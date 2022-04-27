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Моравецький про припинення Росією поставок газу: ми не піддамося цьому шантажу

27 kwietnia 2022, 19:40

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Morawiecki: Polska od jesieni w ogóle nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazu
Morawiecki: Polska od jesieni w ogóle nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazuTVN24
wideo 2/5
TVN24Morawiecki: Polska od jesieni w ogóle nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazu

Ми не піддамося російському газовому шантажу, наголосив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Сеймі в середу. - Я хочу запевнити моїх співвітчизників, що ці дії Путіна і Кремля не вплинуть на домогосподарства чи ситуацію в Польщі, - додав він.

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«Газпром» в середу вранці підтвердив, що повністю зупинив постачання газу до Польщі, яке відбувалося згідно ямальського контракту. Російська компанія повідомила, що приводом для цього стала відмова польської компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) платити за газ рублями.

Згідно рапорту Forum Energii, частка Росії в цілому польському імпорті досі складала 55%. Інші напрямки імпорту газу до Польщі це: Німеччина (21%), Катар (13%), США (6%) і Норвегія (2%).

Прем’єр: це пряма атака на Польщу

- Це проблема, яка пов'язана з наступними діями з боку Росії, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Сеймі.

- Цього разу Росія пересунула кордон імперіалізму, газового імперіалізму на крок далі. Це пряма атака на Польщу, яка вчора показала, що таке справжній удар по російським олігархам. Ми представили перший (санкційний – Ред.) список російських олігархів і російських підприємців, і в якості помсти з боку Кремля полетіли погрози а сьогодні вранці ці погрози були виконані, -  сказав прем’єр.

- Але, - додав він, - "ми готувалися до цього, ми готувалися роками".

За словами Моравецького, процес розпочався у 2006-2007 роках, коли «президент Лех Качинський ухвалив рішення про будівництво терміналу в Свіноуйсці», в результаті чого на сьогодні цей термінал діє і здатний перекачувати понад 6 млрд. метрів кубічних газу».

- Але ми його поступово розширюємо, нарощуємо потужності, і скоро цей термінал зможе пропускати 7-8 мільярдів кубометрів газу, - сказав прем'єр-міністр.

Premier Morawiecki: zrobimy wszystko, aby obciążyć Rosję karami
Premier Morawiecki: zrobimy wszystko, aby obciążyć Rosję karamiTVN24

Прем'єр-міністр: Ми із тим впораємося так, щоб поляки цього не відчули

Будівництво Балтійського газопроводу, що з’єднає Польщу з Норвегією, - продовжив прем’єр-міністр, - буде завершено впродовж найближчих трьох місяців, а починати качати газ можна буде з жовтня.

Глава уряду також звернув увагу на будівництво газових інтерконекторів, які з'єднають мережі сусідніх країн з вітчизняними.

– Паралельно Польща також будувала інтерконектори. Ми завершили будівництво в Словаччині, зі словацької сторони будівництво буде закінчено дуже скоро, можна закачати газ в обсязі понад 5 млрд. кубометрів (щорічно – ред.). У нас є інтерконектори з Німеччиною, у нас є інтерконектор «Моравія» з Чехією, незабаром – за кілька днів – відкриваємо інтерконектор з Литвою, пропускна потужність якого становитиме близько двох мільярдів кубометрів, – перерахував Моравецький.

За його словами, Польща щороку споживає 20-21 млрд. кубометрів газу, а внутрішнє видобуток цього ресурсу становить 4,5 млрд кубометрів.

– Через Балтійський газопровід можна буде прокачувати газ в обсязі 10 млрд куб. Через газовий термінал у Свіноуйсьце – від 7 до 8 млрд куб. Досить порахувати ці об’єми, щоб зрозуміти, що завдяки нашим діям Польщі з осені зовсім не буде потрібен російський газ. І ми порадимо собі з цим шантажем, з цією приставленим до скроні пістолетом так, аби поляки нічого не відчули, - сказав прем'єр-міністр.

- Ми не тільки не піддамося цьому шантажу, але я хочу запевнити моїх співвітчизників, що ці дії Путіна і Кремля не вплинуть на домогосподарства чи ситуацію в Польщі, - додав він.

Прем’єр-міністр запевнив, що спецтарифи для населення, лікарень, шкіл та комунальних закладів будуть продовжені до 2027 року.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

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Mateusz Morawiecki
Gaz ziemny
Wojna w Ukrainie
Rosja
Ukraina
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bc//az
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TSN.ua, PAP
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