання, за наші гріхи

20 września 2023, 15:02
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Morawiecki w Narolu: przepraszamy za nasze grzechy
Morawiecki w Narolu: przepraszamy za nasze grzechyTVN24
wideo 2/20
TVN24Morawiecki w Narolu: przepraszamy za nasze grzechy

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький з'явився в понеділок на фермі в Наролі на Підкарпатті. - Ми просимо вибачення за наші помилки, спотикання, за наші гріхи, але подивіться, як ми захищали інтереси польського села проти Брюсселя, Києва і Берліна, проти Туска, який хотів розорати і знищити польське сільське господарство, - сказав він під час свого виступу.

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Прем'єр-міністр відвідав господарство Маріуша Ковальчука. У своєму виступі він наголосив, що влада намагається, щоб рівень життя в селі був на такому ж рівні, як і в містах. Моравецький нагадав, зокрема, про постдержгоспні програми (йдеться про PGR - державні господарстві доби ПНР - ред.), запроваджені останніми роками, інвестиції в дороги та субсидії на будинки для людей похилого віку.

- Ми дбаємо про всі аспекти суспільного життя, про всі сфери вашого життя, шановні фермери, шановні мешканці польського села. Ви, стільки разів зраджені лібералами з "Громадянської платформи", чудово знаєте, яка різниця між нами та ними, - сказав Моравецький.

- Тому ми просимо вибачення за наші помилки, за наші спотикання, за наші гріхи, але подивіться, як ми захищали інтереси польського села проти Брюсселя, проти Києва, проти Берліна, проти Туска, який хотів розорати і знищити польське сільське господарство, - додав глава уряду.

Матеуш Моравецький на фермі Маріуша Ковальчука в НароліPAP/Wojtek Jargiło

Моравецький про ембарго на українське збіжжя

У своєму виступі прем'єр-міністр висловився з приводу запровадженого з опівночі суботи національного ембарго на зерно та деякі інші сільськогосподарські товари з України, яке було застосоване після закінчення терміну дії ембарго ЄС у п'ятницю.

- Ми чітко говоримо, що за наслідки зернової кризи має заплатити Росія, а не польський фермер. Для нас інтереси польських фермерів є найважливішими, тому навіть коли ми відчуваємо тиск зі Сходу та Заходу, ми не здаємось, - сказав він.

Україна буде судитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через заборону імпорту зерна

У п'ятницю Єврокомісія вирішила дозволити продаж українського зерна на всій території Євросоюзу. Припинення ембарго не сподобалося урядам Польщі, Угорщини та Словаччини, які запровадили власні заборони, щоб захистити місцеві сільськогосподарські ринки. Ці рішення викликали невдоволення з українського боку.

Київ буде судитися з Польщею, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію, заявив заступник міністра економіки та сільського господарства України Тарас Качка в ексклюзивному інтерв’ю виданню Politico «Brussel Playbook».

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Wybory parlamentarne 2023
Mateusz Morawiecki
Polska
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anw/dd
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Autor:
dg,
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Źródło:
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Autor:
js
/ prpb
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