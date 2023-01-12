Мер Києва Віталій Кличко з коротким зверненням до поляків: ми захищаємо ті цінності, які поділяємо з вами

"Дякуємо за підтримку, яку ми отримуємо від Польщі. Разом ми в десятки разів сильніші", - заявив мер Києва Віталій Кличко у "Фактах по фактах". Мер Варшави Рафал Тшасковський, який перебуває з візитом в українській столиці, розповів про передання старіших потягів варшавського метро, ​​які "мають точно такі ж параметри", як і ті, що використовуються в київській підземці. "Ми намагаємося допомогти, чим можемо", - додав він.

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У середу мер Варшави Рафал Тшасковський прибув до Києва разом із представниками самоврядування, з якими він утворює Пакт вільних міст, тобто президентом Праги Зденеком Грібом, мером Будапешта Гергелем Корачонем і мером Братислави Матушем Валло.

Тшасковський повідомив у соцмережах, що він і Віталій Кличко підписали протокол про наміри щодо передання десяти старіших поїздів Варшавського метро з Варшави до Києва.

Віталій Кличко, Рафал Тшасковський TVN24

Тшасковський: ми намагаємося допомогти, чим можемо

Мер Варшави, який разом із мером Києва був гостем "Фактів по фактах", розповів, що спілкувався з Кличком про проблеми метрополітену в українській столиці.

- Виявилося, що старі потяги варшавського метро мають абсолютно такі ж параметри, їх виробляли ще в Радянському Союзі. Ми передали Україні ці потяги разом із запчастинами, щоб київське метро могло нормально працювати, - сказав він. "Ми намагаємося допомогти, чим можемо", - підкреслив Тшасковський.

- Ми також говорили про майбутнє. Ми хочемо брати участь у відбудові України. Ми знаємо, як це робити, у нас є експерти, ми вміємо використовувати європейські кошти. Ми хочемо поділитися цими знаннями з нашими колегами в Києві, - запевнив Тшасковський.

Trzaskowski o przekazaniu Ukraińcom starych pociągów metra warszawskiego TVN24

Він нагадав, що востаннє в Києві був за вісім днів до війни.

- Ми приїхали сьогодні вранці і були трохи шоковані. Віталій показав нам, що відбувається в місті. Він показав нам ці зруйновані будівлі, де росіяни намагалися знищити критичну інфраструктуру цього міста, гинули люди, - розповів мер Варшави.

- Ми бачили зруйновані будівлі, ігрові майданчики, де зазвичай бавляться діти, з воронками від бомб, - додав він. Тшасковський підкреслив, що "росіяни намагаються тероризувати населення". Він зазначив, що стійкість українців "неймовірна".

Кличко: разом ми вдесятеро сильніші

Мер Києва зазначив, що "зараз ситуація складна, але стабільна".

- У нас енергодефіцит, 25 відсотків дефіциту, якщо йдеться про наше місто, - додав Віталій Кличко. Він визнав, що в деяких районах відключення електроенергії тривають кілька годин.

- Росіяни намагаються знищити нашу інфраструктуру. Вони хочуть, щоб люди замерзли. (...) Умови критичні. У нас 10 градусів морозу, - підкреслив Кличко.

Рафал Тшасковський, Віталій Кличко UM Warszawa

- Дякую за підтримку, яку ми отримуємо від Польщі. Брати поляки, велике спасибі за все, що ви робите. Для нас це надзвичайно важливо. Я дуже радий, що мій друг Рафал у моєму місті, - сказав очільник київської влади.

- Ми цінуємо допомогу. Разом ми в десять разів сильніші, - наголосив він.

Кличко зазначив, що українські військові "мають великий бойовий дух".

- Вони захищають свої родини, своїх дітей і майбутнє, наше майбутнє, майбутнє наших дітей, в якому ми бачимо себе частиною європейської родини разом із Польщею, - сказав він.

- Ще одне коротке повідомлення для всіх у Польщі: дякую за допомогу. Не забувайте, ми боремося, не лише захищаючи наші домівки, наші родини. Ми захищаємо ті самі цінності, які поділяємо з вами, ми захищаємо вас від агресивної Росії, - сказав на завершення Кличко.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Piotr Zgorzelski, Witalij Kliczko, Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24