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Міністерство внутрішніх справ і адміністрації: впродовж останньої доби прибуло до нас 106 тисяч осіб з України. Варшава – головна ціль біженців

5 marca 2022, 15:11

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24..pl
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)
На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)TVN24
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TVN24На станції зупиняються перевантажені потяги зі Львова (28.02.2022 r.)

- З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави, - повідомив на суботньому брифінгу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Заступник міністра МВСіА Павел Шефернакер сказав, що пункти прийому біженців переповнені і на кордоні, і в містах.

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- З початку агресії Росії проти України до сьогодні, кордон Польської Республіки з Україною перетнули близько 800 тис.осіб, що втікають від бомб, які падають на їх батьківщину – розповів Шефернакер.

- Субота то вже десятий день, відколи Росія атакувала Україну. – За цей тиждень ми налагодили в масштабі країни роботу 30 пунктів прийому біженців. Є також додаткові, менші пункти, організовані органами самоврядування, - заявив заступник міністра.

Він повідомив, що є також 27 інформаційних пунктів, де громадяни України можуть отримати будь-яку інформацію про допомогу, яку вони отримують у Польщі. – За останню добу до нас прибуло 106 тисяч людей з України. Це найвищий показник за 10 днів. Це свідчить про те, що все більше людей добирається і що надалі зберігається дуже велика їх кількість. 

Пункти прийому біженців в облозі

Заступник міністра визнав, що пункти прийому біженців на польсько-українському кордоні люди взяли в облогу. Нагадав, що на варшавському Торварі (великий критий льодовий стадіон) такий пункт з’явився днями. – На цей момент там перебуває близько 500 людей, - полічив чиновник. Розміщують біженців, за його словами в гуртожитках навчальних закладів і осередках, організованих місцевою владою і парафіями. 

Допомога на польському кордоні для українців

- Зрештою приймають їх також приватні особи в своїх квартирах і будинках. Ми всі пишаємося, що організація прийому так виглядає – сказав заступник міністра. 

 Аж 150 тисяч біженців в Мазовії - З тих близько 800 тисяч, які в’їхали на територію Польщі з України, вірогідно 100-150 тисяч це гості Мазовецького воєводства і Варшави – поінформував у свою чергу мазовецький воєвода Костанти Радзивіл. Зазаначив однак, що точних реєстрів ще немає. Підкреслив, що багато хто з втікачів не знає менших містечок і взагалі географії Польщі. 

– І в його уяві великі міста, особливо Варшава, – найкраще місце аби почати нове життя, – оцінив воєвода. І додав: — То ж дійсно значна частина їх у різний спосіб приїздить до Варшави. Переважно на потягах зі сходу. І прибувають вони безпосередньо на Східний вокзал (тут найбільше тих, хто виходить), а також на Центральний вокзал, на залізничний вокзал «Варшава Заходня» – перерахував Радзивілл. Воєвода нагадав, що приймальний пункт у Торварі здатний прийняти одночасно 500 осіб. – Це місце, де люди можуть розраховувати на те, що про них потурбуються протягом кількох або десятка годин, – запевнив він. Він наголосив, що біженцям забезпечено харчування, медичне обслуговування та «усіляку підтримку». Також є ігрові кімнати для дітей та окремі кімнати для мам з дітьми. 

Додаткові місця проживання у Варшаві

За словами воєводи, в Мазовії допомогу запропонували також маленькі пансіонати, інтернати, гуртожитки та приватні будинки. За його оцінкою, "це величезна кількість місць, які чекають наших братів з України". Людям, які вирішили прийняти допомогу, також забезпечують транспорт. – Оскільки у Варшаві багато біженців, ми також організували великі заклади для розміщення у Варшаві. Ми готові прийняти ще значно більше біженців. З учорашнього дня є два таких місця, які можуть вмістити 3,5 тисячі людей кожне, - сказав він. Однак Радзивілл не вказав конкретного місця, щоб забезпечити приватність тим, хто, як він зазначив, часто перебуває в стресі та відчаї. – Нікому не відмовлять у допомозі, – підкреслив воєвода. У свою чергу заступник міністра МВС закликав перевіряти у місцевої влади, яка допомога біженцям ще потрібна.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України Список учасників збору коштів на підтримку України Медична та юридична допомога громадянам України Примас Польщі архиєпископ Войцех Поляк: українська нація має право на суверенітет і незалежність

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24..pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Zbigniew Meissner

Tagi:
Ukraina
MSWiA
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Autor:
akw/
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Źródło:
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Autor:
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MAK/
tam
Źródło:
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Autor:
aa/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

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Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP

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Aktualizacja:
Autor:
FC/adso,
mtom
Źródło:
TVN24, Reuters, PAP

Jestem przekonany, że już wkrótce damy radę powiedzieć ludziom: wracajcie z Polski, Rumunii, Słowacji, ze wszystkich innych bratnich krajów, wracajcie, bo zagrożenie minęło - powiedział do swoich obywateli Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy - w opublikowanym w sobotę nagraniu - przekazał, że już planowana jest przyszłość dla Ukraińców po wojnie.

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akw/
tam
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Grzegorz
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Sankcje nakładane po inwazji na Ukrainę sprawią, że Rosja będzie izolowana od świata i coraz bardziej zacofana technologicznie - oceniła Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak dodała, obecne prognozy zapowiadają głęboką recesję w 2022 roku; rosyjska gospodarka ma się skurczyć o 7 procent.

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Після нападу Росії на Україну тисячі людей, які втікали від війни, прибули до Польщі. Незважаючи на певну схожість української та польської мов, у частини біженців можуть виникнути проблеми зі спілкуванням. Ми публікуємо українсько-польський словник, який містить основні слова, а також фрази, корисні на кордоні чи, наприклад, під час пошуку квартири в оренду

Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

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Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

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Autor:
red.
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У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

Пункти прийому біженців з України по всій Польщі. Де вони, як працюють, яку допомогу пропонують?

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Autor:
red.
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tvn24.pl

Agresja putinowskiej Rosji na Ukrainę to trzęsienie ziemi w polityce europejskiej i globalnej. Nie sposób zgadnąć, do czego doprowadzi próba restauracji rosyjskiego imperium poprzez zbrojny atak na sąsiada, ale znamy już kilka doraźnych konsekwencji tej wojny. Są to między innymi odnowienie NATO i sojuszu Ameryki z Europą, niemal szczelne oddzielenie gospodarki rosyjskiej od Zachodu i wreszcie fundamentalną zmianę polityki niemieckiej na skutek obaw przed odrodzeniem rosyjskiej potęgi i nowymi wojnami w Europie. 

Rewolucja niemiecka zapoczątkowana przez Putina. Bundeswehra zmienia kurs

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Rewolucja niemiecka zapoczątkowana przez Putina. Bundeswehra zmienia kurs

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Autor:
JACEK
STAWISKI,
prowadzący
program "Horyzont"
Źródło:
TVN24

Intensywne opady śniegu możliwe są w południowej części kraju. Sypać ma na początku następnego tygodnia - wynika z prognozy pogodowych zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na południu Polski może mocno sypnąć śniegiem. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza

Na południu Polski może mocno sypnąć śniegiem. Prognoza zagrożeń IMGW

5 marca 2022, 15:35

Prognoza

Autor:
ps
Źródło:
IMGW

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail, w których cyberprzestępcy podszywają się pod PKO BP - poinformował w mediach społecznościowych Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Przestępcy podają fałszywe informacje o obciążeniu konta.

"Twoje konto zostało obciążone". Największy bank w Polsce ostrzega przed e-mailami

Z kraju

"Twoje konto zostało obciążone". Największy bank w Polsce ostrzega przed e-mailami

5 marca 2022, 12:01

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W najbliższą sobotę w klubie garnizonowym przy alei Niepodległości odbędzie się koncert artystów scen warszawskich - zapowiedział ratusz. Dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek zostanie przekazany na pomoc dla Ukrainy.

Teatry dla Ukrainy. Zaśpiewają aktorzy warszawskich scen

Mokotów

Teatry dla Ukrainy. Zaśpiewają aktorzy warszawskich scen

4 marca 2022, 17:22

Mokotów

Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl