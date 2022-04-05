Мати стверджувала, що її однорічний син проковтнув отруйну рослину. Олександра доставили до лікарні у супроводі поліції

У селі Червонка (Підляська область) до автомобіля ДАІ під’їхалзнервована громадянка України, яка повідомила, що її однорічний син, ймовірно, проковтнув отруйну рослину. Поліція доставила жінку до лікарні в Сувалках. Там виявилося, що хлопець мав контакт із заміокулькасом – популярною кімнатною рослиною.

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Все відбувалося в неділю вдень (3 квітня) у Червонці на національній дорозі № 8.

- Біля міліцейської машини на Сувалківському шосе раптово зупинився Volkswagen. З машини вибігла нервова жінка. Як з’ясувалося, це була громадянка України, маленький син якої потребував негайної допомоги, – каже комісар Еліза Савко з відділу поліції у Сувалках.

Поліцейські доставили матір та дитину до лікарні KMP Suwałki

Поліція: на рахунку була кожна хвилина

За розповідями знервованоої жінки, ймовірно, дитина проковтнула отруйну рослину.

– Поліцейські, знаючи, що кожна хвилина на рахунку, відразу поїхали . Менш ніж за 10 хвилин річного Олександра доставили під нагляд лікарів, - повідомляє поліцейська.

Лікарі: це був заміокулькас

Володимир Жаворонок , заступник директора обласної лікарні імені доктора Людвіка Ридигера у Сувалках каже, що все закінчилося добре.

– Малюкові рівно рік і три місяці. Вночі він перебував під наглядом. Сьогодні його випишуть, - сказав нам лікар у понеділок.

Він додає, що лікарі із Сувалків консультувалися з фахівцями Центру токсикології у Варшаві. — Вони теж знали цю рослину. Саме заміокулькас останнім часом - досить популярний, як кімнатна рослина. Він - отруйний для тварин і маленьких дітей. Його не можна брати в рот, оскільки він містить токсини. Найнебезпечніша – це щавлева кислота, - каже лікар.

Лікар: Якщо б він проковтнув більше, це могло б спричинити пошкодження шлунку.

В. Жаворонок наголошує, що в даному випадку загрози життю не було.

— У хлопчика текла слина. Другим симптомом було відчуття печії у роті. Жінка розповіла, що коли вони були вдома в Україні, такі рослини завжди тримали на відповідній висоті, щоб дитина не могла їх дістатися. У Польщі – не знаю, чи вони залишилися в центрі для біженців, чи у когось – заміокулькас був, однак, так низько, що мій син дотягнувся до нього. Я підозрюю, що він узяв шматочок рослини в рот, а потім виплюнув. Якщо він проковтнув більшу кількість, шлунок міг би пошкодитись, або постраждалий втратив би притомність, пояснює Володимир Жаворонок.

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl