Міністр Хоффман: глава Міноборони вирішив перемістити військові формування із заходу на схід Польщі 

22 lipca 2023, 17:53
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Wagnerowcy w roli "instruktorów". Szkolą białoruskich żołnierzy
Wagnerowcy w roli "instruktorów". Szkolą białoruskich żołnierzy Ministerstwo Obrony Białorusi/Telegram
wideo 2/4
Ministerstwo Obrony Białorusi/Telegram Вагнерівці як «інструктори». Вони готують білоруських солдатів

Шеф Міністерства національної оборони, голова Комітету з питань безпеки Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі, - повідомив секретар Комітету міністр Збігнєв Хоффман.  Він відзначив, що "навчання або спільні тренування білоруської армії та Групи Вагнера ​​є, безсумнівно, провокацією". 

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У четвер агентство Reuters повідомило з посиланням на міністерство оборони в Мінську, що білоруська армія навчається спільно з Групою Вагнера на полігоні під Брестом, на кордоні з Польщею.  Як повідомляє українське агентство УНІАН, навчання, за повідомленням Мінська, триватимуть на полігоні під Брестом протягом тижня.  У них беруть участь підрозділи Сил спеціальних операцій Білорусі разом із представниками Групи Вагнера. 

Хоффман: це, безсумнівно, провокація 

Міністр Хоффманн, який є секретарем Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони, в інтерв'ю ПАП відзначив, що "навчання або спільні тренування білоруської армії та Групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією". "Таких російсько-білоруських дій можна очікувати", - додав він. 

Міністр Хоффман: глава Міноборони вирішив перемістити військові формування із заходу на схід Польщі Bumble Dee/Shutterstock

Хоффман: завдання - це навчання та стримування потенційного агресора 

Водночас міністр повідомив, що в середу відбулося засідання комітету з безпеки. 

- Серед іншого Комітет аналізував можливі загрози, наприклад дислокацію підрозділів Групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова Комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі, - повідомив він. 

Zaślepka materiału TVN24GO
Wagnerowcy. Najemnicy Putina
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bumble Dee/Shutterstock

Mariusz Błaszczak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojsko Polskie
Grupa Wagnera
Białoruś
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Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Zostaną oni przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc - poinformował w sobotę prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. W Przylepie płonie składowisko odpadów chemicznych. Strażacy walczą z pożarem. Kłęby czarnego dymu, które widać w pobliżu Zielonej Góry, mogą zawierać niebezpieczne związki chemiczne.

Pożar składowiska odpadów. Prezydent Zielonej Góry: rozpoczynamy ewakuację mieszkańców Przylepu

22 lipca 2023, 19:09
Autor:
js//now
Źródło:
PAP

Płonie hala w Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry, w której od lat składowane są chemikalia. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży pożarnej, ale dojeżdżają kolejne. Strażacy i władze miasta apelują do mieszkańców, by jak najszybciej wrócili do mieszkań i szczelnie pozamykali okna. Kłęby dymu widoczne są z daleka. - Sytuacja jest bardzo niebezpieczna, pożar cały czas się rozwija - powiedział w TVN24 st. kpt. Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej. Dodał, że "co chwilę następuje niekontrolowany wybuch".

Płonie składowisko odpadów. "Co chwilę następuje niekontrolowany wybuch"

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Autor:
gp,
momo
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Jeżeli widzimy czarne obłoki, kłęby dymów, to na pewno zawierają sadzę. Jeżeli zawierają sadzę, to na pewno będą w swoim składzie zawierać najgorsze substancje, jakie możemy znać - mówił w TVN24 doktor inżynier Jakub Duszczyk, chemik, toksykolog, specjalista inżynierii ochrony środowiska. W Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry płonie składowisko odpadów. Chemik podkreślił, że ludzie znajdujący się na zewnątrz powinni udać się do domu i pozamykać okna.

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Pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze. Jakie substancje zawiera czarny dym? Chemik i toksykolog Jakub Duszczyk wyjaśnia

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Autor:
js//now
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Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Moskwie. Pękła rura z gorącą wodą, są ofiary śmiertelne

Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Moskwie. Pękła rura z gorącą wodą, są ofiary śmiertelne

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Autor:
momo//now
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TASS, Reuters, PAP

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Autor:
rzw
Źródło:
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Kilka osób zostało rannych podczas burz w piątek w północnych Włoszech. Około 30 kilometrów od Mediolanu przeszła trąba powietrzna. W wielu miejscach intensywnie padał deszcz, doprowadzając do zalań i podtopień. Padał duży grad, a silny wiatr łamał drzewa.

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kw,ps//rzw
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Reuters, ANSA, primalamartesana.it, open.online, tvnmeteo.pl

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Autor:
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Mąż Jadwigi Emilewicz w radzie nadzorczej Orlen Asfalt. Opozycja mówi o kolejnym "tłustym kocie"

22 lipca 2023, 16:43
Autor:
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Bilińska
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

"To normalna praktyka?", "takie są procedury?", "potrzeba upokorzenia kogoś?" – pytają nasi czytelnicy i widzowie w reakcji na przedstawioną w "Faktach" TVN sprawę pani Joanny z Krakowa. Kobieta, która zadzwoniła do lekarza po pomoc po zażyciu tabletki poronnej, trafiła do szpitala, gdzie została przez policjantów zrewidowana i potraktowano ją jak przestępczynię. Poproszeni przez Konkret24 eksperci tłumaczą, jak zgodnie z prawem taka interwencja powinna wyglądać.

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Sprawa pani Joanny. "Ktoś mi powie, czy oni tak mogą?". Wyjaśniamy procedury

22 lipca 2023, 14:20
Autor:
Jan
Kunert,
Krzysztof
Jabłonowski,
Gabriela
Sieczkowska,
Michał
Istel,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Podczas czwartkowej konferencji komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka ujawniono wiele szczegółów na temat pani Joanny – jej życia osobistego, leczenia psychiatrycznego i nie tylko. Stąd pojawiają się pytania, czy można w tym przypadku mówić o tajemnicy lekarskiej, kiedy informacje stają się publicznie jawne? Materiał magazynu "Polska i Świat".

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Autor:
Łukasz
Łubian
Źródło:
TVN24

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Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Nawet najmniejsze zarzewia, które schowały się przed oczami strażaków, potrafią przerodzić się w dość intensywne płomienie. Jeżeli to dotrze do większych skupisk roślinności, to mamy duży problem - mówił w TVN24 brygadier Grzegorz Borowiec, dowódca akcji w Grecji, gdzie od soboty polscy strażacy pomagają w gaszeniu rozległych pożarów lasów. Temperatura powietrza w okolicy przekracza 40 stopni Celsjusza w cieniu. Strażak zaznaczył, że praca w takich warunkach to "największe wyzwanie".

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Polscy strażacy gaszą pożary w Grecji, przy 40 stopniach w cieniu. Mówią o problemach, których najbardziej się obawiają

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Autor:
ps//rzw
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl, PAP

Tysiące Izraelczyków sprzeciwiających się rządowym planom wprowadzenia zmian w sądownictwie dotarło w sobotę do Jerozolimy. Marsz rozpoczął się we wtorek w Tel Awiwie. Manifestujący planują zgromadzić się przed siedzibą parlamentu.

Tysiące maszerujących w proteście Izraelczyków dotarło do Jerozolimy

Tysiące maszerujących w proteście Izraelczyków dotarło do Jerozolimy

22 lipca 2023, 18:22
Autor:
js//now
Źródło:
Reuters, PAP

Chciał zobaczyć, jak wygląda granica polsko-rosyjska. Wszedł na pas drogi granicznej, co od razu zarejestrowały urządzenia monitorujące. Ciekawski turysta z Niemiec został ukarany 100-złotowym mandatem.

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pop
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Autor:
tm/gp
Źródło:
tvn24.pl

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Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

Trzecie ognisko rzekomego pomoru drobiu. To wirus, który wrócił do Polski po pół wieku

22 lipca 2023, 14:28
Autor:
tm
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Polskie Radio Białystok

Osiem osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło około godziny 2 w nocy na drodze krajowej 28, między Przemyślem a przejściem granicznym w Medyce. Obywatele Ukrainy, w wieku od 17 do 61 lat, zostali rozwiezieni do okolicznych szpitali.

Osiem osób rannych w nocnym wypadku na drodze do przejścia granicznego

Osiem osób rannych w nocnym wypadku na drodze do przejścia granicznego

22 lipca 2023, 15:10
Autor:
ng/gp
Źródło:
PAP, TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 514 dni. Ukraińska straż graniczna ocenia, że na Białorusi przebywa obecnie około pięciu tysięcy najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, której właścicielem jest Jewgienij Prigożyn. Według strony ukraińskiej nie stanowią oni bezpośredniego zagrożenia dla Ukrainy, jednak Siły Obrony muszą być gotowe na wszelkie możliwe sytuacje, w tym na prowokacje przy granicy - poinformowały lokalne służby. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska straż graniczna: na Białorusi przebywa 5 tysięcy wagnerowców

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Aktualizacja: 22 lipca 2023, 17:55
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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

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Mąż byłej wicepremier z nową posadą w państwowej spółce

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Aktualizacja: 22 lipca 2023, 14:29
Aktualizacja:
Autor:
mp/ams
Źródło:
Wirtualna Polska

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Poinformowała służby o sytuacji pani Joanny. "Nie przyszło mi do głowy, że policja może zachować się opresyjnie"

Poinformowała służby o sytuacji pani Joanny. "Nie przyszło mi do głowy, że policja może zachować się opresyjnie"

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momo
/ prpb
Źródło:
Gazeta Wyborcza

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Pani Joanna rozczarowana konferencją komendanta Szymczyka. "Cała ta narracja o trosce jest wyssana z palca"

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dg
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Im dłuższe CV, tym lepsze? Zdaniem rekrutera pracującego przez lata dla technologicznego giganta jest wręcz przeciwnie. Jeśli na jego biurku ląduje aplikacja zawierająca "ściany tekstu", jej autor "nie ma szans na przejście do następnego etapu rekrutacji".

Były rekruter wielkiej firmy wskazuje "numer jeden wśród rzeczy, których nie chce widzieć w CV". To częsty błąd

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CNBC, Insider

Młodzi ludzie mają już dość tego, że ciągle są kłótnie i brak merytorycznej dyskusji, brak sprawczości. Brakuje nam pogłębionej debaty społecznej - mówił w studiu TVN24 Patryk Kral, zwycięzca konkursu dla tegorocznych maturzystów na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

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"Ciągle przyglądamy się biernie, czy to w sytuacji politycznej, czy społecznej, zamiast po prostu reagować"

22 lipca 2023, 10:16
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akw
/ prpb
Źródło:
TVN24

W piątek w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ruszyło trzydniowe spotkanie Concilium Civitas. Odbywa się tam wiele paneli dyskusyjnych o tematyce społeczno-politycznej i debata maturzystów z profesorami czołowych uczelni niepublicznych. Ogłoszono również zwycięzcę konkursu na tekst o przyszłości Polski po wyborach w 2023 roku.

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

Co w świecie piszczy? Trwa wielkie nasłuchiwanie z Concilium Civitas

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pp/adso
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Justyna
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Policja nie przeprasza pani Joanny, za to władza domaga się przeprosin dla policji. Kolejny raz w zderzeniu obywatela z władzą, rządzący robią wszystko, by skompromitować obywatela i relacjonujące prawdę wolne media. 

Sprawa pani Joanny. Minister Maląg domaga się przeprosin dla policji

Sprawa pani Joanny. Minister Maląg domaga się przeprosin dla policji

21 lipca 2023, 21:07
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Fakty TVN

Dużo kosztowało mnie zdobycie się na to, by podzielić się tą opowieścią - powiedziała pani Joanna w "Faktach po Faktach". Kobieta, która przyznała, że zażyła środki poronne, a następnie - kiedy była w szpitalu - spotkała ją rewizja ze strony policji, mówiła, że została "bardzo ostro" potraktowana przez funkcjonariuszy. Dodała, że w pewnym momencie policjantki kazały jej rozebrać się do naga. - Wtedy już byłam przerażona - przyznała. Odnosząc się do przebiegu interwencji policji, zapewniła, że wcześniej, w rozmowie ze swoją lekarką, przekazała, iż "nie zamierza sobie nic zrobić".

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

Pani Joanna: policjantki kazały mi się rozebrać do naga, wtedy już byłam przerażona

19 lipca 2023, 19:57
Autor:
pp,
mjz
//now
Źródło:
TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada w TVN24 o najciekawszych wydarzeniach i premierach świata filmów, seriali i muzyki.

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

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Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

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Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie

19 lipca 2023, 16:42
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Netflix, Google i TVN to trzy marki, które odbiorcy najsilniej kojarzą ze wsparciem dla społeczności LGBT+ - wynika z raportu przeprowadzonego przez agencję komunikacyjną Wavemaker. Firma zbadała również ocenę zaangażowania marek w "sprawy społeczno-polityczne".

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

TVN w czołówce marek najsilniej kojarzonych jako wspierające społeczność LGBT+

20 lipca 2023, 17:43
Autor:
jdw//az
Źródło:
Wavemaker

W Polsce znajduje się ponad 400 nielegalnych składowisk, na których przestępcy porzucili odpady zagrażające życiu i zdrowiu - ustalili dziennikarze TVN24 Olga Orzechowska, Filip Folczak i Wojciech Bojanowski. Wśród odpadów są tak zwane wody czerwone, powstające podczas produkcji trotylu. Trotyl w Polsce produkuje jedna fabryka: Nitro-Chem z Bydgoszczy. Rafał Mendlik, pełniący obowiązki prezesa spółki, zadeklarował, że - po otrzymaniu i potwierdzeniu informacji o tym, że zbiorniki z odpadami są ich - spółka usunie te pojemniki, choć nie ona je tam pozostawiła.

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

Reportaż "Wody czerwone". Pojemniki z odpadami po produkcji trotylu na dzikich wysypiskach. Deklaracja prezesa Nitro-Chemu

19 lipca 2023, 14:43
Autor:
FC/tam
Źródło:
TVN24