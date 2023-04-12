Матеуш Моравецький після переговорів з Камалою Харріс: Польща пропонує стратегічне партнерство зі США

12 kwietnia 2023, 16:30
Autor:
red.
Morawiecki: Polska proponuje strategiczne partnerstwo z USA na wszystkich możliwych poziomach
Morawiecki: Polska proponuje strategiczne partnerstwo z USA na wszystkich możliwych poziomach
TVN24
TVN24Morawiecki: Polska proponuje strategiczne partnerstwo z USA na wszystkich możliwych poziomach

Не лише присутність солдатів і баз, а й велика присутність американського бізнесу є елементом нашої безпеки.  Я знаю, що в Польщі будуть чергові високого рівня інвестиції, - сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький після зустрічі з віце-президентом США Камалою Гарріс.  Він додав, що "віце-президент говорила не тільки про додаткову присутність кількох тисяч солдатів, а й про будівництво бази та складів для накопичення техніки, американської зброї". 

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- Польща є цінним союзником, партнером і другом - сказала Камала Харріс перед переговорами з прем'єр-міністром.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Вашингтона у вівторок.  Близько 20:30 за польським часом він зустрівся з віце-президентом США Камалою Гарріс.

Перед початком переговорів Гарріс на спільному брифінгу для ЗМІ сказала, що зустріч є подовженням переговорів, розпочатих деякий час тому.  "Коли ми вперше розмовляли рік тому, ми мали намір скоординувати наші відповіді після того, як Росія почала свій неспровокований напад на Україну", - сказала вона.  

- Відтоді я була у Варшаві, у березні 2022 року, коли ви мене приймали, і ми продемонстрували світові силу нашого альянсу перед обличчям російської агресії, - додала вона.

Харріс нагадала, що під час свого візиту до Польщі зустрілася, зокрема, з президентом Анджеєм Дудою, а також польськими та дислокованими в Польщі американськими солдатами, які "спільно захищають східний фланг НАТО".

Віце-президент США зазначила, що Польщу двічі відвідував президент США Джо Байден та її чоловік Дуглас Емхофф, який серед інших відвідав музей концтабору Аушвіц у січні.  

- Ці візити та зустрічі підтверджують дуже важливий і міцний альянс між США та Польщею, - сказала вона.

Вона додала, що "міцність наших відносин лише зросла за останні кілька років на велике задоволення самих американців".  

- Польща є цінним союзником, партнером і другом, - наголосила віце-президент США.

- Ми маємо тривалі відносини, засновані на спільних пріоритетах і демократичних цінностях, - сказала вона, - Я вже сподіваюся на подальше зміцнення відносин між нашими країнами, - додала.

Моравецький: Польща та США разом стоять на захисті свободи українського народу

- Кажуть, що в політиці немає дружби, є лише інтереси, але я думаю, що між Сполученими Штатами та Польщею є щось більше, ніж просто інтереси, - сказав Моравецький.  Він відзначив, що немає націй, які б так любили свободу, як поляки та американці.

Глава уряду наголосив, що сьогодні Польща та США разом стоять на захисті свободи українського народу.  За словами прем'єра, Путін "не зупиниться на Україні", тому всі вільні нації повинні об'єднатися і зупинити Росію, поки не пізно.

Моравецький сказав, що стара Європа вірила в порозуміння з Росією і зазнала невдачі.  

- Але зараз ми маємо нову Європу, яка пам'ятає, чим був російський комунізм, і Польща є лідером цієї нової Європи, хоче стати наріжним каменем європейської безпеки, і ми на правильному шляху, - заявив він.

У цьому контексті глава уряду зазначив, що Польща збільшує витрати на оборону до 4 відсотків ВВП, а також закуповує військову техніку у США.  

- Ми хочемо, щоб наші оборонні системи були максимально сумісні з вашими, це дуже важливо.  Польща хоче побудувати найсильнішу армію в Європі, тому ми хочемо співпрацювати з найпередовішою оборонною промисловістю у світі, тобто американською промисловістю, - додав він.

Моравецький: як і за часів комунізму, Америка стає джерелом надії

- Я хотів би поговорити з пані віце-президент про зміцнення наших відносин не тільки у військовому вимірі, а й у політичному та економічному, - сказав Моравецький. Прем'єр-міністр подякував за те, що "весь американський уряд і адміністрація, президент Джо Байден і вся американська нація так сильно підтримують Європу і залишаються єдиними з нами".  

- Як і за часів комунізму, Америка стає джерелом надії для вільної Європи, - підкреслив Моравецький.

- Відносини між Польщею та США є найкращими в історичному плані, але ніхто не казав, що ми досягли їх найвищої форми - зазначив Моравецький.

- Я вірю, що війна в Україні - це не лише початок кінця російського імперіалізму, але перш за все це стане початком відродження трансатлантичної спільноти, - сказав він.

Камала Харріс підкреслила, що президент Джо Байден дуже чітко дав зрозуміти, що "зобов'язання США перед нашими союзниками є непорушними".  

- І наші обіцянки призвели до збільшення присутності солдатів, яких ми відправили до Польщі, ми створили постійний штаб, - додала вона.

Моравецький: я знаю, що в Польщу прийдуть черговіі, дуже передові інвестиції

Під час брифінгу після зустрічі з віце-президентом США Матеуш Моравецький наголосив, що тісні відносини між Польщею та США є "найкращою вакциною проти російського імперіалізму". 

- І я дуже радий, що ми це розуміємо як у Варшаві, так і тут, у Вашингтоні.  Білий дім і віце-президент дуже чітко розуміють величезні ризики російського вторгнення, - додав він.

За його словами, крім цієї проблеми, вони з Харріс обговорили питання, пов'язані з присутністю американського бізнесу та американської енергетики, а також американської оборонної промисловості в Польщі.  

- Давно не було такого року, як цей минулий рік, коли зближення Польщі зі США було настільки інтенсивним, що дійшло до того, що ми почали багато нових, переважно ключових для нас проектів, - відзначив він.

Одним із обговорюваних проектів, як він повідомив, був проект в атомній енергетиці.  Моравецький підкреслив, що присутність американських інвесторів тут особливо інтенсивна і особливо важлива.

Прем'єр-міністр підкреслив, що, на його думку, "зрозуміло, що не тільки присутність американських солдатів і американських баз на території Польщі, але й велика присутність американського бізнесу є елементом нашої безпеки".

- І про те, що все більше і більше цього бізнесу, американських підприємців прибуває до Польщі, я вже казав раніше, але сьогодні з Вашингтона я можу сказати, що я знаю, що будуть подальші інвестиції в Польщу, інвестиції високого рівня, інвестиції в новітні технології, а ще й інвестиції в військово-промисловий комплекс.  Це надзвичайно важлива річ в епоху розбудови та зміцнення польсько-американського союзу, - заявив прем’єр.

Він зазначив, що Польща стає все більш важливим партнером для США.  Моравецький заявив, що поляків у США сприймають як "тих, хто веде політику здорового глузду на форумі Європейського Союзу".

Глава польського уряду додав, що в розмові з Харріс також порушувалося питання загроз, пов’язаних, зокрема, з державами Далекого Сходу, міграцією та зміною клімату.

Прем'єр-міністр: Польща є адвокатом трансатлантичного альянсу в широкому розумінні цього слова

Глава польського уряду говорив про "велику сумісність" поглядів Польщі та США на основні загрози сучасного світу: не лише пов’язані з російською агресією проти України, а й із стрімким розвитком Китаю.

- Польща пропонує стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами на всіх можливих рівнях.  З того боку цю пропозицію зустріли  дуже добре, - сказав Моравецький.  

- Польща є адвокатом трансатлантичного альянсу в широкому розумінні цього слова.  Це надзвичайно важлива річ для нас і для всієї Європи, - додав він.

За словами Моравецького, політика, заснована на тісному союзі зі США в рамках ЄС, є найкращим шляхом для Польщі в найближчі роки.  Прем'єр-міністр висловив задоволення тим, що американська влада розуміє, що в Європі не так багато таких близьких до США союзників, як Польща.

- Одні дивляться кудись на Далекий Схід, інші губляться після кошмарних помилок газової політики та закупівлі природних ресурсів у Росії.  Різні країни знаходяться в різних пунктах у формулюванні свого геополітичного послання.  Тим часом ми, поляки, можемо з гордістю сказати: уряд ПіС передбачив російські загрози, - сказав прем’єр.

Моравецький повідомив, що також говорив з Харріс про економічні виклики.  

- Це російська інфляція б’є по громадянах США, і така ж російська інфляція б’є по польських громадянах, - сказав він.

Моравецький: Харріс говорила про посилення постійної присутності американських вояків у Польщі

Главу уряду запитали, чи лунали під час розмови заяви щодо збільшення військової присутності США в Польщі.

- Ми багато говорили про присутність американських військ у Польщі.  Пані віце-президент сказала про посилення постійної присутності американських солдатів у Польщі.  Ми дуже раді кожній постійній присутності.  Ми пам’ятаємо, що кілька років тому ця дискусія про постійну присутність була дуже гарячою в Річпосполитій, і тому я дуже радий, що віце-президент говорила не лише про додаткову присутність кількох тисяч солдатів, а й про будівництво бази і складів для накопичення техніки, американської зброї, - відповів Моравецький.

- Тому що солдатів можна швидко перекинути з американської бази.  Сполучені Штати вже мають понад 100 000 військових у Європі.  У Польщі понад 20 тисяч.  Найголовніше сьогодні - це техніка, про що свідчить російська агресія, з якою ми стикаємося, стикаються наші східні сусіди.  Такого обладнання в Польщі буде все більше, - додав прем’єр.

Моравецький: Варшава і Вашингтон говорять в один голос

На запитання, чи є скоординований план реагування на можливість Китаю відправити зброю Росії, прем’єр-міністр Моравецький запевнив, що знову порушить цю тему на засіданні Європейської Ради.

- Раніше з боку переважної більшості країн ЄС було велике розуміння того, що передача зброї з Китаю до Росії буде перетином червоної лінії, це буде перетином Рубікону, тому я щиро сподіваюся, що Пекін цього не зробить, - сказав Моравецький.

Він зазначив, що під час засідання Європейської ради буде "наголошувати на згуртованості з Вашингтоном".  

- Варшава і Вашингтон говорять абсолютно одним голосом, і я сподіваюся, що Брюссель також буде говорити одним голосом, - заявив глава польського уряду.

Візит Моравецького до США

Перед від’їздом до США голова польського уряду заявив, що його візит є прямим наслідком нещодавнього візиту президента Джо Байдена до Польщі та результатом переговорів, які відбулися під час цього візиту з президентом Польщі Анджеєм Дудою.  

- Під час розмови в Президентському палаці ми представили нашу концепцію партнерства, і я маю намір зміцнювати цю концепцію партнерства в США, - сказав він.

Моравецький залишатиметься в США до четверга.  Наступними пунктами візиту стануть зустрічі з представниками американської оборонної промисловості.

Голова польського уряду також візьме участь у панельній дискусії в Міжнародному валютному фонді.  Предметом дискусії буде стан економіки у світі та загрози та виклики, з якими ми стикаємось у цій сфері.  У дискусії візьмуть участь найважливіші персони, пов'язані з глобальною економічною системою.

Прем'єр-міністр також візьме участь у зустрічі в штаб-квартирі Атлантичної ради.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Krystian Maj/KPRM/Twitter

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Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Posłowie Koalicji Obywatelskiej żądają od premiera Mateusza Morawieckiego wyjaśnień w sprawie pieniędzy przyznanych fundacji związanej z Pawłem Kukizem. Skierowali w tej sprawie do szefa rządu kilkunastopunktową interpelację. Sam Kukiz przekonywał natomiast w środę, że pieniądze zostaną wydane na realizację projektu i "ani grosz nie zostaje w fundacji".

KO żąda wyjaśnień w sprawie milionów dla fundacji związanej z Kukizem. 15 pytań do premiera Morawieckiego

KO żąda wyjaśnień w sprawie milionów dla fundacji związanej z Kukizem. 15 pytań do premiera Morawieckiego

12 kwietnia 2023, 11:53
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
TVN24, Program Trzeci Polskiego Radia

Policjanci - tłumacząc się względami bezpieczeństwa - nie chcą wpuścić na tory rolników, którzy zamierzali zablokować w Hrubieszowie (woj. lubelskie) szerokotorową linię kolejową, gdzie do Polski wjeżdża zboże z Ukrainy. Rolnicy stoją więc przy torach. Mają biało-czerwone flagi oraz transparenty m.in. z hasłem "Ukraińska pszenica, polskie nawozy i ropa wykończą chłopa!!!".

Rolnicy chcieli blokować tory, którymi do Polski wjeżdża ukraińskie zboże. Uniemożliwili im to policjanci

Rolnicy chcieli blokować tory, którymi do Polski wjeżdża ukraińskie zboże. Uniemożliwili im to policjanci

12 kwietnia 2023, 12:36
Autor:
tm/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

W Sejmie posłowie dyskutowali o zaniedbaniach rządu w związku ze zbożem z Ukrainy. Zwrócili uwagę na informacje, że ukraińskie zboże techniczne zostało sprzedane polskim producentom mąki. Żądamy informacji, czy zboże było kontrolowane, czy było badane na granicy i najważniejsze: czy Polacy jedzą produkty ze zboża technicznego - mówiła posłanka Dorota Niedziela (KO). Minister rolnictwa Robert Telus zapewniał, że zboże w polskich magazynach będzie kontrolowane. 

"Żądamy informacji, czy Polacy jedzą produkty ze zboża technicznego". Minister odpowiedział

"Żądamy informacji, czy Polacy jedzą produkty ze zboża technicznego". Minister odpowiedział

12 kwietnia 2023, 13:08
Autor:
akw
/ prpb
Źródło:
TVN24

Pod koniec marca w Rosji aresztowany został dziennikarz "The Wall Street Journal" Evan Gershkovich. To pierwszy amerykański korespondent od czasów zimnej wojny oskarżony przez Rosję o rzekome szpiegostwo. Jego redakcyjni koledzy zbadali warunki, w jakich jest przetrzymywany. Byli więźniowie w Lefortowie, ich prawnicy i rodziny, opisują budynek zaprojektowany z premedytacją tak, aby więźniowie czuli się w nim zapomnieni przez cały świat. Poniższy tekst został opublikowany w "WSJ" 5 kwietnia. TVN24 publikuje go i dołącza do akcji europejskich mediów, które chcą pokazać solidarność oraz uświadomić, jakie zagrożenie czeka na dziennikarzy w dzisiejszej Rosji.

"Pozostawiony sam sobie". Evan Gershkovich w rosyjskim więzieniu okrytym złą sławą

"Pozostawiony sam sobie". Evan Gershkovich w rosyjskim więzieniu okrytym złą sławą

12 kwietnia 2023, 6:00
Autor:
Drew
Hinshaw,
Joe
Parkinson,
Brett
Forrest,
Współautorzy:
Yuliya Chernova,
Kate
Vtorygina
Źródło:
"The Wall Street Journal"

Na urodziny dostałem wspaniały prezent - wydane przez Znak "Pamiętniki" wybitnego historyka profesora Stefana Kieniewicza. Dostałem je nawet z dedykacją syna Stefana Kieniewicza, Jana Kieniewicza, też profesora i też historyka. Do tej dedykacji dopisał się kolega ze Studium Dziennikarskiego - Adam Rotfeld, który mi "Pamiętniki" ofiarował. Felieton Macieja Wierzyńskiego.

Prezent urodzinowy

Prezent urodzinowy

12 kwietnia 2023, 16:10
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl
Nie było miejsca dla niego w Warszawie. Sąd poszedł do domu, Bruno - do domu dziecka

Nie było miejsca dla niego w Warszawie. Sąd poszedł do domu, Bruno - do domu dziecka

11 kwietnia 2023, 14:09
Małgorzata
Goślińska
Autor:
Małgorzata
Goślińska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl