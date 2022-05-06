Міністр Маріуш Каміньський у Гостомелі: кожна порядна людина і кожна порядна держава підтримує в цьому конфлікті владу в Києві

У четвер міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський взяв участь у зустрічі з міністрами внутрішніх справ України, Литви, Латвії та Естонії в Гостомелі під Києвом. - Усі моральні аргументи на боці українського народу, і кожна порядна людина і кожна порядна держава підтримує в цьому конфлікті владу в Києві, - сказав він.

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– Ця війна чорно-біла, це боротьба добра зі злом. Вільна, незалежна Україна бореться з жорстокою, фашистською російською агресією. Усі моральні аргументи на боці українського народу, і кожна порядна людина і кожна порядна держава підтримує в цьому конфлікті владу в Києві, - заявив глава МВС Маріуш Камінський у четвер у Гостомелі під Києвом. Там він зустрівся з міністрами внутрішніх справ України, Литви, Латвії та Естонії.

На його думку, українські воїни є героями не лише своєї країни, а й «усього вільного світу». - Ми хочемо вам низько вклонитися. (...) Ми висловлюємо нашу глибоку солідарність з Україною, - підкреслив польський міністр. - Ми з Україною з першої миті російського вторгнення і будемо до останньої, тобто до перемоги Києва, - заявив Камінський.

Декларація про співпрацю на підтримку України

Глави МВС Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії прийняли п’ятисторонню декларацію про співпрацю у сфері, зокрема, підтримки українських державних структур, розслідування російських злочинів в Україні, допомоги у післявоєнній відбудові країни та розмінування територій, які були окуповані військами Кремля (у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях на півночі України – ред.).

- Міністри з Польщі та країн Балтії - перші міністри МВС, які відвідали мою країну від початку російського вторгнення (24 лютого – ред.). (...) Я хотів би подякувати цим країнам за те, що вони прийняли українських біженців і надали їм всю допомогу, а також за намагання надати нам статус держави-кандидата в Європейський Союз, - сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Minister Kamiński przekazał ministrowi Monastyrskiemu szablę TVN24

За словами Монастирського, героїчна позиція України «захищає Європу від російської агресії». – За нами - знищена росіянами «Мрія», донедавна найбільший літак у світі. Вона символізує мрію українців жити у вільній і безпечній країні, - відзначив Монастирський.

Голова МВС Польщі передав Монастирському шаблю, яку польські військові отримують від президента під час церемонії надання генеральських звань. Раніше Монастирський нагородив відзнаками офіцерів українських силових структур (зокрема міліції, прикордонників, Національної гвардії), які брали участь у боях з окупантами та відбудові України.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl