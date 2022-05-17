"Поляки й українці зблизилися як ніколи досі". Будуть нові програми підтримки

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик, який перебуває з візитом в Україні, оголосив разом із віце-прем’єр-міністром цієї країни Іриною Верещук про початок програм підтримки жінок-військовослужбовців, звільнених з російського полону, та дітей, чиї батьки загинули на війні.

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- Я дуже радий, що ми змогли обговорити ідеї, які згідно з рішенням прем’єр-міністра Матеуша Моравецького будуть реалізовані: благодійні програми для жінок-військовослужбовців, звільнених з російського полону, та програма постійної допомоги дітям-сиротам, тим дітям, що втратили своїх батьків, яких убили росіяни, - сказав Дворчик після зустрічі з Іриною Верещук у Києві.

Міністр Дворчик повідомив, що обидві програми мають розпочатися впродовж півтора місяці і будуть реалізовані в Україні. Деталі програм, включаючи їх фінансову вартість, будуть оголошені у найближчі тижні.

За словами віце-прем'єр-міністра цієї країни, програма, спрямована на жінок, передбачає, наприклад, психологічну та матеріальну допомогу, у тому числі житло, адже багато людей втратили домівку.

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук: допомога має бути відповідною до кожного конкретного випадку

Верещук наголосив, що конкретна форма допомоги буде індивідуально адаптована до кожного випадку. – Кожна з них переживає різну особисту трагедію та біль. Комусь може знадобитися психологічна допомога, комусь просто потрібна матеріальна допомога, наприклад, жінкам з Маріуполя чи інших тимчасово окупованих територій, яким ніде жити, – сказала Верещук.

Вона також повідомила, що вже є список перших 51 жінки, звільненої з російського полону, яким буде надана допомога в рамках запропонованих програм. Вона також повідомила, що з початку війни українській владі вдалося звільнити 360 осіб.

- Для нас дуже важливі ці конкретні проекти, допомога, підтримка, але також й ідеї щодо майбутнього, - заявив Дворчик, підкресливши, що "поляки та українці зблизилися один з одним, як ніколи досі". Він подякував українцям за те, що вони борються "не лише за вільну, незалежну Україну, а й за вільну Польщу та вільну Європу".

У свою чергу віце-прем'єр-міністр України подякувала польському суспільству та владі за допомогу, надану українцям.

– Польща демонструє приклад солідарності та співчуття до всього світу. Дякуємо за вашу щиру гостинність. Понад 2,5 мільйона громадян України живуть у ваших домівках, вони мають шанс розвиватися далі. Окрім тисяч тон гуманітарної допомоги, окрім мільярдів злотих, витрачених з державного бюджету на цю підтримку, найціннішими є ті цінності, які ви демонструєте, – сказала Верещук.

Міністр Дворчик також повідомив, що під час цього візиту в Україну польська делегація зустрічається з представниками української адміністрації, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

– Розмовляємо про дуже широкий спектр допомоги та співпраці. Сьогодні Польща та Україна мають шанс розвивати співпрацю у багатьох сферах, - додав Дворчик.

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Autor:red.

Źródło: PAP