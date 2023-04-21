Міністр сільського господарства про пропозицію Брюсселя.  "Наш список продуктів набагато ширший"

Європейська Комісія оголосила про заходи щодо обмеження поставок пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Польща та інші країни, які постраждали від зернової кризи, вимагають розширення цього списку.

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- Наш перелік продукції набагато ширший, ніж пропонує Євросоюз. Ми також пропонуємо включити молоко, м'ясо птиці, яйця, мед, – сказав у четвер міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус, зазначивши, що розбіжності стосуються лише цього питання. "Ми ведемо переговори", - додав він.

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що будуть вжиті превентивні заходи щодо чинних правил торгівлі зерном з України. Таку інформацію знайшли у відповіді на лист із Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії щодо імпорту продукції зі Сходу.

- Я дуже радий, що Європейський Союз помітив цю проблему, що він говорить, що він має деякі пропозиції, - сказав міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс під час прес-конференції в четвер.

На його думку, "найважливіше те, що нам вдалося відкрити очі Європейському Союзу на цю проблему, яка пов’язана з транспортуванням зерна до Європи, але також і за межі Європи, але перш за все транспортування зерна та сільськогосподарської продукції до Польщі".

- Це вже великий крок вперед, що Євросоюз уже подав деякі пропозиції, - підкреслив очільник Міністерства сільського господарства і розвитку села.

Пропозиція Європейської Комісії

Фон дер Ляєн повідомила, що наразі Європейська Комісія готується представити другий пакет фінансової підтримки в розмірі 100 мільйонів євро, який передбачає 200 відсотків. ставки співфінансування, для постраждалих фермерів відповідно до загального фонду європейського підходу. 5 квітня Єврокомісія оприлюднила постанову, згідно з якою трьом країнам - Польщі, Болгарії та Румунії - надається допомога в розмірі 56,3 мільйона євро на збитки, завдані імпортом українського зерна. Із цієї суми Польща отримала 29,5 мільйона євро.

У своєму листі фон дер Ляєн також оголосила про захисні/блокувальні заходи проти поставок пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику.

Ці пропозиції обговорив у середу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за торгівлю Валдіс Домбровскіс, з міністрами країн, які постраждали від зернової кризи - Болгарії, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини, а також з представниками українського уряду.

- Пропозиція Європейського Союзу - вона ще не затверджена, - зазначив Телус у четвер. Польський міністр сказав, що країни, які постраждали від зернової кризи, вимагають розширення переліку продуктів.

- Наш перелік товарів набагато ширший, ніж пропонує Євросоюз. Ми також пропонуємо включити молоко, м'ясо птиці, яйця та мед. Вчора переговори були перервані, ми ще повинні узгодити пропозиції Євросоюзу, Євросоюз також має обговорити нашу пропозицію, тому зустріч завершилася без будь-яких рішень, - пояснив Роберт Телюс.

- Ми все ще ведемо переговори, - додав він.

Список компаній, які імпортували українське зерно

У міністра запитали, коли буде оприлюднено список компаній, які імпортували українське зерно до Польщі. Раніше Телюс повідомив, що це "питання кількох днів".

- Ще не минуло кількох днів, чекаємо. Я прихильник того, щоб це оголосити, але нам потрібні процедури, які б чітко описували, на якому рівні ми можемо оголошувати. Це процедурні питання, - відповів очільник Міністерства сільського господарства та розвитку села.

За його словами, до списку увійдуть близько 500 компаній.

- Ці компанії не порушували закон, це компанії, які імпортували відповідно до законодавства ЄС, морально це було чи аморально - якщо компанія імпортувала з України і виробляла корм з українського зерна, продавала його польському фермеру, не купуючи у польського фермера - це питання оцінки, - зазначив він.

Транзит сільськогосподарської продукції з України

У суботу ввели заборону на імпорт українських агропродовольчих товарів до Польщі. Заборона також поширювалася на транзит.

Транзит сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна з України мав бути відновлений опівночі з четверга на п'ятницю. Таким є результат завершених у вівторок переговорів між Польщею та Україною щодо транспортування зерна через нашу країну. Зерно з України буде контролюватися системою SENT, а транзит деякий час супроводжуватиметься електронними GPS-пломбами.

- Ці колони будуть рухатися по кільканадцять машин, це не буде так, що кожну машину супроводжуватимуть, лише десяток-інший машин разом будуть гнати туди, куди потрібно їхати, тобто а порти чи країни за межами Польщі, - пояснив Роберт Телюс.

Згідно з повідомленням міністра сільського господарства, постанова міністра розвитку та технологій щодо транзиту має бути опублікована «найближчими годинами».

Autor:red.