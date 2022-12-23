Матеуш Моравецький і Маріуш Блащак зустрілися з танкістами. Солдати вчаться керувати танками "Абрамс"

23 grudnia 2022, 17:45
Autor:
tvn24.pl
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Premier: chcemy umacniać obecność wojska na wschód od Wisły
Premier: chcemy umacniać obecność wojska na wschód od WisłyTVN24
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TVN24Premier: chcemy umacniać obecność wojska na wschód od Wisły

З польськими солдатами, які тренуються в Бєдруську керувати придбаними танками Abrams зустрілися у п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Останній заявив, що найкращим способом стримування агресора є збільшення чисельності Війська Польського та оснащення його сучасною технікою. - Ми, поляки, можемо почуватися в безпеці, - запевнив глава уряду.

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У п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький разом із віце-прем’єр-міністром, головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком зустрілися з солдатами, які тренуються в обслуговуванні танків "Абрамс" у Бєдруську біля Познані. - Наріжним каменем сучасної армії є польське виробництво та закупівлі найсучаснішої техніки за кордоном. Сьогодні разом із віце-прем’єр-міністром Блащаком ми відвідуємо підрозділ, де вже знаходяться найсучасніші танки у світі. Як танки, яким немає рівних на полі бою, "Абрамс" матиме великий потенціал для стримування наших потенційних ворогів, - зазначив глава уряду.

Моравецький: польський солдат - це рішучість і відвага

Як сказав Моравецький, опорою армії мають бути міцні фінанси, а також участь у союзах. - Ми є частиною найсильнішого військового альянсу в історії світу - НАТО і нашим найважливішим союзником є ​​США, найсильніша армія світу, - наголосив глава уряду.

- Польський солдат - це рішучість і відвага у захисті Батьківщини. Польський солдат - це етика польського однострою. Він міцний, сміливий і професійний. На польського солдата ми можемо покластися щодо безпеки польської держави, я в цьому переконаний, - додав прем’єр-міністр, подякувавши солдатам і офіцерам силових структур за службу.

Błaszczak i Morawiecki w BiedruskuPAP/Jakub Kaczmarczyk

Моравецький: ми можемо почуватися в безпеці

- Ми будуємо нашу безпеку на найміцніших опорах, на сплаві національної солідарності, яка свідчить про те, наскільки потужна підтримка польського мундиру, наскільки велика підтримка польського солдата, польського війська. Ми будемо нарощувати цю підтримку дедалі сильніше, - сказав Моравецький.

- Я переконаний, що незважаючи на загрози, які ми бачимо за нашим східним кордоном, ми, поляки, можемо почуватися в безпеці. Ми в безпеці в нашому польському домі, - додав він.

Блащак: це найкращий спосіб стримування агресора

Маріуш Блащак нагадав, що Польща замовила 250 танків M1 Abrams в останній модифікації та 116 вживаних машин старішої моделі.

Błaszczak w Biedrusku o zakupionych czołgach Abrams
Błaszczak w Biedrusku o zakupionych czołgach AbramsTVN24

- Танки з польськими екіпажами захищатимуть східну частину нашої країни, щоб агресор, щоб правителі Кремля, які намагаються відбудувати імперію зла, не наважилися напасти на Польщу, - сказав він.

- Це найкращий спосіб стримування агресора: збільшення чисельності Війська Польського шляхом створення нових тактичних одиниць, оснащення Війська Польського сучасною технікою та дуже міцне включення Війська Польського в союзницькі структури – додав він.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Mariusz Błaszczak
Mateusz Morawiecki
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kgo//mm
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katke
Źródło:
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pk/tam
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PAP, RMF FM

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mb/ams
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Jadowita czarna mamba pod choinką. "Mikołaj zostawił mi wczesny prezent świąteczny"

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23 grudnia 2022, 12:39
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Newsweek, Facebook/Nick Evans- Snake Rescuer

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Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

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PiS proponuje zmiany w Kodeksie wyborczym. Ekspert: jest bardzo niepokojący punkt w tym projekcie

23 grudnia 2022, 9:54
Aktualizacja: 23 grudnia 2022, 10:55
Aktualizacja:
Autor:
ks//rzw
Źródło:
TVN24

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. - Jest obawa, że część z tych zmian jest nieprzygotowana - skomentował na antenie TVN24 doktor habilitowany Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznał, że ważne są rozwiązania, które mają "przybliżyć głosowanie wyborcom", ale zauważył, że "bardzo wiele działań Prawa i Sprawiedliwości było po prostu niewypałami", które były "przedstawiane bez przygotowania".

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23 grudnia 2022, 12:12
Autor:
ks
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TVN24
"Umieralnia"? Lekarze walczą z tym stereotypem: w hospicjum jest miłości po kokardę

"Umieralnia"? Lekarze walczą z tym stereotypem: w hospicjum jest miłości po kokardę

23 grudnia 2022, 9:05
Laura
Maksimowicz
Autor:
Laura
Maksimowicz
Źródło:
tvn24.pl
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Powstańcy spotkali się na Wigilii w Muzeum Powstania Warszawskiego. W nagraniu udostępnionym później w mediach społecznościowych życzą z okazji zbliżających się świąt zakończenia wojny w Ukrainie.

"Żeby skończyła się wojna". Świąteczne życzenia od Powstańców Warszawskich

"Żeby skończyła się wojna". Świąteczne życzenia od Powstańców Warszawskich

23 grudnia 2022, 16:18
Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Z Gdańska do Ukrainy wyjechał konwój z pomocą. Są w nim namioty grzewcze i agregaty prądotwórcze, które będą zasilać m.in. ukraińskie szpitale. W Sopocie zorganizowano świąteczne spotkanie prezydenta miasta z ukraińskimi rodzinami, które od kilku miesięcy mieszkają w miejscowym domu studenckim.

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Autor:
ms/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Filmowe nowości i uwielbiane hity. TVN, Player i HBO Max przygotowały ofertę, w której w czasie świąt Bożego Narodzenia każdy znajdzie coś dla siebie. Przejrzeliśmy również świąteczne propozycje TVN24 GO.

Hity w telewizji i internecie. Świąteczne propozycje TVN, Playera, HBO Max i TVN24 GO 

Hity w telewizji i internecie. Świąteczne propozycje TVN, Playera, HBO Max i TVN24 GO 

23 grudnia 2022, 12:51
Autor:
wac//am
Źródło:
tvn24.pl

Mogło być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Zamiast białych magicznych świąt, pojawiło się chwilowe przedwiośnie. Na szczęście bajkową atmosferę można podkręcić filmami. Jakimi? Oto dziesięć podpowiedzi od reportera tvn24.pl Tomasza-Marcina Wrony.

Świąteczny ranking. TOP 10 filmów na Boże Narodzenie

Świąteczny ranking. TOP 10 filmów na Boże Narodzenie

23 grudnia 2022, 14:14
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Setki tysięcy osób podróżujących do Wielkiej Brytanii może się spodziewać zakłóceń na lotniskach i portach. Powodem jest rozpoczynający się w piątek strajk pracowników brytyjskiej straży granicznej (Border Force). Przez Wyspy Brytyjskie przechodzi fala protestów - na ulicę wyszli między innymi pracownicy medyczni.

Utrudnienia w podróżach lotniczych. Mogą dotyczyć setek tysięcy pasażerów

Utrudnienia w podróżach lotniczych. Mogą dotyczyć setek tysięcy pasażerów

23 grudnia 2022, 8:52
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mb
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BBC