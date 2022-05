Міський контакт-центр 19115 прийняв на роботу україномовних співробітників

czytaj dalej

Miał go bić, ciągnąć za uszy, chwytać za kark, zakazywać czytania książek czy kazać mu stać w jednym miejscu. 10-latek nie wytrzymał. Gdy został na chwilę sam w domu, napisał list do mamy, po czym - w podartej piżamie i klapkach - poszedł do komisariatu. Policjantom z Lubonia (województwo wielkopolskie) powiedział, że nie ma już sił znosić kolejnych kar wymierzanych przez ojczyma. Mężczyzna w czwartek został skazany na 5 lat więzienia. Za znęcanie się sąd skazał też matkę chłopca. Kobieta usłyszała wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Wyroki są nieprawomocne.