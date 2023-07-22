Шеф Міністерства національної оборони, голова Комітету з питань безпеки Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі, - повідомив секретар Комітету міністр Збігнєв Хоффман. Він відзначив, що "навчання або спільні тренування білоруської армії та Групи Вагнера ​​є, безсумнівно, провокацією".

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У четвер агентство Reuters повідомило з посиланням на міністерство оборони в Мінську, що білоруська армія навчається спільно з Групою Вагнера на полігоні під Брестом, на кордоні з Польщею. Як повідомляє українське агентство УНІАН, навчання, за повідомленням Мінська, триватимуть на полігоні під Брестом протягом тижня. У них беруть участь підрозділи Сил спеціальних операцій Білорусі разом із представниками Групи Вагнера.

Хоффман: це, безсумнівно, провокація

Міністр Хоффманн, який є секретарем Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони, в інтерв'ю ПАП відзначив, що "навчання або спільні тренування білоруської армії та Групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією". "Таких російсько-білоруських дій можна очікувати", - додав він.

Міністр Хоффман: глава Міноборони вирішив перемістити військові формування із заходу на схід Польщі Bumble Dee/Shutterstock

Хоффман: завдання - це навчання та стримування потенційного агресора

Водночас міністр повідомив, що в середу відбулося засідання комітету з безпеки.

- Серед іншого Комітет аналізував можливі загрози, наприклад дислокацію підрозділів Групи Вагнера. Тому міністр національної оборони, голова Комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі, - повідомив він.

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Autor:red.

Źródło: PAP