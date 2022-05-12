Міський контакт-центр 19115 прийняв на роботу україномовних співробітників

Громадяни України можуть скористатися Міським контактним центром 19115. Мерія найняла перших людей для обробки повідомлень українською мовою. Українська версія порталу також працює від початку війни.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Варшава 19115 або Міський контактний центр — це платформа, яка дозволяє мешканцям різними способами зв'язуватися з офіційними особами, шукати інформацію та повідомляти про проблеми, пов'язані з життям у столиці та функціонуванням міста. Є портал, контактний телефон та мобільний додаток

.З початком вторгнення Росії в Україну на сайті з'явилася підсторінка для громадян України, де розміщується інформація, адресована жителям Варшави та громадянам України

.КІнформація на порталі поділена на 12 тематичних розділів, таких, як офіційні питання, легалізація перебування, житлова допомога, здоров'я, освіта та робота. У мерії пояснюють, що це робиться для полегшення пошуку інформації про можливість надання та отримання допомоги, адміністративні процедури та права громадян України.

Консультанти допоможуть по-українськи

Паралельно з наповненням порталу актуальною інформацією про перебування біженців у Польщі, чиновники працювали над наймом україномовних людей, які могли б користуватися контактними каналами Варшава 19115. «Перші люди, які володіють українською мовою, були прийняті на роботу 7 березня. З 15 березня обслуговування вибраних контактних каналів у певні проміжки часу, а з 1 травня обслуговування українською мовою доступне 24 години на добу», — йдеться в повідомленні мерії.

До завдань співробітників, які використовують українську мову, входить, серед іншого, переклад контенту на портал та робота з телефоном, чатом та електронною поштою.

Понад сім тисяч заявок

У період з 24 лютого по 7 травня 2022 року 7236 звернень із 147 346 стосувалися питань, пов'язаних з українською тематикою. "Спочатку найбільша кількість звернень стосувалася форм допомоги, збору пожертвувань, пунктів прийому та питань, пов'язаних із громадським транспортом. Найбільша кількість звернень з цих питань зафіксована у березні, у тому числі 4 та 25 березня понад 200 - щодня", - перераховує ратуша.

У наступні тижні збільшилася кількість заявок, пов'язаних з пошуком квартир, а також інформації про можливості навчання українських дітей у варшавських школах та дитячих садках. Тепер більшість запитів стосується видачі номерів PESEL, доступних форм соціальної допомоги та інформації про співфінансування проживання гостей з України в польських родинах.

Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tvn24.pl

Źródło: tvnwarszawa.pl