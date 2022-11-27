Мерія просить вибачення у активістів з Яздова: такого листа в жодному разі не слід було надсилати товариству

Влада варшавського Середмістя погрожувала розірвати договір про оренду будинку в Яздові, оскільки не хотіла, щоб активісти надавали там притулок біженцям з України. У п'ятницю віце-президент Варшави вибачився за ситуацію і запевнив, що є можливість підписати нову угоду, яка б врегулювала ситуацію.

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Влада Середмістя пригрозила товариству PAŃSTWOMIASTO розірванням договору оренди фінського будинку в Яздові. Причиною стала допомога активістів біженцям з України. Департамент управління нерухомістю дільниці закликав у семиденний термін припинити діяльність гуртожитку та надати пояснення.

"Такого листа в жодному разі не можна було надсилати товариству"

Після того, як товариство оприлюднило цю ситуацію, у п’ятницю відбулася зустріч із віце-президентом Варшави Томашем Братеком та віце-бурмістром Середмістя Рафалом Красуським. Бурмістр Середмістя Александер Ференс не прийшов на зустріч. "Ми приємно здивовані цим, тому що, як ми мали змогу переконатися, поки що дії пана бурмістра не сприяють ані житловому мікрорайоу Яздув, ані організаціям, які там працюють", - прокоментували активісти у Facebook.

Столична влада вибачилася за ситуацію та запевнила, що подібного листа в жодному разі не можна було надсилати товариству. Спосіб спілкування чиновників назвали "невдалим". У відповідь PAŃSTWOMIASTO висловило стурбованість "невдалими" діями чиновників. "Це призвело до того, що більше тижня ми були змушені приділяти весь свій час і увагу роз’ясненню ситуації", - розповіли активісти.

"Пан президент Томаш Братек запевнив нас, що місто цінує наші дії та заявляє про підтримку та співпрацю. Ми також домовилися, що незважаючи на наші розбіжності щодо визначення конкретних термінів, міська влада підготує правові рішення. Наприклад, новий договір оренди нашої садиби в Яздові або зміни до чинного договору, щоб ні в кого не було сумнівів, чи підпадають наші дії під конкретні офіційні визначення. Сподіваємося, що обіцянки незабаром знайдуть своє відображення у формальній площині", - написало PAŃSTWOMIASTO.

Активісти також додали, що результати зустрічі дають змогу організації продовжувати діяти та допомагати.

"Діяльність громадських організацій доповнює системні дії"

Товариство також обговорило з чиновниками спільну діяльність з організацією "Відкритий Яздув". Вона слугуватиме вирішенню гуманітарної кризи, викликаної злочинним нападом Росії на Україну. "Завдяки цій зустрічі ми дійшли висновку, що діяльність таких неурядових організацій, як наша, дозволяє нам доповнювати системну діяльність столичного міста Варшави", - повідомили в товаристві.

"Ми сподіваємося, що жодним організаціям і жодним активістам та активісткам не доведеться пережити те, що пережили ми. Цей випадок показав нам, що потрібно ще пильніше придивлятися до дій посадовців і пана бурмістра Александра Ференса, оскільки саме вони готуються перебудовувати Яздув. Ми не приховуємо, що наразі наша довіра до них впала до нуля", - додали громадські активісти.

Товариство також подякувало в опублікованому пості за реакцію, поширення та слова підтримки. "Тепер ми ще більше впевнені, що наші дії є добрими та потрібними", - підсумувало PAŃSTWOMIASTO.

Autor:mg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl