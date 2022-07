Мільйон злотих на «польський» Байрактар для України впродовж дня! «Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?»

czytaj dalej

Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MON, podpisze w Świdniku umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców AW149 - poinformowało Centrum Operacyjne MON. Śmigłowce AW149 to produkt włoskiego koncernu Leonardo, do którego należą także zakłady "PZL-Świdnik". Dziennikarze "Superwizjera" TVN ustalili, że to producent, który w 2015 roku próbował dotrzeć do prezydenta elekta Andrzeja Dudy za pośrednictwem biskupa z Watykanu.