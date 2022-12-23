Матеуш Моравецький і Маріуш Блащак зустрілися з танкістами. Солдати вчаться керувати танками "Абрамс"

З польськими солдатами, які тренуються в Бєдруську керувати придбаними танками Abrams зустрілися у п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький і голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Останній заявив, що найкращим способом стримування агресора є збільшення чисельності Війська Польського та оснащення його сучасною технікою. - Ми, поляки, можемо почуватися в безпеці, - запевнив глава уряду.

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У п’ятницю прем’єр-міністр Матеуш Моравецький разом із віце-прем’єр-міністром, головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком зустрілися з солдатами, які тренуються в обслуговуванні танків "Абрамс" у Бєдруську біля Познані. - Наріжним каменем сучасної армії є польське виробництво та закупівлі найсучаснішої техніки за кордоном. Сьогодні разом із віце-прем’єр-міністром Блащаком ми відвідуємо підрозділ, де вже знаходяться найсучасніші танки у світі. Як танки, яким немає рівних на полі бою, "Абрамс" матиме великий потенціал для стримування наших потенційних ворогів, - зазначив глава уряду.

Моравецький: польський солдат - це рішучість і відвага

Як сказав Моравецький, опорою армії мають бути міцні фінанси, а також участь у союзах. - Ми є частиною найсильнішого військового альянсу в історії світу - НАТО і нашим найважливішим союзником є ​​США, найсильніша армія світу, - наголосив глава уряду.

- Польський солдат - це рішучість і відвага у захисті Батьківщини. Польський солдат - це етика польського однострою. Він міцний, сміливий і професійний. На польського солдата ми можемо покластися щодо безпеки польської держави, я в цьому переконаний, - додав прем’єр-міністр, подякувавши солдатам і офіцерам силових структур за службу.

Błaszczak i Morawiecki w Biedrusku PAP/Jakub Kaczmarczyk

Моравецький: ми можемо почуватися в безпеці

- Ми будуємо нашу безпеку на найміцніших опорах, на сплаві національної солідарності, яка свідчить про те, наскільки потужна підтримка польського мундиру, наскільки велика підтримка польського солдата, польського війська. Ми будемо нарощувати цю підтримку дедалі сильніше, - сказав Моравецький.

- Я переконаний, що незважаючи на загрози, які ми бачимо за нашим східним кордоном, ми, поляки, можемо почуватися в безпеці. Ми в безпеці в нашому польському домі, - додав він.

Блащак: це найкращий спосіб стримування агресора

Маріуш Блащак нагадав, що Польща замовила 250 танків M1 Abrams в останній модифікації та 116 вживаних машин старішої моделі.

Błaszczak w Biedrusku o zakupionych czołgach Abrams TVN24

- Танки з польськими екіпажами захищатимуть східну частину нашої країни, щоб агресор, щоб правителі Кремля, які намагаються відбудувати імперію зла, не наважилися напасти на Польщу, - сказав він.

- Це найкращий спосіб стримування агресора: збільшення чисельності Війська Польського шляхом створення нових тактичних одиниць, оснащення Війська Польського сучасною технікою та дуже міцне включення Війська Польського в союзницькі структури – додав він.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl