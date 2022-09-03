Міністерство оборони України дякує полякам

Міністерство оборони України опублікувало в соцмережах відеоролик, в якому дякує полякам за підтримку перед лицем російського вторгнення. "Польщо! Ми любимо тебе!" - написали українці.

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Фільм розмістили на сервісі Twitter в день річниці початку Другої світової війни. Під звуки пісні "Гей, соколи" на відео показано кадри війни в Україні, сотні біженців і поляків, які приходять їм з допомогою.

"Якщо є щось, що поляки зрозуміють, то це те, що ніхто не повинен стати лицем до лиця з темрявою наодинці", - можна прочитати у першому титрі.

На відео по черзі з'являються повідомлення, що до 24 серпня Польща прийняла близько двох мільйонів біженців з України.

"Українці отримали повний доступ до медичної допомоги та державної освіти. Польща збирається витратити 5,3 мільйона доларів на підтримку українських біженців і виділила близько 0,6% ВВП на військову підтримку", - читаємо в титрах.

У фільмі також показали, як президент Анджей Дуда вітається з Володимиром Зеленським та передану Україні польської військової техніки: танків PT-91 Twardy і T-72, керовані зенітно-ракетні комплекси Piorun і самохідні гаубиці Krab.

Запис закінчується словами: «Більшого друга в біді Україна не могла й бажати. Ми ніколи цього не забудемо. Дякуємо, Польщо!».

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Autor:MAK\mtom

Źródło: TVN24