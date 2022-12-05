Міжнародні експерти: в тілах жертв Смоленської катастрофи немає ушкоджень, які б свідчили про вибух

Міжнародна група експертів, призначена Національною прокуратурою, не знайшла слідів вибуху в тілах жертв Смоленської катастрофи, - з'ясували журналісти TVN24. Деякі родини жертв хочуть, щоб був опублікований остаточний висновок експертів, який вони дали 20 вересня.

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Розслідуванням катастрофи в Смоленську займається спеціальна слідча група №1 Національної прокуратури, створена в квітні 2016 року. Раніше розслідування проводила військова прокуратура. Змінив інстанцію Збігнєв Зьобро, ставши генеральним прокурором сім років тому.

Наразі роботу групи контролює особисто національний прокурор, заступник генпрокурора Даріуш Барський.

Саме слідчі з цієї групи у 2020 році призначили шістнадцять експертів "для проведення огляду та розтинів ексгумованих трупів 83 жертв катастрофи, аналізу медичних карт усіх постраждалих і надання попередніх, додаткових і остаточних висновків".

Над цим висновком працювали фахівці в галузі судової медицини зі Швейцарії, Португалії, Данії, Франції та Польщі. Як йдеться у прес-релізі Національної прокуратури, це "всесвітньо відомі експерти з розслідування авіаційних подій. Вони мають гарантувати достовірність та професіоналізм розслідування".

Świerczek: Na informację trafiliśmy przez przypadek. Kluczowe zdanie opinii biegłych było w prośbie prokuratora TVN24

Відсутність ушкоджень, які свідчать про вибух

Ми отримали інформацію, які висновки, були зроблені міжнародною групою експертів - вони були включені в постанову члена слідчої групи №1, прокурора Міхала Пшибиловського від 24 листопада щодо прийняття "доказів додаткового висновку судово-медичних експертів".

У ньому прокурор сформулював п’ять додаткових запитань до підсумкового висновку міжнародної групи експертів від 20 вересня цього року, на які учасники цієї групи ще мають відповісти - до 28 лютого 2023 року. Деякі питання є суто формальними чи процедурними, наприклад, вони стосуються імен та прізвищ осіб, які, окрім експертів, брали участь у роботі над експертним висновком.

За нашою інформацією, прокурора Пшибиловського також цікавить позиція групи, викладена в остаточному висновку. Він просить уточнити, чи твердження, яке міститься в ньому, про те, що "у жодному разі у висновках не вказано на наявність будь-яких ушкоджень чи інших медичних ознак, природа яких сама по собі була б підставою для обґрунтування гіпотези швидкого викиду енергії. у вигляді вибуху вибухонебезпечних або легкозаймистих матеріалів" стосується всіх попередніх та додаткових висновків, як власних так і проаналізованих міжнародною групою експертів.

Наведений фрагмент свідчить про те, що остаточний висновок експертної групи - що вибуху на борту літака Ту-154 у Смоленську не було.

Як ми встановили, документ прокуратура направила родинам загиблих. Це нам підтвердила депутат Барбара Новацька, мати якої загинула в катастрофі.

- Я не здивована висновком експертів. Я зналп, що у Антонія Мацєревича немає доказів вибуху. Сам документ свідчить про те, що слідство ведеться по суті. Це навмисне і з політичних міркувань гальмують, тому що офіційно цей висновок ми повинні були знати вже давно, - каже депутатка в інтерв’ю tvn24.pl.

"Від імені сімей колишніх офіцерів BOR (Бюро охорони уряду - ред.), яких я представляю, вимагаю оприлюднити цей висновок", - написав у Twitter адвокат Роман Гєртих.

Ми звернулися до Національної прокуратури за коментарем щодо наших висновків, але на момент публікації статті відповіді не отримали.

Конфлікт між прокуратурою та Мацєревичем

Тим часом, згідно з опублікованою в квітні доповіддю підкомісії з повторного розслідування авіакатастрофи під Смоленськом, яку очолює Антоній Мацєревич, основною причиною катастрофи в Смоленську названо вибух. Комісія наполягає, що вибух стався до того, як літак впав на землю.

Про те, що між прокуратурою і підкомітетом Антонія Мацєревича існує конфлікт щодо причин катастрофи, повідомили члени родин загиблих у Смоленської катастрофі.

На початку квітня цього року з родинами зустрівся національний прокурор Даріуш Барський. Він взяв на себе особисте керівництво слідством, коли раптово помер прокурор Марек Пасьонек, який керував роботою слідчої групи №1.

На зустрічі слідчі мали повідомити родичам загиблих, що не знайшли слідів, які б підтверджували гіпотезу про вибух.

- Ми почули від прокуратури, що сліди вибухівки виявили лише в кількох зразках, до того ж з низьким вмістом, - сказав тоді журналістам tvn24.pl один із присутніх на зустрічі.

- Це були дійсно незначні кількості, менше мільярдної частки грама. Тому прокуратура виключає будь-який вибух як причину, - сказав tvn24.pl інший учасник.

"Сила брехні"

Висновок міжнародних експертів - це не перший документ, який суперечить версії про вибух як причину Смоленської катастрофи.

Як встановив журналіст "Czarno na Białym" TVN24 Пьотр Свєрчек, принаймні з грудня 2020 року Мацєревич та інші члени підкомітету мають матеріали, аналізи та іноземні звіти, які виключають замах. Про це Свєрчек розповів у репортажі "Сила брехні".

Мацєревич, між іншим, не оприлюднив повну версію звіту Національного інституту авіаційних досліджень США (NIAR), який коштував підкомітету близько 8 мільйонів злотих. Вчені провели симуляцію, яка показала, що крило могло бути пошкоджено, коли воно зіткнулося з березою – однак цей висновок не увійшов до остаточного звіту підкомісії, оскільки він суперечив основній тезі Мацєревича про те, що береза ​​не мала впливу на катастрофу.

"Siła kłamstwa". Reportaż Piotra Świerczka z "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

У заяві, опублікованій після трансляції репортажу, Підкомітет з повторного розслідування авіакатастрофи заявив, що він опублікував "усі результати моделювання NIAR відповідно до чинного контракту, що демонструє наслідки аварії літака, який зіткнувся з землею згідно з припущеннями комісії Міллера (...) Підкомітет надав усі матеріали та експертизу, які були вирішальними в цій справі, хоча чинне авіаційне законодавство не зобов’язує комісію, а також інші органи, публікувати експертні висновки та висновки, зроблені під час експертизи та підготовки звіту".

Autor:Piotr Świerczek, Robert Zieliński

Źródło: tvn24.pl