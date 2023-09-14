Міська варта вчить самозахисту. "Місця заповнюються блискавично"

Розпочинається черговий учбовий сезон безкоштовного курсу самооборони "Безпечна варшав’янка" та "Безпечний варшав’янин". Міська варта заохочує записуватися.

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Як поінформувала міська варта, реєстрація здійснюється у четвер та п’ятницю з 8 до 14 години за телефоном 22 855 33 13.

Основні прийоми самозахисту

Осінні курси розпочнуться 25 вересня і триватимуть до 1 грудня. Ще є місця в групах для 96 варшав'янок та 32 варшав'ян.

«Під час занять, які проводять кваліфіковані інструктори міської варти, учасники навчаться основам самозахисту. Міська варта покаже, як уникнути загроз, а якщо це не вдається - як поводитися в небезпечній ситуації, як відбити бажання напасти та як ефективно відбити саму атаку, які прийоми самозахисту підвищують наші шанси захиститися та як можна скористатися предметами щоденного вжитку. Також інструктори навчать мешканців Варшави, як ефективно залучати до допомоги інших людей", - йдеться у прес-релізі.

Додають, що кваліфіковані рятувальники покажуть, як надавати першу допомогу у найпоширеніших ситуаціях.

"Курси мають величезну популярність"

- Наш курс дуже популярний, як серед жінок, так і серед чоловіків. Місця швидко заповнюються. Кожен з нас може опинитися в небезпечній ситуації. Знаючи, як поводитись, ми можемо захистити себе від небезпечного нападу зловмисника, - каже Тадеуш Бірке, начальник Управління підготовки міської варти Варшави.

Осінній курс "Безпечна варшавянка" та "Безпечний варшавянин" складатиметься з дев’яти .

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Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl