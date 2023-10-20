Міська варта може накласти штраф за проїзд тротуаром на велосипеді чи самокаті

У п'ятницю, 20 жовтня, набули чинності зміни до правил, які наділяють міську варту новими повноваженнями. З п’ятниці службовці цього формування зможуть штрафувати людей, які їздять на велосипеді чи скутері без прав, на суму до 200 злотих. У свою чергу, суд може накласти на винуватця штраф у розмірі 1500 злотих.

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Славомір Смик з варшавської міської варти пояснив, що з п’ятниці охоронці зможуть штрафувати людей, які їздять на велосипеді, електросамокаті чи UTO (пристрій особистого транспорту - гіроскутердорогою загального користування, у житловій зоні чи по проїжджій частині. При цьому застосовується положення про розміри штрафів, що накладаються штрафними повідомленнями за окремі види правопорушень.

Кому який штраф загрожує?

- У процесі накладення штрафу шляхом виписування штрафного повідомлення застосовується тарифікатор, якщо в ньому визначено розмір штрафу за дане діяння. Натомість суд може покарати винуватця штрафом до 1500 злотих, - пояснив Славомір Смик.

Це означає, що якщо особа, яка їздить на велосипеді, електросамокаті чи UTO, не має права керувати таким транспортним засобом, співробітник варти може оштрафувати її на суму від 50 до 200 злотих. Однак, якщо зловмисник, наприклад, не прийме штрафного повідомлення, справа, після складання службової записки, дійде до суду, який може покарати зловмисника штрафом до 1500 злотих.

Охоронці зможуть штрафувати людей, які їздять на електросамокаті Archiwum TVN24

Діти до 10 років можуть рухатися на велосипедах і самокатах тільки в супроводі дорослого опікуна. Однак особи віком від 10 до 18 років повинні мати принаймні велосипедну картку або водійські права категорії A1, AM, B1 або T. Натомість повнолітнім достатньо мати посвідчення особи.

За їзду на велосипеді без велосипедної картки можуть покарати лише підлітків віком від 17 до 18 років. Кодекс про дрібні правопорушення говорить, що "на зазначених у ньому умовах" відповідальність несе той, "хто вчинив заборонене діяння після досягнення 17-річного віку".

Проїзд по тротуару заборонено

Варта також отримала повноваження накладати штрафи за порушення заборони пересування на велосипеді, електросамокаті або УТО пішохідною доріжкою або пішохідним переходом.

- Попередня зміна закону позбавила міську варту права штрафувати за використання цих пристроїв на пішохідному переході. Нинішня поправка відновила ці права. Згідно з положенням про розміри штрафів, що накладаються штрафними повідомленнями за окремі види правопорушень (тариф), за порушення заборони руху тротуаром або пішохідним переходом охоронець може накласти штраф у розмірі від 50 до 100 злотих, - пояснив Славомір Смик.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP