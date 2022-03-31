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Міністр охорони здоров’я: ми прийняли понад 1200 іноземних лікарів, у тому числі 700 з України

31 marca 2022, 15:02

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
red.
Niedzielski w Brukseli o pacjentach z Ukrainy
EBSNiedzielski w Brukseli o pacjentach z Ukrainy

За рік ми прийняли до польської системи охорони здоров’я понад 1200 іноземних лікарів, у тому числі 700 з України, - заявив у четвер міністр здоров’я Адам Нєдзєльський.

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На прес-конференції в Мінську-Мазовецькому Нєдзєльського запитали, скільки лікарів з України працює на польському ринку. Міністр зазначив, що вже рік діє процедура, яка дозволяє залучати лікарів з-за кордону до польської системи.

- На даний момент за цією процедурою, враховуючи останні набори, ми вже прийняли до нашої системи понад 1200 лікарів. Це цілком реальні зміни, цілком реальне збільшення. З них понад 700 це лікарі з України», - підкреслив міністра охорони здоров'я.

Adam NiedzielskiPAP/Przemysław Piątkowski

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Przemysław Piątkowski

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