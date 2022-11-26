Моравецький в річницю Великого голоду: морити світ голодом, щоб панувати над ним. Це хвора логіка Росії

Заморити світ голодом, щоб заранувати над ним - це хвора логіка Росії. Хоча часи змінилися, їхні методи - ні, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який прибув до Києва в суботу. Глава польського уряду поклав квіти до Пам’ятника жертвам Великого голоду. Пізніше він взяв участь у зустрічі "Люблінського трикутника" з прем’єр-міністрами України та Литви, після чого було підписано спільну декларацію.

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У суботу, 25 листопада, в Україні відзначається державниц День пам’яті жертв Великого голоду. Під час візиту до Києва Матеуш Моравецький взяв участь у конференції "Grain from Ukraine - bravery feeds planet" ("Зерно з України - хоробрість годує планету"), в якій також взяв участь президент України Володимир Зеленський. Як повідомили в канцелярії прем'єр-міністра, гуманітарна програма "Зерно з України" має на меті створити основу для постачання українських продуктів харчування до найбільш постраждалих від голоду країн Африки та Азії.

Моравецький: українська земля - це поле битви

Глава польського уряду зазначив, що "у нашій частині Європи неначе стикаються тектонічні плити, тому збройний конфлікт, який тут відбувається, не можна сприймати лише як локальну війну". "Українська земля сьогодні - це поле битви, у якій на кону стоїть не лише сама незалежність України, а й новий геополітичний порядок", - сказав він.

Польський прем'єр заявив, що Москва вдається до злочинних методів, щоб зламати Україну.

- Замість того, щоб воювати з солдатами, Росія несе мирним жителям смерть, голод і холод. Це російські методи тотальної війни, які використовуються протягом тривалого часу, - сказав він.

Моравецький нагадав, що в суботу виповнюється 90 років Великого голоду в Україні. За його словами, історія показує, що голод у національному масштабі - це не природна ситуація, а результат тоталітарного управління ланцюгами поставок.

- Власне це сьогодні хоче Росія зробити з Африкою та Близьким Сходом. Морити світ голодом, щоб запанувати над ним. Це хвора логіка Росії. Хоча часи змінилися, їхні методи - ні, підкреслив прем'єр-міністр.

Mateusz Morawiecki złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu w Kijowie PAP/Krystian Maj

Путін "шукає інші методи"

За словами польського прем'єра, Володимиру Путіну не вдалося захопити Україну силою, тому він шукає інші методи.

- Він хоче, щоб українці померли від голоду чи холоду. Це відбувається прямо зараз, коли атакують будинки, лікарні, енергетичну інфраструктуру. Це гуманітарна катастрофа, - зазначив Моравецький. За його словами, росіяни не вчаться на історії.

- Великий голод не зламав українську націю, хоча це був геноцид неймовірних масштабів. Сьогоднішня війна і ці російські злочини також не зламають Україну, - сказав Моравецький, додавши, - Але мільйони можуть загинути, і ми повинні цьому запобігти. Голод і війна - методи слабких правителів.

Прем'єр зазначив, що якщо ми й далі будемо дозволяти Путіну це, "він стане Сталіним 21 століття".

- І Україна знову стане ареною смертельних ігор. Кремль готовий пожертвувати мільйонами, дозволити мільйонам людей жити в злиднях, щоб зберегти свою імперію. Такою, власне, є Росія. А Україна потребує військової та фінансової підтримки, - закликав він.

Pomnik Ofiar Wielkiego Głodu w Kijowie PAP/Krystian Maj

За словами голови польського уряду, чим сильніше Росія б'є по стабільності України, тим більше зусиль потрібно докладати для побудови нового порядку.

- Україні замало перемогти Росію у воєнному сенсі. Економічна допомога також потрібна, щоб розірвати павутину, якою Росія оплела українську економіку, бізнес і послуги, - сказав він.

- Зусилля, аби створити новий післявоєнний порядок доведеться робити західним країнам і це потребуватиме їхніх ресурсів. Щоб відбудувати Україну, Київ повинен знати, що він може покластися на своїх союзників з ЄС і США, а увесь вільний світ не дозволить їм потрапити в руки Росії. Польща зробить усе, щоб цьому запобігти, - сказав Моравецький.

Моравецький: Росія хоче перетворити Україну на пустелю бідності

На переконання польського прем'єра Росія хоче перетворити Україну на пустелю злиднів, голоду та темряви.

- Імперіалізм і колоніалізм не знають кордонів, голод є інструментом, який дестабілізує світ. Тому зерно з України, ініціатива, навколо якої ми сьогодні зібралися, є такою важливою. Щоб забезпечити постачання продовольства для країн Африки та Азії, - сказав він.

- Ми хочемо підтримати експорт зерна з України до Африки та Близького Сходу. Пане президенте, ми обіцяємо на це 20 мільйонів доларів, - заявив Моравецький, звертаючись до Зеленського.

- Путін хоче позбавити життя мільйони людей, щоб зробити Росію великою. Ми не можемо цього допустити. Ми ніколи не підкоримося цьому варварському режиму і завжди підтримуватимемо Україну, – запевнив Моравецький.

Kijów. Spotkanie premierów Ukrainy, Polski i Litwy

Мільйони жертв

Під час візиту Матеуша Моравецького супроводжували, зокрема, Марцін Пшидач, заступник голови польської дипломатії, та Міхал Дворчик, міністр канцелярії прем’єр-міністра.

У польському МЗС нагадали, що внаслідок штучно спричиненого радянською владою голоду в 1932-33 роках загинуло від чотирьох до десяти мільйонів громадян України. "У 2006 році Польща визнала Голодомор злочином геноциду проти українського народу", - написало МЗС у Twitter. "Сьогодні ми приєднуємося до вшанування пам’яті жертв Великого голодомору в Україні", - додали у відомстві.

Голодомор був визнаний геноцидом владою України та багатьох західних країн, зокрема Польщі, США, Канади та країн Балтії.

Моравецький: Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії

Моравецький, який після покладання квітів до Пам’ятника жертвам Голодомору в Києві зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і прем’єр-міністром Литви Інгрідою Сімоніте в рамках "Люблінського трикутника", сказав, що "у війні, спричиненій Росією, може бути тільки один результат: або виграє Україна, або програє вся Європа".

- Ми збираємось у 90-ту річницю штучно спричиненого російсько-комуністичним режимом голоду. Сьогодні світ знову стоїть перед загрозою чергового штучного голоду, який Росія хоче викликати в Африці та на Близькому Сході Азії, - підкреслив він.

- Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії, тому сьогодні ми не можемо зволікати з допомогою Україні. Ця війна закінчиться, коли кожен будинок, кожна школа, кожна лікарня та кожна дорога будуть відвойовані, - додав Моравецький.

Прем'єр-міністр запевнив, що Польща на міжнародній арені стоїть на боці України, адже наша країна на боці свободи.

- Польща, і я переконаний, що й Литва, будуть підтримувати Україну, поки це буде потрібно, - заявив він.

"Ми можемо спостерігати, як люди вмирають від голоду, або зупинити це"

Під час спільної прес-конференції Моравецький зазначив, що "ми разом працюємо над забезпеченням поставок продовольства з України в країни Африки та Азії, щоб разом будувати кращий світ у ці дуже важкі часи".

- Ми співпрацюємо не лише в інтересах Центральної та Східної Європи, а й на користь 70 мільйонів людей у ​​Північній Африці та на Близькому Сході, яким загрожує голод, - додав він і зазначив, що блокада Росією українських портів - це фактично блокада людських і гуманітарних інстинктів.

- Україна разом із Польщею та Литвою, нашими європейськими партнерами - ми робимо все від нас залежне, щоб розблокувати українські порти, щоб мати можливість експортувати зерно з України в Африку на Близький Схід, - сказав він.

- Звідси, із Києва, зі столиці вільної, незалежної України, ми закликаємо весь вільний світ підтримати Україну. Росія атакує цивільну інфраструктуру України, хоче створити величезну гуманітарну кризу. Це варварські дії, - закликав також Моравецький.

- Ця війна - випробування для всього міжнародного співтовариства. Ми можемо спостерігати, як люди вмирають від голоду, або зупинити це. (...) Хай живе незалежна Україна та дружба між Литвою, Україною та Польщею! - наголосив він.

"Відповідальність лежить лише на Росії"

- Гасло "За нашу і вашу свободу", яке століттями об’єднувало наші народи, актуальне і сьогодні. Бо Україна бореться не лише за свою свободу, а й за нашу. І наша підтримка України повинна і буде продовжена, - заявила прем’єр-міністр Литви. Вона зазначила, що війна Росії проти України починає поширюватися на території інших країн.

- Литва давно попереджала, що війна Росії проти України не має кордонів. Минулого тижня загинули двоє громадян Польщі. І тільки Росія несе відповідальність за цю трагічну подію, - наголосила Інгріда Сімоніте.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP