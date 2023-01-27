Матеуш Моравецький: боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури в Україні - це боротьба з часом

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відзначив, що якби не героїчна оборона України, сьогодні ми мали б російські війська вздовж усього нашого східного кордону. "Тільки разом ми зможемо допомогти Україні пережити цей жахливий час", - наголосив він на спільній прес-конференції з єврокомісаром з питань управління кризами Янезом Ленарчічем та послом України Василем Зваричем.

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У четвер вранці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрівся з єврокомісаром з питань управління кризами Янезом Ленарчічем, який перебуває в Польщі. Разом вони відвідали склади Урядового агентства стратегічних резервів.

Глава уряду підкреслив, що Польща дуже активно допомагала Україні з перших днів війни. - З перших днів війни пішли перші транспорти зброї та гуманітарні транспорти, - сказав він.

Моравецький додав, що ще до початку війни намагався поговорити з усіма можливими європейськими лідерами, аби вони усвідомили ризик війни, що насувалася.

Янез Ленарчіч, Матеуш Моравецький та Василь Зварич PAP/Marcin Obara

- Сьогодні 336-й день війни, 336 днів драми, трагедії, атаки на Україну, на безпеку Європи. І також атаки на стабільність Європи та спокійний розвиток Європи в майбутньому, - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, для того, щоб Україна могла боротися, важливі гуманітарні коридори, які напрацьовувалися протягом цих 336 днів спільно з Єврокомісією та Україною.

- Ми знаємо, що тільки разом, солідарні з Україною, ми зможемо допомогти Україні пережити цей страшний час, - наголосив він. Моравецький зазначив, що не можна забувати, що Росія має величезні ресурси. Тому "ми маємо допомогти Україні вижити ресурсами Євросоюзу, США та всього вільного світу".

Прем'єр: танки не для того, щоб їздити на парадах

Прем'єр-міністр також згадав про ухвалене в середу рішення Німеччини передати Україні танки Leopard.

- Танки не для того, щоб на парад їздити. Їх виробляють аби підтримати тих, хто воює за свободу і суверенітет, - зазначив він. Глава уряду додав, що з ранку четверга провів розмови з багатьма прем'єр-міністрами, щоб створити якнайширшу коаліцію держав.

Моравецький також звернув увагу, що менше ніж за місяць буде річниця початку "цієї жорстокої, звірячої, варварської війни".

- Уявімо собі на мить, що в ті перші дні війни, коли більшість країн світу закликали Україну евакуювати свою владу з Києва (...). Уявімо, що цей сценарій спрацював би для Росії. Сьогодні ми мали б російську армію вздовж усього нашого східного кордону, тому що Білорусь фактично є протекторатом Росії, - сказав прем'єр.

- Ттм, що цього не сталося, ми завдячуємо героїчній обороні України, і цю героїчну оборону має підтримувати весь світ, а Польща є ключовою країною, яка намагається цю підтримку організувати, - наголосив глава уряду.

Jak działa stabilizacja armaty w czołgu Leopard 2. Fragmenty filmu Bundeswehry z 1986 roku Redaktion der Bundeswehr/YouTube

Посол України: місце України - в ЄС і НАТО

Присутній на конференції посол України в Польщі Василь Зварич подякував за "постійну допомогу, яку Україна отримує від Польщі з перших днів повномасштабної російської агресії".

- Ця допомога також є символічною, тому що вона показує, що таке насправді солідарність, дружба та Європейський Союз, - сказав він.

За його словами, підтримка з боку ЄС є мотивацією для українців у прагненні якомога швидше отримати повноправне членство в Європейському Союзі.

- Ми хочемо ще цього року розпочати попередні переговори з Євросоюзом, щоб якнайшвидше, в прискореному режимі, стати членами ЄС. Ми відчуваємо себе невіддільною частиною західного світу, цивілізованого та європейського світу. Я вважаю, що місце України в ЄС і НАТО. Ми прагнемо цього і розраховуємо на подальшу підтримку як з боку Польщі, так й інших наших партнерів, - сказав Зварич.

Він також зазначив, що нещодавні напади Росії були винятково жорстокими.

- Майже 50 відсотків критичної інфраструктури України вже знищено російським агресором. Ворог хоче посіяти паніку серед нас і викликати ще одну хвилю міграції, але насправді він лише викликав ще більшу солідарність і рішучість перемогти цього ворога, - сказав Зварич.

Як додав він, ми повинні зробити все, щоб перемогти разом.

- Ми дуже розраховуємо на подальшу допомогу з боку Польщі та Європейського Союзу. Нам дуже потрібні агрегати, трансформатори, генератори. Сподіваємося, що завдяки вам буде не тільки світло у наших оселях, а й світло віри та надії на нашу якнайшвидшу перемогу, - сказав посол.

Єврокомісар з кризового менеджменту: Польща зіграла ключову роль

Під час конференції комісар Ленарчіч підсумував, що Європейський Союз, надаючи допомогу та посилюючи захист цивільного населення, наразі надіслав Україні 80 000 тонн гуманітарної допомоги. Він зазначив, що 80 відсотків допомоги з країн ЄС проходить через Польщу. Це, зокрема, ліки, продукти харчування, мобільні госпіталі, тимчасові помешкання чи інструменти для охорони пам'яток культури.

Ленарчіч зазначив, що "це було б неможливо без повної відданості Польщі цій справі". "Вона зіграла ключову роль у наших зусиллях", - додав він і висловив подяку "Польщі, польському уряду та полякам" за солідарність з Україною.

Комісар ЄС з управління кризами підкреслив, що останнім часом стала пріоритетом підтримка українського енергетичного сектору, який разом з теплоелектростанціями та системою водопостачання став мішенню для Росії.

- Нам вдалося підписати угоди з Польщею на передачу туди близько 1000 генераторів електроенергії. На сьогодні завдяки нашому механізму цивільного захисту в Євросоюзі в Україну вже відправлено 1400 таких пристроїв, - додав він.

Комісар зазначив, що в рамках діяльності Жешувського медичного хабу з України було евакуйовано близько 1800 пацієнтів, які отримали медичну допомогу в 20 країнах ЄС. Ленарчіч запевнив, що ЄС і надалі надаватиме Україні необхідну підтримку.

Lenarczicz: UE wysłała dotychczas na Ukrainę 80 tysięcy ton pomocy humanitarnej TVN24

Прем'єр: боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури - це боротьба з часом

Під час конференції у прем’єр-міністра запитали, чия була ініціатива щодо створення енергетичного хабу та скільки тривали роботи з будівництва цього хабу.

- Боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури - це боротьба з часом, - підкреслив Моравецький.

- І просто зараз, щоденно, обстріли російських ракет і російської артилерії руйнують критичну інфраструктуру, - додав прем’єр.

- У нашій спільній ініціативі з Європейською комісією голос комісара Ленарчіча був дуже важливим, щоб зупинити це лихо, показати, що це обладнання допоможе відновити критичну інфраструктуру. Там, де це неможливо, електрогенератори оперативно забезпечать електроенергією лікарні, ясла, дитсадки та школи по всій Україні, де руйнується інфраструктура, - наголосив прем’єр-міністр.

Моравецький зазначив, що "сьогодні ми можемо експортувати електроенергію, тому що у нас є надлишки електроенергії, у нас достатньо вугілля".

- Рішення побудувати цей хаб і солідарно діяти - було нашим спільним рішенням, а реальна діяльність - це також наші спільні зусилля в плані логістики та фінансів, - наголосив глава уряду.

Янез Ленарчіч зазначив, що "ми бачимо тут один із багатьох складів, які Польща надала у розпорядження механізму ЄС із захисту цивільного населення".

- Це свого роду спільний захід Польщі та Європейської комісії, за участю інших держав-членів, - сказав комісар.

- Те, що ми бачимо тут - подароване Польщею, а також Бельгією та Данією. В має стосунок до інфраструктури, зокрема енергетичної, - зазначив Ленарчіч.

- У нас є три країни - Польща, Словаччина та Румунія - де є елементи логістики для підтримки Європейського Союзу, - сказав єврокомісар.

- Найбільший хаб знаходиться в Польщі, оскільки 80 відсотків допомоги для захисту цивільного населення йде через Польщу. Це було б неможливо без великої співпраці та підтримки, яку ми отримуємо від польського уряду. Я дуже вдячний за це, - підкреслив Ленарчіч.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP