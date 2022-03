Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

czytaj dalej

Gościem sobotniego "Jeden na jeden" w TVN24 był Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, urodzony na terenie dzisiejszej Ukrainy. Działania Rosji w Ukrainie nazwał ludobójstwem, a Władimira Putina "carem". - On jest zbrodniarzem, ale nikt nie będzie mógł przywieźć go do sądu, tak jak było w Jugosławii. Nie wiem, jak to się skończy - powiedział.