TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Мільйон злотих на «польський» Байрактар для України впродовж дня! «Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?»

1 lipca 2022, 11:21

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
The Kyiv Independent, TVN24.pl
Czym są Bayraktary?
TVN24Czym są Bayraktary?

Впродовж лише одного дня 25 тисяч людей поділилися у своїх профілях у соцмережах, а майже 11 тисяч вирішили фінансово підтримати збір коштів на придбання бойового безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних Сил України. У результаті зібрано понад мільйон злотих із 22 мільйонів, запланованих на цю закупівлю.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Кампанію ініціював публіцист Славомір Сєраковський («Krytyka Polityczna»). «Байрактари надзвичайно ефективні у цій війні і саме завдяки ним українцям вдалося захистити Київ. Ви пам’ятаєте Маріуполь? Давайте візьмемо участь у цьому бою». – написав він у Facebook.

Організовуючи збір коштів, Сєраковський посилався на подібні, реалізовані в інших країнах. Коли на початку червня литовці зібрали 6 мільйонів євро на купівлю безпілотника Bayraktar TB2, виробник безпілотника турецька компанія Baykar Makina оголосила, що передасть дрон безкоштовно, без будь-яких додаткових витрат. Вона також закликала спрямувати зібрані кошти на гуманітарну допомогу Україні.

«Байрактари надзвичайно ефективні у цій війні»

Подібним чином компанія відреагувала кілька тижнів потому на українську збірку на безпілотники: «І лідери бізнесу, і звичайні люди протягом декількох днів внесли кошти - малі й великі - для досягнення цієї важливої ​​мети. Baykar не прийматиме оплату за TB2 і відправить 3 безпілотні апарати задарма на український фронт. Взамін просимо пожертвувати зібрані кошти українському суспільству на боротьбу», – читаємо у заяві. Організатор польської збірки сподівається, що так буде і цього разу.

Високий інтерес до збірки і прохання про підтримку

Акцію підтримали багато відомих людей, в т.ч. Агнешка Холланд, Збігнєв Холдис, Анна Дзєвіт-Меллер та Анджей Стасюк: «Українці воюють за нас, насправді. Ми повинні виграти цю війну, інакше росіяни прийдуть сюди. Раз же були – це було погано. Давайте гроші», - сказав письменник в записі, опублікованому у Facebook.

Збором коштів зацікавилися і мас-медіа в Україні. «Зараз поляки збирають кошти, щоб купити Bayraktar для України. Це просто не спинити», - написав кореспондент «The Kyiv Independent» Ілля Пономаренко. В одному із дописів Сєраковський поділився коментарями українських глядачів каналу «1+1»: «Знаючи поляків, після цього збору буде ще один – на купівлю заводу, що будує Байрактари», «Поляки збирають нам на Байрактар. Гріш до гроша, і Путіна випотрошать».

Мета збірки на дрона: 22,5 млн. злотих

Ефект великого зацікавлення? За один день зібрано мільйон злотих! Після 9 ранку четверга лічильник показав 1,1 мільйона злотих, а список прихильників налічував понад 10,5 тисяч осіб. Мета - 22,5 млн. злотих. Збір триватиме ще 28 днів.

"До нас приєдналося понад 10 000 людей! Інформацію про акцію поширили 25 000 разів! Хто ще хоче інвестувати в падіння Путіна?" – написав Сєраковський у Facebook, підбиваючи підсумки першої доби збірки.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: The Kyiv Independent, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vladymyr Vorobiov / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości

Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce pokazuje, że najwięcej infekcji od początku epidemii potwierdzono na Mazowszu i Śląsku, a najmniej - w województwach świętokrzyskim i opolskim. W piątek na stronie gov.pl poinformowano o 643 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Średnia potwierdzanych każdego dnia zakażeń rośnie nieprzerwanie od dwóch tygodni. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało ponad 22,5 miliona Polaków. Zobacz najnowsze dane.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

Polska

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

1 lipca 2022, 11:35

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Obrazujący nastroje w polskim przemyśle wskaźnik PMI w czerwcu spadł do 44,4 punktu - podała firma S&P Global. To najniższy odczyt od ponad dwóch lat. Dla porównania miesiąc wcześniej było to 48,5 punktu.

Minorowe nastroje w polskim przemyśle. "Recesja jak ta lala"

Z kraju

Minorowe nastroje w polskim przemyśle. "Recesja jak ta lala"

1 lipca 2022, 11:08

Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 procent, licząc rok do roku - podał w piątek w tak zwanym szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analitycy oczekiwali wzrostu o 15,5 procent. Miesiąc wcześniej, w maju ceny rosły w tempie 13,9 procent.

Inflacja w Polsce. GUS podał najnowsze dane

Z kraju

Inflacja w Polsce. GUS podał najnowsze dane

1 lipca 2022, 10:01

Z kraju

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego prowadzą kontrolę w Tramwajach Warszawskich. Pod lupą znalazł się zakup nowych składów od koreańskiego Hyundaia. Spółka podawała wcześniej, że to największa umowa na tramwaje podpisana dotychczas w Polsce i jedna z większych w Europie.

CBA w Tramwajach Warszawskich. Kontroluje zakup nowych składów

Najnowsze

CBA w Tramwajach Warszawskich. Kontroluje zakup nowych składów

1 lipca 2022, 10:50

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dziś od godziny 10 można sprawdzać wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. W 2022 roku przystąpiło do nich rekordowe pół miliona uczniów. Największe trudności sprawiły uczniom egzaminy z matematyki oraz języka niemieckiego.

Są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie je znaleźć? Największe trudności sprawiły matematyka i niemiecki

Polska

Są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie je znaleźć? Największe trudności sprawiły matematyka i niemiecki

1 lipca 2022, 10:08

Polska

Autor:
mm
Źródło:
cke.gov.pl, tvn24.pl

Recep Tayyip Erdogan ostrzegł, że jeżeli Szwecja i Finlandia nie wywiążą się z zobowiązań zapisanych w ich porozumieniu z Turcją dotyczącym akcesji do NATO, wniosek ratyfikacyjny nie zostanie przesłany do tureckiego parlamentu.

Erdogan: jeżeli Szwecja i Finlandia nie wypełnią zobowiązań, nie ma mowy o wyrażeniu zgody na ich akcesję do NATO

Świat

Erdogan: jeżeli Szwecja i Finlandia nie wypełnią zobowiązań, nie ma mowy o wyrażeniu zgody na ich akcesję do NATO

1 lipca 2022, 10:22

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

RCB wysłało w piątek swój SMS-owy alert. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami i silnym, porywistym wiatrem w całym kraju. Jak przekazano, niewykluczone są także opady gradu, a miejscami również trąby powietrzne.

Alert RCB dla całego kraju. Burze i grad, porywisty wiatr, możliwe trąby powietrzne

Polska

Alert RCB dla całego kraju. Burze i grad, porywisty wiatr, możliwe trąby powietrzne

1 lipca 2022, 10:06

Polska

Autor:
kw/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Mariusz Błaszczak, wicepremier i szef MON, podpisze w Świdniku umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców AW149 - poinformowało Centrum Operacyjne MON. Śmigłowce AW149 to produkt włoskiego koncernu Leonardo, do którego należą także zakłady "PZL-Świdnik". Dziennikarze "Superwizjera" TVN ustalili, że to producent, który w 2015 roku próbował dotrzeć do prezydenta elekta Andrzeja Dudy za pośrednictwem biskupa z Watykanu.

Mariusz Błaszczak podpisze umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców

Polska

Mariusz Błaszczak podpisze umowę na dostawę 32 wielozadaniowych śmigłowców

1 lipca 2022, 11:12

Polska

Autor:
mjz/adso
Źródło:
PAP, "Superwizjer"

Ma ciemne włosy, brązowe oczy i - najpewniej - piegi. Tak - według amerykańskich specjalistów, których o pomoc poprosili polscy policjanci - ma wyglądać zabójca 57-letniej łodzianki. Kobieta została zamordowana 4 grudnia 2020 roku. Wizerunek sprawcy został stworzony na podstawie profilu DNA znalezionego na miejscu zbrodni. Policja wyznaczyła nagrodę i prosi o pomoc wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na rekonstrukcji.

Tak może wyglądać zabójca kobiety w parku. Wizerunek na podstawie DNA, po raz pierwszy w Polsce

Łódź

Tak może wyglądać zabójca kobiety w parku. Wizerunek na podstawie DNA, po raz pierwszy w Polsce

1 lipca 2022, 9:56

Łódź

Autor:
bż/gp
Źródło:
TVN24 Łódź

Młody mężczyzna leżał na ziemi i krztusił się, nie mogąc złapać oddechu. Uratowali go strażnicy miejscy patrolujący bulwary wiślane.

Młody mężczyzna dusił się na bulwarach

Najnowsze

Młody mężczyzna dusił się na bulwarach

1 lipca 2022, 9:40

Najnowsze

Autor:
kk/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W wyniku gwałtownych burz, które przeszły przez Polskę strażacy musieli ewakuować pięć obozów harcerskich w powiecie iławskim (Warmińsko-Mazurskie). Na opiekuna jednego z nich spadła gałąź, mężczyzna został niegroźnie ranny. Tego dnia straż pożarna interweniowała prawie 1,3 tysiąca razy.

Pięć obozów harcerskich ewakuowanych z powodu burzy, opiekun jednego z nich został ranny

Pomorze

Pięć obozów harcerskich ewakuowanych z powodu burzy, opiekun jednego z nich został ranny

1 lipca 2022, 8:23
Aktualizacja: 1 lipca 2022, 11:40

Pomorze

Aktualizacja:
Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24/PAP

Prokuratura Regionalna w Łodzi zakończyła śledztwo w sprawie śmierci 21-letniego Adam Czerniejewskiego z Konina (woj. wielkopolskie), który w listopadzie 2019 roku zginął po strzale z policyjnej broni. Oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci jest ówczesny funkcjonariusz konińskiej komendy Sławomir L. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Konin. 21-latek zginął po strzale z policyjnej broni. Funkcjonariusz stanie przed sądem

Łódź

Konin. 21-latek zginął po strzale z policyjnej broni. Funkcjonariusz stanie przed sądem

1 lipca 2022, 9:02

Łódź

Autor:
bż/gp
Źródło:
TVN24 Łódź

21-letni mężczyzna, który wszedł na wagon kolejowy w Gdańsku Wrzeszczu, został porażony prądem elektrycznym. Nie udało się go uratować. Jak informuje policja, wszedł na wagon, by zrobić sobie zdjęcie.

Mężczyzna wszedł na wagon, został śmiertelnie porażony prądem. "Chciał zrobić sobie zdjęcie"

Pomorze

Mężczyzna wszedł na wagon, został śmiertelnie porażony prądem. "Chciał zrobić sobie zdjęcie"

1 lipca 2022, 10:28

Pomorze

Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
TVN24 Pomorze

Od początku kwietnia na całym terytorium Rosji, od obwodu kaliningradzkiego po Sachalin, trwa uzupełnianie sprzętu wojskowego, by zastąpić ten stracony podczas wojny na Ukrainie - przekazał rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk.

Kijów: w Rosji wielka zbiórka sprzętu przez straty w czasie wojny

Świat

Kijów: w Rosji wielka zbiórka sprzętu przez straty w czasie wojny

1 lipca 2022, 7:31

Świat

Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Rząd dosypuje więcej kasy, więcej wydatków, a to napędza inflację - powiedział w TVN24 były minister finansów Paweł Wojciechowski. Dodał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "okazał się lepszym ekonomistą" niż premier Mateusz Morawiecki, bo przyznał, że rząd częściowo spowodował inflację.

Wojciechowski o inflacji: ciekawe, że prezes Kaczyński okazał się lepszym ekonomistą niż premier Morawiecki

Polska

Wojciechowski o inflacji: ciekawe, że prezes Kaczyński okazał się lepszym ekonomistą niż premier Morawiecki

1 lipca 2022, 8:10

Polska

Autor:
ads/adso
Źródło:
TVN24

Kolejna duża zmiana podatków w 2022 roku właśnie weszła w życie. Główne założenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1 lipca, to obniżka stawki podatkowej z 17 do 12 procent oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej.

Od dziś duże zmiany w podatkach. Będzie je widać w pensjach

Pieniądze

Od dziś duże zmiany w podatkach. Będzie je widać w pensjach

1 lipca 2022, 6:32

Pieniądze

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Nowe rozporządzenie w sprawie roamingu weszło w życie na terenie całej Unii Europejskiej. Do 2032 roku przedłużona została możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak we własnym kraju, dzięki czemu podróżni w Unii mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu bez dodatkowych opłat - podała Komisja Europejska.

Roaming w Unii. Nowe rozporządzenie i nowe przepisy

Polska

Roaming w Unii. Nowe rozporządzenie i nowe przepisy

1 lipca 2022, 5:47

Polska

Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

The Chemical Brothers nie wystąpią na trójmiejskim Open'er Festival. Organizatorzy poinformowali, że powodem jest stan zdrowia Eda Simonsa, jednego z członków grupy. Zespół miał zamknąć festiwal na głównej scenie.

Jeden z głównych headlinerów odwołuje występ na Open'er Festival

Kultura i styl

Jeden z głównych headlinerów odwołuje występ na Open'er Festival

30 czerwca 2022, 21:15

Kultura i styl

Autor:
akw,
tmw
//now
Źródło:
tvn24.pl

IMGW alarmuje - w całym kraju we znaki dadzą się burze z gradem i upał. Obowiązują pomarańczowe i czerwone ostrzeżenia. Sprawdź, gdzie wydano alerty.

Alerty IMGW - nieznośny upał, groźne burze z gradem. Alarmy trzeciego i drugiego stopnia

Pogoda

Alerty IMGW - nieznośny upał, groźne burze z gradem. Alarmy trzeciego i drugiego stopnia

1 lipca 2022, 7:09

Pogoda

Autor:
kw
Źródło:
IMGW

Gdzie jest burza? W piątek 1.07 nad Polską pojawiają się burze. Zjawiska są umiarkowane, towarzyszą im opady deszczu i porywisty wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza. Uwaga, może padać grad

Pogoda

Gdzie jest burza. Uwaga, może padać grad

1 lipca 2022, 7:01
Aktualizacja: 1 lipca 2022, 11:55

Pogoda

Aktualizacja:
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Od piątku obowiązuje ustawa deweloperska, która ma zwiększyć ochronę nabywców mieszkań na rynku pierwotnym. Jedną z głównych zmian jest powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ze zgromadzonych środków będą zwracane pieniądze wpłacone przez kupujących lokal mieszkalny. - Od dziś nabywcy domów lub mieszkań na rynku pierwotnym są chronieni jak nigdy dotąd - oceniła prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) Małgorzata Ślepowrońska.

Gwarancja w cenie lodówki. "Od dziś nabywcy mieszkań chronieni jak nigdy dotąd"

Nieruchomości

Gwarancja w cenie lodówki. "Od dziś nabywcy mieszkań chronieni jak nigdy dotąd"

1 lipca 2022, 7:31

Nieruchomości

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Od piątku 1 lipca można składać wnioski o świadczenie Dobry start, czyli tak zwane 300 plus. Dodatkowe pieniądze zostały pomyślane jako wsparcie przy zakupie wyprawki szkolnej. Mogą się o nie ubiegać rodzice uczących się dzieci. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie przez internet.

Dodatkowe pieniądze na dziecko. Można już składać wnioski

Pieniądze

Dodatkowe pieniądze na dziecko. Można już składać wnioski

1 lipca 2022, 8:18

Pieniądze

Autor:
/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 128 dni. Ukraińskie władze lokalne informują o sytuacji w okupowanych przez Rosjan miastach. Do Siewierodoniecka nie ma regularnych dostaw żywności - przekazał mer Ołeksandr Striuk. W Mariupolu znaleziono z kolei kolejny masowy grób z ponad 100 zwłokami. Prawie wszystkie miejscowości obwodu donieckiego są ostrzeliwane - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy Pawło Kyryłenko. Jak dodał, pod kontrolą władz w Kijowie jest 45 procent regionu. Wśród zabitych jest dziecko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Siewierodonieck bez dostaw żywności. W Mariupolu odkryto kolejny masowy grób

Świat

Siewierodonieck bez dostaw żywności. W Mariupolu odkryto kolejny masowy grób

1 lipca 2022, 5:13
Aktualizacja: 1 lipca 2022, 10:57

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft/adso
Źródło:
PAP, Reuters

Prezydent Indonezji Joko Widodo spotkał się w czwartek w Moskwie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jak mówił, przekazał mu posłanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Nie wyjaśnił, jaka była jego treść. 

Prezydent Indonezji: przekazałem Putinowi wiadomość od Zełenskiego

Świat

Prezydent Indonezji: przekazałem Putinowi wiadomość od Zełenskiego

30 czerwca 2022, 20:05

Świat

Autor:
ft/adso
Źródło:
PAP, Reuters

Niemiecki kardynał Kurt Koch w wywiadzie dla gazety "Tagespost" skrytykował patriarchę Cyryla za legitymizowanie wojny na Ukrainie. Kardynał stwierdził, że ponowne spotkanie papieża z głową rosyjskiego prawosławia nie wchodzi w rachubę.

Kardynał Koch: patriarcha Cyryl dopuszcza się herezji

Świat

Kardynał Koch: patriarcha Cyryl dopuszcza się herezji

1 lipca 2022, 9:37

Świat

Autor:
asty/adso
Źródło:
PAP

Prezydent Meksyku, który w środę porównał politycznego przeciwnika do "hitlerowca", dzień później powtórzył swe słowa. Andres Manuel Lopez Obrador odniósł się w ten sposób do Carlosa Alazrakiego, specjalisty do spraw reklamy i przedstawiciela mniejszości żydowskiej, który krytykował meksykańskie władze za politykę wobec migrantów. Do komentarzy Obradora krytycznie odnieśli się politycy opozycji oraz żydowska społeczność Meksyku. 

Prezydent Meksyku nazwał swego krytyka "hitlerowcem". Protest społeczności żydowskiej i opozycji

Świat

Prezydent Meksyku nazwał swego krytyka "hitlerowcem". Protest społeczności żydowskiej i opozycji

1 lipca 2022, 10:38

Świat

Autor:
ft\mtom
Źródło:
Reuters

Według analiz międzynarodowego zespołu archeologów, psy mogły zostać udomowione dwa razy. Świadczyć o tym mają doniesienia, że pochodzą z co najmniej dwóch odrębnych populacji wilka.

Międzynarodowe badania: psy prawdopodobnie udomowiono dwa razy

Nauka

Międzynarodowe badania: psy prawdopodobnie udomowiono dwa razy

1 lipca 2022, 9:48

Nauka

Autor:
kw
Źródło:
PAP, crick.ac.uk

Nie ma Open'era bez kapryśnej, zmiennej pogody - chociaż w drugim dniu tegorocznej edycji była dla imprezy łaskawa. Pomimo niezbyt optymistycznych prognoz, skończyło się tylko na chwilowym deszczu. I bardzo dobrze, bo można było skupić się na świetnych koncertach, których w czwartek nie brakowało.

Open'er 2022. Dzień drugi koncertów. Kto pojawił się w Gdyni?

Kultura i styl

Open'er 2022. Dzień drugi koncertów. Kto pojawił się w Gdyni?

1 lipca 2022, 7:57

Kultura i styl

Autor:
Martyna
Nowosielska-Krassowska,
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Wśród serialowych premier od HBO Max na lipiec są zarówno całkowite nowości, między innymi "Mała Doboszka" i "Królowie wina", jak i kolejne sezony znanych już użytkownikom produkcji. Na platformę trafi ponadto kilka kultowych telewizyjnych seriali. Co nowego czeka nas w najbliższym czasie w HBO Max?

Nowe seriale w HBO Max. Wśród lipcowych premier dwie kultowe produkcje

Kultura i styl

Nowe seriale w HBO Max. Wśród lipcowych premier dwie kultowe produkcje

30 czerwca 2022, 16:10

Kultura i styl

Autor:
kgo//mm
Źródło:
HBO Max