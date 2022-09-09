Міністр Блащак повідомляє "ще більше хороших новин". Посол США: Польща стає другим за величиною оператором "Апачів" у світі

Віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив у четвер, що Польща направила запит до США. Йдеться про придбання для потреб авіації Сухопутних військ 96 вертольотів AH-64E Apache в новітній версії Guardian.

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"Ще хороші новини! Ми направили запит до США щодо придбання 96 гелікоптерів AH-64E APACHE в новітній версії GUARDIAN для потреб авіації Сухопутних військ. Разом із гелікоптерами нам передадуть і технології", - написав Блащак у Twitter у четвер.

Посол США в Польщі Марк Бжезінський написав у Twitter, що "рішення Польщі придбати 96 ударних вертольотів Apache зробить її другим за величиною оператором у світі після США".

"Ця модернізація разом із придбанням танків "Абрамс" та інших передових систем посилить оперативну сумісність і військову готовність Польщі", - зазначив дипломат.

AH-64E Apache DmitriS / Shutterstock.com

«Величезна сила опору»

У четвер глава Міноборони Польщі, який перебуваєна авіабазі Рамштайн повідомив, що перші гелікоптери "Апач" потраплять до 18-ї механізованої дивізії, куди також будуть доставлені танки "Абрамс".

- "Апач" чудово працює з цими танками, разом вони становлять величезну силу опору, - сказав Блащак.

На запитання про інші плани розвитку Збройних сил у цій сфері Блащак відповів, що «у нас є цілий комплекс ідей».

- По-перше, ми замовляємо вертольоти підтримки на польських заводах - у PZL Świdnik і PZL Mielec, але коли йдеться про ударні гелікоптери, то "Апач" - найкращий у світі, - наголосив він.

Бойове хрещення AH-64E Apache

Ґвинтокрили AH-64E Apache, які виробляє корпорація "Боінг", є основними ударними вертольотами, які використовуються армією США з 1980-х років. Перший екземпляр був випущений у 1983 році, і з тих пір вертольоти постійно вдосконалюють.

В бойових діях Їх використовували під час операції "Just Cause" в Панамі, - це було їх бойове хрещення, і під час війни в Перській затоці 1991 року, де вони знищили значну частину іракських бронетанкових сил. Окрім США, вертольоти "Апач" використовують, зокрема, Великобританія, Ізраїль, Саудівська Аравіч, Південна Корея, Японія і Тайвань.

Версія AH-64E Guardian надійшла на озброєння в 2011 році. У порівнянні зі старими моделями цей ґвинтокрил має посилені двигуни, а також оснащений системою JTIDS, яка керує обміном інформацією на полі бою; має покращені комунікаційні здібності, включаючи, наприклад, здатність керувати безпілотниками.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP