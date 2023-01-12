Мер Києва Віталій Кличко з коротким зверненням до поляків: ми захищаємо ті цінності, які поділяємо з вами

12 stycznia 2023, 16:50
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Mer Kijowa z krótką wiadomością do Polaków: bronimy tych samych wartości, które dzielimy z wami
Mer Kijowa z krótką wiadomością do Polaków: bronimy tych samych wartości, które dzielimy z wamiTVN24
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TVN24Mer Kijowa z krótką wiadomością do Polaków: bronimy tych samych wartości, które dzielimy z wami

"Дякуємо за підтримку, яку ми отримуємо від Польщі.  Разом ми в десятки разів сильніші", - заявив мер Києва Віталій Кличко у "Фактах по фактах".  Мер Варшави Рафал Тшасковський, який перебуває з візитом в українській столиці, розповів про передання старіших потягів варшавського метро, ​​які "мають точно такі ж параметри", як і ті, що використовуються в київській підземці.  "Ми намагаємося допомогти, чим можемо", - додав він.

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У середу мер Варшави Рафал Тшасковський прибув до Києва разом із представниками самоврядування, з якими він утворює Пакт вільних міст, тобто президентом Праги Зденеком Грібом, мером Будапешта Гергелем Корачонем і мером Братислави Матушем Валло.

Тшасковський повідомив у соцмережах, що він і Віталій Кличко підписали протокол про наміри щодо передання десяти старіших поїздів Варшавського метро з Варшави до Києва.

Віталій Кличко, Рафал ТшасковськийTVN24

Тшасковський: ми намагаємося допомогти, чим можемо

Мер Варшави, який разом із мером Києва був гостем "Фактів по фактах", розповів, що спілкувався з Кличком про проблеми метрополітену в українській столиці.  

- Виявилося, що старі потяги варшавського метро мають абсолютно такі ж параметри, їх виробляли ще в Радянському Союзі.  Ми передали Україні ці потяги разом із запчастинами, щоб київське метро могло нормально працювати, - сказав він.  "Ми намагаємося допомогти, чим можемо", - підкреслив Тшасковський.

- Ми також говорили про майбутнє.  Ми хочемо брати участь у відбудові України.  Ми знаємо, як це робити, у нас є експерти, ми вміємо використовувати європейські кошти.  Ми хочемо поділитися цими знаннями з нашими колегами в Києві, - запевнив Тшасковський.

Trzaskowski o przekazaniu Ukraińcom starych pociągów metra warszawskiego
Trzaskowski o przekazaniu Ukraińcom starych pociągów metra warszawskiegoTVN24

Він нагадав, що востаннє в Києві був за вісім днів до війни. 

- Ми приїхали сьогодні вранці і були трохи шоковані.  Віталій показав нам, що відбувається в місті.  Він показав нам ці зруйновані будівлі, де росіяни намагалися знищити критичну інфраструктуру цього міста, гинули люди, - розповів мер Варшави.

- Ми бачили зруйновані будівлі, ігрові майданчики, де зазвичай бавляться діти, з воронками від бомб, - додав він.  Тшасковський підкреслив, що "росіяни намагаються тероризувати населення".  Він зазначив, що стійкість українців "неймовірна".

Кличко: разом ми вдесятеро сильніші

Мер Києва зазначив, що "зараз ситуація складна, але стабільна". 

 - У нас енергодефіцит, 25 відсотків дефіциту, якщо йдеться про наше місто, - додав Віталій Кличко.  Він визнав, що в деяких районах відключення електроенергії тривають кілька годин.  

- Росіяни намагаються знищити нашу інфраструктуру.  Вони хочуть, щоб люди замерзли.  (...) Умови критичні.  У нас 10 градусів морозу, - підкреслив Кличко.

Рафал Тшасковський, Віталій КличкоUM Warszawa

- Дякую за підтримку, яку ми отримуємо від Польщі.  Брати поляки, велике спасибі за все, що ви робите.  Для нас це надзвичайно важливо.  Я дуже радий, що мій друг Рафал у моєму місті, - сказав очільник київської влади.  

- Ми цінуємо допомогу.  Разом ми в десять разів сильніші, - наголосив він.

Кличко зазначив, що українські військові "мають великий бойовий дух".  

- Вони захищають свої родини, своїх дітей і майбутнє, наше майбутнє, майбутнє наших дітей, в якому ми бачимо себе частиною європейської родини разом із Польщею, - сказав він.

- Ще одне коротке повідомлення для всіх у Польщі: дякую за допомогу.  Не забувайте, ми боремося, не лише захищаючи наші домівки, наші родини.  Ми захищаємо ті самі цінності, які поділяємо з вами, ми захищаємо вас від агресивної Росії, - сказав на завершення Кличко.

Zaślepka materiału TVN24GO
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Piotr Zgorzelski, Witalij Kliczko, Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Kijów
Pomoc dla Ukrainy
Rafał Trzaskowski
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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