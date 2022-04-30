Мазовецька залізниця продовжує безкоштовний проїзд для українців
Українські громадяни, які втекли від війни, можуть безкоштовно подорожувати Мазовецькою залізницею до кінця червня. Право скористатися пільгою дає, зокрема, документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого.
Прес-секретар Мазовецької залізниці Доната Новаковська повідомила, що на знак солідарності з біженцями з України компанія продовжує для них необмежену кількість поїздок у своїх потягах до 30 червня. Крім того, зберігається безкоштовне користування автобусами КМ, які куосують на ділянці: станція Модлін – аеропорт Модлін.
- право на безкоштовні поїздки необмеженкількість разів дає український паспорт, що підтверджує перетин кордону Польщі чи іншої європейської країни з 24 лютого 2022 року, або документ із фотографією, що підтверджує громадянство України, також виданий після 24 лютого, з повідомленням про надання номера PESEL, - нагадує Новаковська.
Безкоштовний проїзд не буде діяти в поїздах "Сонячний" та "Сонячний Біс".
Автобуси, трамваї та метро - безкоштовні до кінця травня
У громадському транспорті Варшави громадяни України, які прибули до Польщі 24 лютого або пізніше, можуть користуватися безкоштовним проїздом з 15 квітня. Дозвіл діятиме до 31 травня. За інформацією Управління міського транспорту, під час перевірки квитків необхідно пред’явити документ, який підтверджує громадянство України та прибуття до Польщі після 24 лютого цього року.
У п’ятницю Прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого її співробітники оформили перетин понад трьом мільйонам людей на прикордонних переходах з України в Польщу.
Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP
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