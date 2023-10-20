Міська варта може накласти штраф за проїзд тротуаром на велосипеді чи самокаті

20 października 2023, 17:13
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Nie ma już wolnoamerykanki na e-hulajnogach, policja interweniuje (13.05.2022)
Nie ma już wolnoamerykanki na e-hulajnogach, policja interweniuje (13.05.2022)TVN24
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TVN24Nie ma już wolnoamerykanki na e-hulajnogach, policja interweniuje (13.05.2022)

У п'ятницю, 20 жовтня, набули чинності зміни до правил, які наділяють міську варту новими повноваженнями. З п’ятниці службовці цього формування зможуть штрафувати людей, які їздять на велосипеді чи скутері без прав, на суму до 200 злотих. У свою чергу, суд може накласти на винуватця штраф у розмірі 1500 злотих.

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Славомір Смик з варшавської міської варти пояснив, що з п’ятниці охоронці зможуть штрафувати людей, які їздять на велосипеді, електросамокаті чи UTO (пристрій особистого транспорту - гіроскутердорогою загального користування, у житловій зоні чи по проїжджій частині. При цьому застосовується положення про розміри штрафів, що накладаються штрафними повідомленнями за окремі види правопорушень.

Кому який штраф загрожує?

- У процесі накладення штрафу шляхом виписування штрафного повідомлення застосовується тарифікатор, якщо в ньому визначено розмір штрафу за дане діяння. Натомість суд може покарати винуватця штрафом до 1500 злотих, - пояснив Славомір Смик.

Це означає, що якщо особа, яка їздить на велосипеді, електросамокаті чи UTO, не має права керувати таким транспортним засобом, співробітник варти може оштрафувати її на суму від 50 до 200 злотих. Однак, якщо зловмисник, наприклад, не прийме штрафного повідомлення, справа, після складання службової записки, дійде до суду, який може покарати зловмисника штрафом до 1500 злотих.

Охоронці зможуть штрафувати людей, які їздять на електросамокаті Archiwum TVN24

Діти до 10 років можуть рухатися на велосипедах і самокатах тільки в супроводі дорослого опікуна. Однак особи віком від 10 до 18 років повинні мати принаймні велосипедну картку або водійські права категорії A1, AM, B1 або T. Натомість повнолітнім достатньо мати посвідчення особи.

За їзду на велосипеді без велосипедної картки можуть покарати лише підлітків віком від 17 до 18 років. Кодекс про дрібні правопорушення говорить, що "на зазначених у ньому умовах" відповідальність несе той, "хто вчинив заборонене діяння після досягнення 17-річного віку".

Проїзд по тротуару заборонено

Варта також отримала повноваження накладати штрафи за порушення заборони пересування на велосипеді, електросамокаті або УТО пішохідною доріжкою або пішохідним переходом.

- Попередня зміна закону позбавила міську варту права штрафувати за використання цих пристроїв на пішохідному переході. Нинішня поправка відновила ці права. Згідно з положенням про розміри штрафів, що накладаються штрафними повідомленнями за окремі види правопорушень (тариф), за порушення заборони руху тротуаром або пішохідним переходом охоронець може накласти штраф у розмірі від 50 до 100 злотих, - пояснив Славомір Смик.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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Ukraińska Prawda, censor.net, nv.ua, PAP

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Autor:
js,ads/kab
Źródło:
TVN24

Za perwersyjne uznaje wypowiedzi premiera Morawieckiego, który sytuację polskich finansów publicznych nazywa stabilną, a o samym budżecie mówi, że to bezpieczny budżet na trudne czasy. To jest bardzo zły budżet, ze złym stanem wykonania - powiedziała na antenie TVN24 doktor habilitowana Aneta Zelek ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. - Ustępujący rząd pozostawia w schedzie króciutką kołderkę, żeby nie powiedzieć, że podkłada świnie następcom - dodała.

Potężna luka w budżecie. "Rząd podkłada świnie następcom"

Potężna luka w budżecie. "Rząd podkłada świnie następcom"

20 października 2023, 12:34
Autor:
jr,kris/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Nawet 1,6 miliarda złotych może kosztować spełnienie rządowych obietnic wyborczych wobec gmin w ramach "Bonusu frekwencyjnego". Każda gmina, która spełniła frekwencyjny wymóg, mogłaby dostać do 2,5 miliona złotych. Ministerstwo dopiero "proceduje stosowne przepisy prawne". Policzyliśmy, ile jest takich gmin i ile pieniędzy rząd powinien łącznie wypłacić w ramach czterech różnych bonusów.

"Bonus frekwencyjny" od rządu dla małych gmin. Policzyliśmy, ile to pieniędzy

"Bonus frekwencyjny" od rządu dla małych gmin. Policzyliśmy, ile to pieniędzy

20 października 2023, 12:32
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Najdalszy w historii obserwacji błysk radiowy został zaobserwowany przez australijski radioteleskop. Zjawiska takie jak to wciąż stanowią tajemnicę, ale naukowcom z Australii udało się dowieść, że zmierzenie ich może nam pomóc nam w dokładniejszym "ważeniu" Wszechświata.

Rekordowy szybki błysk radiowy dotarł do nas z odległej galaktyki

Rekordowy szybki błysk radiowy dotarł do nas z odległej galaktyki

19 października 2023, 20:04
Autor:
as
Źródło:
ESO, UMK

Paulina Hennig-Kloska z Trzeciej Drogi, Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy w podcaście "Wybory kobiet" dyskutowały o tym, kto powinien być kandydatem na premiera. Gościnie Arlety Zalewskiej z "Faktów" TVN i Aleksandry Pawlickiej z "Newsweeka" rozmawiały także o kwestii zliberalizowania prawa aborcyjnego i likwidacji klauzuli sumienia.

Donald Tusk kandydatem na premiera i liberalizacja prawa aborcyjnego. Dyskusja w podcaście "Wybory kobiet"

Donald Tusk kandydatem na premiera i liberalizacja prawa aborcyjnego. Dyskusja w podcaście "Wybory kobiet"

20 października 2023, 7:20
Autor:
asty/adso
Źródło:
TVN24

20 października wieczorem na antenie TVN wyemitowany zostanie finałowy odcinek specjalnej edycji "Milionerów". Jego stawką będą dwa miliony złotych - największa kwota, jaką kiedykolwiek można było wygrać w polskim teleturnieju. Czym finał będzie różnił się od standardowego odcinka programu prowadzonego przez Huberta Urbańskiego? Wyjaśniamy.

W "Milionerach" zagrają dziś o dwa miliony złotych. Zasady finału specjalnej edycji

W "Milionerach" zagrają dziś o dwa miliony złotych. Zasady finału specjalnej edycji

20 października 2023, 12:57
Autor:
kgo//mro
Źródło:
"Milionerzy"

Startuje "LEGO Masters 4". Na zwycięzców, oprócz tytułu mistrzowskiego, czeka 100 tysięcy złotych oraz zestaw klocków. Program poprowadzi Marcin Prokop. Pierwszy odcinek nowej edycji programu w sobotę, 21 października, o godzinie 17:30, na antenie TVN oraz w Playerze. 

"LEGO Masters 4". Listonosz, licealista i przewodniczka po Islandii będą walczyć o wygraną

"LEGO Masters 4". Listonosz, licealista i przewodniczka po Islandii będą walczyć o wygraną

20 października 2023, 15:08
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN