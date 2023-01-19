Моравецький для CNN: передача танків Німеччиною є критично важливою справою

Передання Німеччиною танків може змінити ситуацію в Україні, - заявив Матеуш Моравецький в інтерв'ю CNN. Прем'єр-міністр зазначив, що німці зволікають з допомогою, тому що багато політиків "все ще вкорінені в минулій епосі".

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- Те, чи Німеччина нарешті вирішить передати свої танки, є питанням критичної ваги, і це може змінити ситуацію в Україні, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у середу в інтерв'ю CNN.

В інтерв'ю Річарду Квесту прем'єр-міністр Польщі наголосив, що польський уряд першим запропонував ці танки і "тепер ми заохочуємо й надихаємо інших, особливо німців, віддати все можливе".

Він додав, що важливішим за дозвіл Берліна на реекспорт танків є те, чи надішле Німеччина свої власні машини.

Німці "повинні винайти себе заново"

– Справа не лише в тому, щоб дозволити чи не дозволити, згодитися чи не згодитися. Критичне питання полягає в тому, чи віддадуть німці нарешті свою частку важких і сучасних танків. І це головне питання. Ці 14 (польських) додаткових танків до 250 уже подарованих не змінюють гру. Але якби Франція, а особливо Німеччина та деякі інші країни дали по 20-30 танків, це могло б щось змінити, - сказав прем'єр.

При цьому він відзначив, що зволікання німців пов'язане з тим, що "багато німецьких політиків все ще вкорінені в минулвй епосі" і поставили все на одну карту, роблячи ставку на газ з Росії.

- Вони склали все в один кошик під назвою російський газ. І він зараз повний, але те, що в кошику, не в найкращому стані. І тепер їм доводиться винаходити себе заново. І тому вони поступово вагаються, зволікають і не підтримують повністю, - сказав Моравецький.

Моравецький про Національний план відбудови: я обережний оптиміст

Відповідаючи на запитання про перспективи розблокування коштів із Національного плану відбудови Польщі завдяки внесенню поправок до закону про Верховний суд, Моравецький сказав, що він "обережний оптиміст" у цьому питанні, "якщо вже президент це підпише".

На припущення, що президент Анджей Дуда може накласти вето на законопроект, прем'єр-міністр відповів, що час покаже.

- Як то кажуть, поживемо - побачимо. Це, звичайно, його прерогатива, - зазначив Моравецький.

Моравецький про вибори та ризик економічного спаду в Польщі

Моравецький також відкинув припущення Квеста про те, що опитування свідчать про ймовірну втрату влади ПіС і що польську економіку чекає спад.

- Я думаю, що у вас неточні нотатки. Останній рік (...) 4,5-5 відсотків зростання ВВП, а цього року на 1-2%. зростання. Я знаю, що Німеччину чекає рецесія, ймовірно, Італію, можливо, Велику Британію, але не Польщу, - переконував він.

- У нас найнижчий рівень безробіття в історії, це наше величезне досягнення, а державний борг під контролем. Дефіцит бюджету також знаходиться під контролем, - додав він.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl