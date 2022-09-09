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Міністр Блащак повідомляє "ще більше хороших новин". Посол США: Польща стає другим за величиною оператором "Апачів" у світі

9 września 2022, 12:14

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Amerykańskie Apache lądują na Łotwie w celu obrony NATO na Bałtyku. Nagranie archiwalne
Reuters Archiwum Amerykańskie Apache lądują na Łotwie w celu obrony NATO na Bałtyku. Nagranie archiwalne

Віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив у четвер, що Польща направила запит до США. Йдеться про придбання для потреб авіації Сухопутних військ 96 вертольотів AH-64E Apache в новітній версії Guardian.

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"Ще хороші новини! Ми направили запит до США щодо придбання 96 гелікоптерів AH-64E APACHE в новітній версії GUARDIAN для потреб авіації Сухопутних військ. Разом із гелікоптерами нам передадуть і технології", - написав Блащак у Twitter у четвер.

Посол США в Польщі Марк Бжезінський написав у Twitter, що "рішення Польщі придбати 96 ударних вертольотів Apache зробить її другим за величиною оператором у світі після США".

"Ця модернізація разом із придбанням танків "Абрамс" та інших передових систем посилить оперативну сумісність і військову готовність Польщі", - зазначив дипломат.

AH-64E Apache DmitriS / Shutterstock.com

«Величезна сила опору»

У четвер глава Міноборони Польщі, який перебуваєна авіабазі Рамштайн повідомив, що перші гелікоптери "Апач" потраплять до 18-ї механізованої дивізії, куди також будуть доставлені танки "Абрамс".

- "Апач" чудово працює з цими танками, разом вони становлять величезну силу опору, - сказав Блащак.

На запитання про інші плани розвитку Збройних сил у цій сфері Блащак відповів, що «у нас є цілий комплекс ідей». 

- По-перше, ми замовляємо вертольоти підтримки на польських заводах - у PZL Świdnik і PZL Mielec, але коли йдеться про ударні гелікоптери, то "Апач" - найкращий у світі, - наголосив він.

Бойове хрещення AH-64E Apache

Ґвинтокрили AH-64E Apache, які виробляє корпорація "Боінг", є основними ударними вертольотами, які використовуються армією США з 1980-х років. Перший екземпляр був випущений у 1983 році, і з тих пір вертольоти постійно вдосконалюють. 

В бойових діях Їх використовували під час операції "Just Cause" в Панамі, - це було їх бойове хрещення, і під час війни в Перській затоці 1991 року, де вони знищили значну частину іракських бронетанкових сил. Окрім США, вертольоти "Апач" використовують, зокрема, Великобританія, Ізраїль, Саудівська Аравіч, Південна Корея, Японія і Тайвань.

Версія AH-64E Guardian надійшла на озброєння в 2011 році. У порівнянні зі старими моделями цей ґвинтокрил має посилені двигуни, а також оснащений системою JTIDS, яка керує обміном інформацією на полі бою; має покращені комунікаційні здібності, включаючи, наприклад, здатність керувати безпілотниками.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego:  DmitriS / Shutterstock.com

Mariusz Błaszczak
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Król Karol III opuścił Balmoral. Jest w drodze do Londynu

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js\mtom
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BBC, Reuters, PAP

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II zmarła w czwartek w wieku 96 lat. W piątek w londyńskiej katedrze Świętego Pawła odbędzie się nabożeństwo żałobne z udziałem premier Liz Truss oraz innych wysokich rangą urzędników państwowych. Z kilku miejsc, w tym z Hyde Parku, oddane zostanie 96 salw armatnich, dla uczczenia każdego roku życia królowej. Okres żałoby w rodzinie królewskiej po śmierci Elżbiety II zakończy się siedem dni po pogrzebie monarchini - przekazał Pałac Buckingham. 

Królowa Elżbieta II nie żyje. W piątek nabożeństwo w londyńskiej katedrze i 96 salw armatnich

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ft\mtom
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BBC, PAP, TVN24

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"Operacja Jednorożec" dziś się rozpoczyna. Na czym polega plan, który miał być wdrożony po śmierci Elżbiety II?

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"Operacja Jednorożec" dziś się rozpoczyna. Na czym polega plan, który miał być wdrożony po śmierci Elżbiety II?

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wac//az
Źródło:
ABC News, BBC, The Guardian, tvn24.pl

Chociaż książę Harry odwołał udział w zaplanowanych wydarzeniach, nie zdążył pożegnać się z królową Elżbietą II. Do zamku Balmoral dotarł już po ogłoszeniu śmierci monarchini, która panowała na brytyjskim tronie przez ostatnie 70 lat.

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wac//az
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tvn24.pl, People, BBC

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Świat

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Autor:
asty
Źródło:
PAP

Ukraińcy zniszczyli na froncie rosyjski system walki elektronicznej o wartości 57 mln dolarów - pisze portal censor.net, który specjalizuje się w tematyce wojskowej. System Moskwa-1 miał zostać trafiony w czwartek w pobliżu miasta Wasylówka w obwodzie zaporoskim.

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9 września 2022, 11:34

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Autor:
tas\mtom
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censor.net

Sztab generalny Ukrainy przekazał w piątek, że ukraińska armia w ciągu trzech dni posunęła się naprzód o 50 kilometrów w obwodzie charkowskim. Rosyjska redakcja BBC zauważyła, że dowództwo w Kijowie po raz pierwszy informuje "otwartym tekstem" o udanym natarciu na wschodzie kraju.

Ukraiński Sztab Generalny po raz pierwszy informuje wprost o udanym natarciu na wschodzie

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Świat

Autor:
ft
Źródło:
PAP

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Marketplace – trend czy realna szansa na wzrost sprzedaży? 

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Albo jest drogi, albo w ogóle go nie ma. Z powodu wysokich cen i braków węgla w kraju, niektórzy Polacy wyjeżdżają po surowiec do Czech. Jak powiedział reporterowi TVN24 Jakub Hanus, właściciel składu węgla w Nachodzie tuż za granicą, codziennie przyjeżdża do niego około 50-60 samochodów z Polski. Nieraz klienci decydują się na zakup węgla brunatnego, który jest alternatywą tańszą od kamiennego, ale też mniej ekologiczną i uboższą kalorycznie.

Polacy jeżdżą do Czech po węgiel. Bo jest tańszy i dostępny

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Autor:
bp/gp
Źródło:
TVN24

Europoseł i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdalnie połączył się w czwartek wieczorem ze studiem TVN24, by komentować najważniejsze wydarzenie dnia - śmierć brytyjskiej królowej Elżbiety II. Później w mediach społecznościowych zdradził, że jako operator kamery pomagał mu były premier Szwecji Carl Bildt, z którym wspólnie podróżował.

Sikorski połączył się ze studiem TVN24. Operatorem były premier Szwecji

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Sikorski połączył się ze studiem TVN24. Operatorem były premier Szwecji

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Autor:
ads\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Po śmierci Elżbiety II królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został jej najstarszy syn, Karol. Cały świat zadaje sobie pytania, jakim królem będzie. On sam mówił, że to sytuacja, z której trudno wyjść zwycięsko. - Jeśli nie robisz absolutnie nic, będą na ciebie narzekać. Ale jeśli starasz się pomóc, też znajdą powody do narzekania.

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Świat

Karol III na tronie Wielkiej Brytanii. Jakim królem będzie? Co o nowym władcy sądzą Brytyjczycy?

9 września 2022, 12:28

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
BBC, tvn24.pl, "The Guardian"

Ogromnym pocieszeniem jest fakt, że podobno te ostatnie dni w Balmoral królowa Elżbieta spędziła, będąc niesłychanie pogodną, otoczona najbliższymi, na spotkaniach towarzyskich - powiedziała w TVN24 Ewa Ewart, dziennikarka TVN24 i autorka filmów dokumentalnych. Jak dodała, "królowa po prostu powoli gasła, ale gasła z jakąś niesłychaną godnością, przepełniona ogromnym spokojem".

"Królowa powoli gasła, ale z niesłychaną godnością". Ewa Ewart o ostatnich dniach życia Elżbiety II

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"Królowa powoli gasła, ale z niesłychaną godnością". Ewa Ewart o ostatnich dniach życia Elżbiety II

9 września 2022, 8:26

Świat

Autor:
js\mtom
Źródło:
TVN24

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek po południu w wieku 96 lat, po siedmiu dekadach na tronie. Brytyjskie dzienniki w piątkowych wydaniach pożegnały zmarłą monarchinię.

"Jesteśmy dumni, że byłaś naszą królową". Brytyjska prasa pożegnała Elżbietę II

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"Jesteśmy dumni, że byłaś naszą królową". Brytyjska prasa pożegnała Elżbietę II

9 września 2022, 7:49

Świat

Autor:
ads\mtom
Źródło:
BBC

Kupiańsk w obwodzie charkowskim prawdopodobnie w ciągu trzech dni zostanie odbity przez siły ukraińskie, które przystąpiły do operacji ofensywnej na północnym wschodzie kraju - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW), analizując dotychczasowe postępy ukraińskiego natarcia w rejonie Bałaklii.

Analiza ISW: w ciągu trzech dni siły ukraińskie mogą odbić okupowany Kupiańsk w obwodzie charkowskim

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Analiza ISW: w ciągu trzech dni siły ukraińskie mogą odbić okupowany Kupiańsk w obwodzie charkowskim

9 września 2022, 9:18

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
PAP

Przyczyną zasłabnięcia dwóch grabarzy na cmentarzu w Nowym Sączu było niskie stężenie tlenu w grobowcu - wynika ze wstępnych ustaleń sądeckiej policji. W środę dwóch pracowników zakładu pogrzebowego straciło przytomność po wejściu do grobowca. Jeden z poszkodowanych, po wydobyciu przez strażaków, był reanimowany. Obaj trafili do szpitala. W sprawie prowadzone jest postępowanie karne.

Wszedł do grobowca ratować kolegę, który stracił przytomność i też zasłabł. Są wstępne ustalenia

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Wszedł do grobowca ratować kolegę, który stracił przytomność i też zasłabł. Są wstępne ustalenia

9 września 2022, 10:01

Polska

Autor:
bp,
js/gp
Źródło:
PAP

Najstarszy syn Elżbiety II, Karol, został nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dwór królewski przekazał, że nowy król będzie nosił imię Karol III. "Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Królewskiej Mości, to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku" - napisał Karol w oświadczeniu.

Karol III przejmie tron Wielkiej Brytanii

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Karol III przejmie tron Wielkiej Brytanii

8 września 2022, 19:48
Aktualizacja: 8 września 2022, 21:06

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP

Książę William i jego żona księżna Kate będą nosić teraz tytuły księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge. William, po śmierci swojej babci, został nowym następcą brytyjskiego tronu.

Kate i William z nowymi tytułami

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Kate i William z nowymi tytułami

8 września 2022, 22:08

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Autor:
akw
Źródło:
PAP, tvn24.pl

To BBC z Londynu. Pałac Buckingham ogłosił śmierć Jej Wysokości królowej Elżbiety II - usłyszeli widzowie brytyjskiej telewizji BBC o godzinie 18.30. To wtedy rodzina królewska oficjalnie ogłosiła, że Wielka Brytania została bez królowej. BBC ogłosiła smutne wieści - według protokołu operacji "London Bridge" - jako pierwsza telewizja.

"BBC przerywa swoje programy". Moment, gdy ogłoszono śmierć królowej

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"BBC przerywa swoje programy". Moment, gdy ogłoszono śmierć królowej

8 września 2022, 22:54

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
BBC

Władze w Korei Północnej przyjęły ustawę, w której oficjalnie zadeklarowały się jako państwo posiadające broń jądrową. Nowe prawo między innymi zakazuje jakiegokolwiek dzielenia się bronią lub technologią z innymi krajami.

Korea Północna oficjalnie zadeklarowała posiadanie broni jądrowej

Świat

Korea Północna oficjalnie zadeklarowała posiadanie broni jądrowej

9 września 2022, 5:58

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Podczas swojego panowania królowa Elżbieta II nie bała się pokazać żartobliwego oblicza rodziny królewskiej. W ciągu 70 lat zasiadania na tronie królowa między innymi wystąpiła z Jamesem Bondem podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wypiła herbatę z misiem Paddingtonem i żartowała z Davidem Attenborough podczas spaceru po ogrodach Pałacu Buckingham.

Herbata z misiem Paddingtonem, żartobliwy film z Bondem. Niecodzienne oblicze królowej Elżbiety II

Świat

Herbata z misiem Paddingtonem, żartobliwy film z Bondem. Niecodzienne oblicze królowej Elżbiety II

9 września 2022, 6:20

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
Independent

Elżbieta II była obecna również na banknotach i monetach. Śmierć królowej oznacza zmiany, które mogą potrwać co najmniej dwa lata - pisze "The Guardian".

Zmiany na banknotach i monetach po śmierci Elżbiety II

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Autor:
mb/ToL
Źródło:
The Guardian

Strajki pracowników poczty i kolei zostały odwołane po śmierci królowej Elżbiety II. Pracownicy Royal Mail mieli w piątek rozpocząć drugi dzień 48-godzinnego strajku w sporze o płace i warunki. Z kolei kolejarze zrezygnowali z akcji protestacyjnej zapowiedzianej na przyszły czwartek i sobotę.

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Autor:
ams
Źródło:
The Guardian

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"Ostrzegamy przed nową kampanią e-mailową"

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"Ostrzegamy przed nową kampanią e-mailową"

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kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie wolontariuszy warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W skonfiskowanych laptopach i telefonach nie znaleziono dowodów, które świadczyłyby o tym, że brali oni udział w przemycie ludzi. KIK na odkupienie wolontariuszom sprzętu oraz zapewnienie im pomocy prawnej wydał około 100 tysięcy złotych.

Postępowanie prokuratorskie w sprawie wolontariuszy na granicy umorzone

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Aktualizacja: 9 września 2022, 12:25

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Aktualizacja:
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl, TVN24

Nieduża spółdzielnia mieszkaniowa w Górnicy na Zachodnim Pomorzu ma opał na maksymalnie dwa miesiące. Jej prezes nie ukrywa, że bez dodatku węglowego, nawet, jeśli węgiel pojawi się na rynku, nie będzie go na niego stać. – Może zima będzie lekka – mówi.

Mają opał tylko na dwa miesiące i puste konto. "Może zima będzie lekka"

Pomorze

Mają opał tylko na dwa miesiące i puste konto. "Może zima będzie lekka"

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Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24 Szczecin

Na trasie ekspresowej S19, na wysokości miejscowości Załucze (Lubelskie), doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje 34-letni pasażer auta osobowego, które wjechało w ciężarówkę, stojącą na pasie awaryjnym. Policja bada okoliczności zdarzenia.

Kierowca auta osobowego najechał na stojącą na pasie awaryjnym ciężarówkę. Zginął pasażer

Białystok

Kierowca auta osobowego najechał na stojącą na pasie awaryjnym ciężarówkę. Zginął pasażer

9 września 2022, 11:41

Białystok

Autor:
tm/gp
Źródło:
PAP

Trzej mężczyźni utknęli w czwartek wieczorem w okolicy Rohacza Ostrego w słowackich Tatrach Zachodnich. Powodem była intensywna burza. Polscy turyści zadzwonili na numer alarmowy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. TOPR-owcy poprosili o pomoc ratowników Horskiej Zachrannej Służby, którzy ściągnęli Polaków do schroniska.

Polscy turyści podczas burzy utknęli w słowackich Tatrach. Ściągali ich ratownicy

Polska

Polscy turyści podczas burzy utknęli w słowackich Tatrach. Ściągali ich ratownicy

9 września 2022, 11:08

Polska

Autor:
bp/gp
Źródło:
tvn24.pl/HZS

Ceny gazu i energii są nieakceptowalne. Musimy reagować szybko i szukać rozwiązań, by skutecznie chronić obywateli i przedsiębiorstwa - stwierdziła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W Brukseli odbywa się w piątek nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów do spraw energii.

Unijny plan na kryzys energetyczny. "Musimy reagować szybko"

Ze świata

Unijny plan na kryzys energetyczny. "Musimy reagować szybko"

9 września 2022, 7:13
Aktualizacja: 9 września 2022, 11:05

Ze świata

Aktualizacja:
Autor:
kris
Źródło:
Reuters, PAP

Zakrwawiony, raniony nożem 21-letni mężczyzna zapukał do drzwi mieszkania przypadkowej kobiety, która wezwała na miejsce służby. Poszkodowany trafił do szpitala w ciężkim stanie. Lekarzom udało się uratować jego życie. Dwaj mężczyźni podejrzani o próbę zabójstwa w krakowskich Bieńczycach trafili do aresztu.

Zakrwawiony mężczyzna zapukał do drzwi obcej kobiety

Polska

Zakrwawiony mężczyzna zapukał do drzwi obcej kobiety

9 września 2022, 10:58

Polska

Autor:
bp/gp
Źródło:
PAP, małopolska policja

Na chodniku w Tomaszowie Lubelskim leżał mężczyzna. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, aby mu pomóc, ten stał się agresywny. W pewnym momencie wyjął nóż i ich zaatakował. Obaj zostali zranieni. Jeden z policjantów użył broni i postrzelił napastnika w nogę. Całą trójkę przewieziono do szpitala. 

Zranił nożem policjantów, został postrzelony

Białystok

Zranił nożem policjantów, został postrzelony

9 września 2022, 10:17

Białystok

Autor:
tm/gp
Źródło:
PAP

Sąd Apelacyjny w Lublinie złagodził karę dla Dariusza Ch. To myśliwy, emerytowany policjant, który w listopadzie 2020 roku w Kluczkowicach (Lubelskie) zastrzelił 16-letniego obywatela Kazachstanu, myląc go z dzikiem. Mężczyzna spędzi w więzieniu nie sześć lat, a cztery lata i dziewięć miesięcy. Sąd uchylił bowiem wyrok w części dotyczącej nieudzielenia chłopcu pomocy. Rozstrzygnięcie jest prawomocne. 

Myśliwy, który zastrzelił 16-letniego ucznia, wyjdzie wcześniej na wolność

Polska

Myśliwy, który zastrzelił 16-letniego ucznia, wyjdzie wcześniej na wolność

9 września 2022, 9:30

Polska

Autor:
tm
Źródło:
PAP

Jeszcze w piątek wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny otrzymać pierwsze dostawy zaktualizowanych szczepionek przeciw COVID-19 - poinformował prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Zaktualizowane szczepionki przeciwko COVID-19 trafią do Polski. Cessak: mamy szansę wygasić wirusa

Polska

Zaktualizowane szczepionki przeciwko COVID-19 trafią do Polski. Cessak: mamy szansę wygasić wirusa

9 września 2022, 12:01

Polska

Autor:
ads\mtom
Źródło:
PAP

W piątek na stronie gov.pl poinformowano o 4556 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2. Jak wynika z danych z minionej doby, zmarło 14 pacjentów z COVID-19. Zobacz najnowsze, zaktualizowane doniesienia epidemiczne i mapę zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

Polska

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

9 września 2022, 11:14

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń głosami internautów został ogłoszony laureatem plebiscytu Korony Równości 2022 w kategorii Media. - Bardzo bym chciał, żeby właściwie całe polskie społeczeństwo przeszło taką drogę do wspierania i szanowania różnorodności, jaką my przeszliśmy jako rodzice transpłciowej córki - powiedział Piotr Jacoń podczas uroczystej gali Kampanii Przeciw Homofobii.

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń laureatem plebiscytu Korony Równości 2022

Kultura i styl

Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń laureatem plebiscytu Korony Równości 2022

9 września 2022, 5:37

Kultura i styl

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24

Rosja za spowodowane szkody wynikające z inwazji powinna zapłacić Ukrainie minimum 300 miliardów euro - podkreślił w rozmowie z niemieckimi mediami ukraiński minister sprawiedliwości Denys Maluśka.

Reparacje od Rosji. Ukraina żąda minimum 300 miliardów euro

Z kraju

Reparacje od Rosji. Ukraina żąda minimum 300 miliardów euro

9 września 2022, 9:38

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP