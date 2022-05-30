Міський пункт для біженців на вокзалі закрили. Волонтери: Це передчасне рішення

Мерія припинила роботу інформаційного пункту для біженців на автовокзалі Warszawa Zachodnia. Волонтери кажуть, що це рішення передчасне, оскільки усе ще з’являються люди, які шукають підтримки. Громадські організації залишатимуться там надалі.

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Про намір влади закрити інформаційний пункт на автовокзалі Warszawa Zachodnia нашу редакцію повідомили волонтери. Досі вони обслуговували цей пункт, діючи як Варшавські добровольці, тобто люди, згромаджені в рамках міської волонтерської служби. Чиновники підтверджують інформацію.

- Інформаційний пункт для біженців на автовокзалі Warszawa Zachodnia буде закритий у зв'язку з постійним зменшенням кількості біженців, які прибувають до Варшави, - повідомляє Марлена Сальвовська з прес-відділу столичної мерії. У суботу на вокзалі побував репортер tvnwarszawa.pl і повідомив, що міський пункт закритий.

- У разі збільшення напливу біженців його діяльність може бути швидко поновлена, але наразі пункту в наметі поблизу станції Warszawa Wschodnia цілком достатньо, і його діяльність буде підтримана на рівні, який відповідає потребам біженців, що приїжджають до Варшави, - додає він.

Від початку війни в Україні люди, які втікають від неї, отримують на вокзалах, невідкладну допомогу – гарячу їжу, засоби гігієни, можливість відпочити. Волонтери інформують їх про те, які документи вони повинні мати, щоб мати можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом та які формальності необхідно виконати у зв’язку з перебуванням у Польщі. Тим, кому доводиться довше чекати на подальшу дорогу, радять, де знайти пункти прийому, в яких запропонують ночівлю.

Інформаційний пункт згорнули. Волонтери: рішення про закриття передчасне

Волонтери визнають, що останнім часом до Польщі приїжджає менше людей з України, але це не означає, що підтримка більше не потрібна. Допомога може бути корисною і людям, які вирішили повернутися в Україну, а їх стає все більше. Крім того, Західний автовокзал Варшави є найбільшим пересадочним вузлом, який дозволяє подорожувати за східний кордон, і саме звідси відправляється більшість маршрутів в тому напрямку.

На їхню думку, закриття інформаційного пункту є передчасним рішенням.

- Це інша фаза втечі. У цифрах людей не так багато, як місяць-два тому, але ми все одно відчуваємо їх наплив. Під час зміни у нас залишається ще менше часу на себе, адже тепер ми стикаємося з «складнішими випадками», тобто людьми, які потребують індивідуального підходу та турботи. Ми б воліли не ходити на вокзал, якби ж це не було необхідно. Людям все ще потрібно десь ночувати, потрібно щоб їх скерували на правильні платформи, у них також більше багажу, – розповідає в інтерв’ю tvnwarszawa.pl Даріуш, один із Варшавських добровольців.

Punkt informacyjny został wygaszony Zamknięty punkt na dworcu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Zamknięty punkt na dworcu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Zamknięty punkt na dworcu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Zamknięty punkt na dworcu | Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

На першому етапі російського вторгнення в Україну біженці приїжджали до Польщі з чітко визначеною метою – вони знали, куди хочуть поїхати, у них часто були тут друзі чи родина, вони приїжджали з міст і були в кращій ситуації. Волонтери спостерегли, що з часом все більше людей приїжджало з щораз менших місцевостей, таких, хто багато днів подорожував і думав, що робити далі зі своїм життям, бо втратили вже все.

- Останніми днями, наприклад, я зустрічав харків’ян, які приїхали до Польщі після тижня подорожі. Перед тим вони місяць провели у метро, ​​- розповідає пан Даріуш. - Була й родина, яку росіяни вивезли вглиб своєї країни. Вони пішки пройшли 700 кілометрів, аби вибратися звідти. До Польщі дісталися з двома пакетами та маленькою дитиною на руках, – додає він.

Волонтери вважають, що у них ще повно роботи. Також звертають увагу, що біженців можуть чекати нові труднощі – наприклад, з 1 червня змінюються правила, пов’язані з безкоштовними квитками на потяг. Досі українські громадяни мали змогу подорожувати потягами PKP Intercity по всій Польщі. У компанії повідомляють, що з початку червня вони матимуть безкоштовний проїзд лише з міст, розташованих на східному кордоні (Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешув, Перемишль, Ярослав та Жешув). Ті, хто повертьається в Україну мають проблеми з пошуком квитків на потяги на найближчі тижні, відтак вирішують їхати автобусами та маршрутками. Тоді їхній природний вибір – від’їжджати саме з автовокзалу Warszawа Zachodniа.

Наприкінці травня також перестане бути безкоштовним проїзд у варшавському громадському транспорті.

Ще одна проблема – приміщення для очікування на подальші рейси. Як зазначає наш співрозмовник, з певного часу почали зачиняти о 23.00 головну залу вокзалу, що означає припинення доступу до туалетів. Пасажирів залишають чекати у тісній частині торгового пасажу та користуватися переносними туалетами на вулиці.

Допомога біженцям на вокзалах Варшави

На автостанції Warszawa Zachodnia й надалі працюватимуть неурядові організації, а також пункт, який провадить влада воєводства.

Як розповіла нам Едита Соболевська-Соха з компанії PKS Polonus, яка управляє автовокзалом, інформаційний пункт також має Каміліанська місія соціальної допомоги. Окрім того харчування забезпечує «Grupa Żywimy na Zachodnim», пункт допомоги матерям з дітьми провадить Фонд підтримки мігрантів на ринку праці EWL, а забезпечення побутовою хімією та засобами гігієни організовує «Фронт допомоги Україні».Також присутні представники фонду «Міжнародний рух за тварин Viva!».

Нагадаємо, що на Східному вокзалі, де продовжує працювати міський інформаційний пункт, приготували намети, встановлені спільними зусиллями міської влади Варшави, Норвезької ради у справах біженців та Польського центру міжнародної допомоги.

Зараз Східний залізничний вокзал виконує функцію пересадочного вузла, де біженці можуть зупинитися і перевести дух, перш ніж продовжити свою подорож. Раніше тут також був зал, який виконував функцію приймального пункту. Величезний намет, обладнаний, серед іншого, ліжками, санітарними вузлами та лазаретом був побудований завдяки підтримці «Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy». Волонтери нам розповіли, що зараз він закритий через меншу кількість людей, які приїжджають до Варшави.

Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl