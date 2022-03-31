Міністр охорони здоров’я: ми прийняли понад 1200 іноземних лікарів, у тому числі 700 з України
31 marca 2022, 15:02
За рік ми прийняли до польської системи охорони здоров’я понад 1200 іноземних лікарів, у тому числі 700 з України, - заявив у четвер міністр здоров’я Адам Нєдзєльський.
На прес-конференції в Мінську-Мазовецькому Нєдзєльського запитали, скільки лікарів з України працює на польському ринку. Міністр зазначив, що вже рік діє процедура, яка дозволяє залучати лікарів з-за кордону до польської системи.
- На даний момент за цією процедурою, враховуючи останні набори, ми вже прийняли до нашої системи понад 1200 лікарів. Це цілком реальні зміни, цілком реальне збільшення. З них понад 700 це лікарі з України», - підкреслив міністра охорони здоров'я.
Źródło: red.
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski
Pozostałe wiadomości