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Міста відмовляються від безкоштовного проїзду для біженців з України. З якого часу вони повинні платити за квиток?

2 czerwca 2022, 21:03

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24/PAP/ epoznan.pl
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Program świadczeń dla przyjmujących uchodźców nie zostanie przedłużonyTVN24
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TVN24Program świadczeń dla przyjmujących uchodźców nie zostanie przedłużony

Органи місцевого самоврядування відмовляються від безкоштовного громадського транспорту для біженців з України. У Гданську вже місяць як потрібно платити за проїзд. Від початку червня це правило запровадили також кілька інших центрів воєводств. Найдовше безкоштовним транспортом зможуть користуватися біженці, які перебувають у Щецині.

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Після нападу Росії на Україну багато міст Польщі запровадили безкоштовний громадський транспорт для біженців. Спочатку пільгою міг користуватися кожен українець, згодом органи місцевого самоврядування запровадили зміни: квиток не був потрібен людям, які втекли з України після нападу Росії 24 лютого.

Через кілька місяців все нові міста відмовляються від безкоштовного проїзду. Найчастіше це пов’язано з витратами, які несуть органи місцевого самоврядування.

PKP Intercity: з 1 червня нові правила проїзду залізницею для біженців з України

У Гданську біженці вже платять за квиток

За квиток у Гданську потрібно платити вже місяць. Безкоштовний громадський транспорт для біженців з України діяв лише до кінця квітня.

"З 1 травня 2022 року воєнних мігрантів з України більше перевозять безкоштовно гданським міським транспортом. Пільговим/безкоштовним проїздом громадяни України можуть користуватися на тих самих підставах, що й інші іноземці або громадяни Польщі", - читаємо на сайті Управління громадського транспорту в Гданську.

Гданськ. Громадяни України можуть користуватися громадським транспортом на тих же підставах, що й інші іноземці чи громадяни Польщіztm.gda.pl

Від початку червня українці платять у Варшаві, Кракові, Катовіце та Лодзі

У Варшаві біженці з України мають платити за квиток з 1 червня. Згідно з квітневим розпоряджженням президента Варшави Рафала Тшасковського, біженці з України могли пересуватися без квитка до 31 травня. А з 1 червня біженці мають право на ті ж пільги, що й у всіх, включаючи знижку для учнів і студентів, а також безкоштовний проїзд для людей старше 70 років.

31 травня безкоштовний проїзд для біженців з України закінчився також у Кракові та сусідніх муніципалітетах, які приєдналися до угоди про цю підтримку, - повідомили у четвер в краківській мерії.

Там нагадали, що можливість безкоштовного проїзду була запроваджена з 24 лютого терміном на 97 днів. Звільнення від плати поширювалося на пересування містом та сусідніми муніципалітетами, які приєдналися до угоди з метою спільного виконання завдань у сфері громадського транспорту для громадян України.

У Катовіце безкоштовний громадський транспорт також був доступний лише до 31 травня

Трохи довше, адже до 3 червня біженці з України можуть безкоштовно їздити у громадському транспорті Лодзі.

Безкоштовний громадський транспорт у Лодзі для біженців з України до 3 червняmpk.lodz.pl

Безкоштовний громадський транспорт для біженців у Вроцлаві, Познані та Щецині

У Вроцлаві біженці з України зможуть користуватися безкоштовним громадським транспортом ще до кінця червня. Таке рішення депутати прийняли вже 24 березня. А безкоштовно їздити біженці з України, які легально в’їхали в Польщу після оголошення воєнного стану, не раніше 24 лютого 2022 року могли там вже з 26 лютого.

Біженці можуть безкоштовно подорожувати також в Познані - до кінця червня. Проте з липня за квиток доведеться платити. Таке рішення депутати прийняли 17 травня на сесії міськради. Як пояснила влада Познані, місто не отримало від уряду відшкодування за безкоштовний проїзд біженців. За підрахунками, безкоштовне транспортне сполучення для українців коштує місцевій владі 14 мільйонів злотих.

Найдовше безкоштовним транспортом зможуть користуватися біженці, які перебувають у Щецині.

«Громадяни України, які перетнули українсько-польський кордон 24 лютого або пізніше, на підставі документу, що підтверджує перетин, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом до 30 вересня», – інформує Управління дорожнього руху та громадського транспорту в м. Щецин.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24/PAP/ epoznan.pl

Źródło zdjęcia głównego: ztm

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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