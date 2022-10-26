Матеуш Моравецький: я б не виключав використання Росією ядерної зброї

Матеуш Моравецький в інтерв'ю Washington Post сказав, що не можна виключати застосування Росією ядерної зброї, оскільки, за його оцінкою, зараз ця держава в такому становищі, в якому ніколи не очікувала опинитись. Він також висловив сподівання, що Німеччина зробила висновки зі своєї залежності від російського газу та іншої сировини.

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Матеуш Моравецький був гостем програми "Washington Post Live". Там його запитали, серед іншого, про можливість застосування Москвою ядерної зброї.

- Я б не виключав такого варіанту, тому що Росія зараз в такому становищі, в якому вона ніколи не очікувала опинитися, і це, ймовірно, призведе до ескалації ситуації в Україні, - сказав він. Прем'єр-міністр висловив надію, що така ескалація не полягатиме у використанні ядерної зброї, але "очевидно, що Кремль не бачить Україну як єдине поле бою" якщо взяти до уваги кіберпростір, економіку та пропаганду.

Моравецький зазначив, що Польща провадить підготовку до різних сценаріїв. Як військові приготування - в рамках НАТО, так і, наприклад, розбудовуючи мережу сховищ.

- З одного боку, це звичайна підготовка, а з іншого - ми є частиною найсильнішого альянсу в світі - НАТО, і віримо, що Путін і Кремль утримаються від використання катастрофічної зброї масового ураження, - сказав він.

Моравецький: перемога Росії була б катастрофою для всієї Європи

Прем'єр також зазначив, що Польща має плани на випадок, якщо Росія нападе на польську територію, наприклад, завдаючи ударів по транспорту зі зброєю для України. Він також послався на слова президента США Джо Байдена під час візиту до Варшави, коли той заявив, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

- Ми вже маємо хороші системи протиракетної та зенітної оборони разом із силами США та нашими друзями з Великобританії. Ми знаємо, що це не 100% гарантія, але наше небо добре захищене, - сказав глава уряду.

Моравецький заявив, що не допускає сценарію, за якого Росія переможе в Україні і зможе атакувати країни НАТО.

- Це було б катастрофою для всієї Європи, і тому не тільки Польща, а й інші країни НАТО та східного флангу Європейського Союзу дуже активно допомагають Україні вистояти", - сказав він. А також наголосив, що важливо надати Україні фінансову допомогу, адже Кремль розраховує на банкрутство Києва.

На запитання, чи вважає він можливою "тотальну військову перемогу" України на полі бою, Моравецький відповів, що такий "дуже оптимістичний сценарій" можливий. Водночас він зазначив, що самі українці вирішують, які умови прийнятні для припинення війни.

Моравецький: сподіваюся, що Німеччина зробила висновки з нинішньої кризи

Глава польського уряду також говорив про ставлення Німеччини до російського вторгнення в Україну.

- Я сподіваюся, що Німеччина зробила висновки з цього уроку, тому що результати для них досить серйозні: вони означають рецесію, можливо, навіть глибоку рецесію (...). Вони відзначають найвищу інфляцію з 1951 року. Неймовірно, чи не так? - сказав прем'єр-міністр.

На думку Моравецького, спираючись на Росію, Німеччина "поклала всі яйця в один кошик і це була величезна помилка", від якої страждає вся Європа.

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Autor:red.

Źródło: Washington Post