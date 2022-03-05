Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців
- З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави, - повідомив на суботньому брифінгу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Заступник міністра МВСіА Павел Шефернакер сказав, що пункти прийому біженців переповнені і на кордоні, і в містах.
- З початку агресії Росії проти України до сьогодні, кордон Польської Республіки з Україною перетнули близько 800 тис.осіб, що втікають від бомб, які падають на їх батьківщину – розповів Шефернакер.
- Субота то вже десятий день, відколи Росія атакувала Україну. – За цей тиждень ми налагодили в масштабі країни роботу 30 пунктів прийому біженців. Є також додаткові, менші пункти, організовані органами самоврядування, - заявив заступник міністра.
Він повідомив, що є також 27 інформаційних пунктів, де громадяни України можуть отримати будь-яку інформацію про допомогу, яку вони отримують у Польщі. – За останню добу до нас прибуло 106 тисяч людей з України. Це найвищий показник за 10 днів. Це свідчить про те, що все більше людей добирається і що надалі зберігається дуже велика їх кількість.
Пункти прийому біженців в облозі
Заступник міністра визнав, що пункти прийому біженців на польсько-українському кордоні люди взяли в облогу. Нагадав, що на варшавському Торварі (великий критий льодовий стадіон) такий пункт з’явився днями. – На цей момент там перебуває близько 500 людей, - полічив чиновник. Розміщують біженців, за його словами в гуртожитках навчальних закладів і осередках, організованих місцевою владою і парафіями.
- Зрештою приймають їх також приватні особи в своїх квартирах і будинках. Ми всі пишаємося, що організація прийому так виглядає – сказав заступник міністра.
Аж 150 тисяч біженців в Мазовії - З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави – поінформував у свою чергу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Зазаначив однак, що точних реєстрів ще немає. Підкреслив, що багато хто з втікачів не знає менших містечок і взагалі географії Польщі.
– І в його уяві великі міста, особливо Варшава, – найкраще місце аби почати нове життя, – оцінив воєвода. І додав: — То ж дійсно значна частина їх у різний спосіб приїздить до Варшави. Переважно на потягах зі сходу. І прибувають вони безпосередньо на Східний вокзал (тут найбільше тих, хто виходить), а також на Центральний вокзал, на залізничний вокзал «Варшава Заходня» – перерахував Радзивілл. Воєвода нагадав, що приймальний пункт у Торварі здатний прийняти одночасно 500 осіб. – Це місце, де люди можуть розраховувати на те, що про них потурбуються протягом кількох або десятка годин, – запевнив він. Він наголосив, що біженцям забезпечено харчування, медичне обслуговування та «усіляку підтримку». Також є ігрові кімнати для дітей та окремі кімнати для мам з дітьми.
Додаткові місця проживання у Варшаві
За словами воєводи, в Мазовії допомогу запропонували також маленькі пансіонати, інтернати, гуртожитки та приватні будинки. За його оцінкою, "це величезна кількість місць, які чекають наших братів з України". Людям, які вирішили прийняти допомогу, також забезпечують транспорт. – Оскільки у Варшаві багато біженців, ми також організували великі заклади для розміщення у Варшаві. Ми готові прийняти ще значно більше біженців. З учорашнього дня є два таких місця, які можуть вмістити 3,5 тисячі людей кожне, - сказав він. Однак Радзивілл не вказав конкретного місця, щоб забезпечити приватність тим, хто, як він зазначив, часто перебуває в стресі та відчаї. – Нікому не відмовлять у допомозі, – підкреслив воєвода. У свою чергу заступник міністра МВС закликав перевіряти у місцевої влади, яка допомога біженцям ще потрібна.
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Źródło: tvn24..pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Zbigniew Meissner