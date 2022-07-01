Мільйон злотих на «польський» Байрактар для України впродовж дня! «Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?»

Впродовж лише одного дня 25 тисяч людей поділилися у своїх профілях у соцмережах, а майже 11 тисяч вирішили фінансово підтримати збір коштів на придбання бойового безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних Сил України. У результаті зібрано понад мільйон злотих із 22 мільйонів, запланованих на цю закупівлю.

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Кампанію ініціював публіцист Славомір Сєраковський («Krytyka Polityczna»). «Байрактари надзвичайно ефективні у цій війні і саме завдяки ним українцям вдалося захистити Київ. Ви пам’ятаєте Маріуполь? Давайте візьмемо участь у цьому бою». – написав він у Facebook.

Організовуючи збір коштів, Сєраковський посилався на подібні, реалізовані в інших країнах. Коли на початку червня литовці зібрали 6 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2, виробник безпілотника турецька компанія Baykar Makina оголосила, що передасть дрон безкоштовно, без будь-яких додаткових витрат. Вона також закликала спрямувати зібрані кошти на гуманітарну допомогу Україні.

«Байрактари надзвичайно ефективні у цій війні»

Подібним чином компанія відреагувала кілька тижнів потому на українську збірку на безпілотники: «І лідери бізнесу, і звичайні люди протягом декількох днів внесли кошти - малі й великі - для досягнення цієї важливої ​​мети. Baykar не прийматиме оплату за TB2 і відправить 3 безпілотні апарати задарма на український фронт. Взамін просимо пожертвувати зібрані кошти українському суспільству на боротьбу», – читаємо у заяві. Організатор польської збірки сподівається, що так буде і цього разу.

Високий інтерес до збірки і прохання про підтримку

Акцію підтримали багато відомих людей, в т.ч. Агнешка Холланд, Збігнєв Холдис, Анна Дзєвіт-Меллер та Анджей Стасюк: «Українці воюють за нас, насправді. Ми повинні виграти цю війну, інакше росіяни прийдуть сюди. Раз же були – це було погано. Давайте гроші», - сказав письменник в записі, опублікованому у Facebook.

Збором коштів зацікавилися і мас-медіа в Україні. «Зараз поляки збирають кошти, щоб купити Bayraktar для України. Це просто не спинити», - написав кореспондент «The Kyiv Independent» Ілля Пономаренко. В одному із дописів Сєраковський поділився коментарями українських глядачів каналу «1+1»: «Знаючи поляків, після цього збору буде ще один – на купівлю заводу, що будує Байрактари», «Поляки збирають нам на Байрактар. Гріш до гроша, і Путіна випотрошать».

Мета збірки на дрона: 22,5 млн. злотих

Ефект великого зацікавлення? За один день зібрано мільйон злотих! Після 9 ранку четверга лічильник показав 1,1 мільйона злотих, а список прихильників налічував понад 10,5 тисяч осіб. Мета - 22,5 млн. злотих. Збір триватиме ще 28 днів.

"До нас приєдналося понад 10 000 людей! Інформацію про акцію поширили 25 000 разів! Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?" – написав Сєраковський у Facebook, підбиваючи підсумки першої доби збірки.

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Autor:red.

Źródło: The Kyiv Independent, TVN24.pl