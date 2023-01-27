Матеуш Моравецький: боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури в Україні - це боротьба з часом

27 stycznia 2023, 11:27
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Morawiecki: tylko razem możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas
Morawiecki: tylko razem możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czasTVN24
wideo 2/6
TVN24Morawiecki: tylko razem możemy pozwolić pomóc Ukrainie przetrwać ten straszny czas

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відзначив, що якби не героїчна оборона України, сьогодні ми мали б російські війська вздовж усього нашого східного кордону. "Тільки разом ми зможемо допомогти Україні пережити цей жахливий час", - наголосив він на спільній прес-конференції з єврокомісаром з питань управління кризами Янезом Ленарчічем та послом України Василем Зваричем.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У четвер вранці прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрівся з єврокомісаром з питань управління кризами Янезом Ленарчічем, який перебуває в Польщі. Разом вони відвідали склади Урядового агентства стратегічних резервів.

Глава уряду підкреслив, що Польща дуже активно допомагала Україні з перших днів війни.  - З перших днів війни пішли перші транспорти зброї та гуманітарні транспорти, - сказав він.

Моравецький додав, що ще до початку війни намагався поговорити з усіма можливими європейськими лідерами, аби вони усвідомили ризик війни, що насувалася. 

Янез Ленарчіч, Матеуш Моравецький та Василь ЗваричPAP/Marcin Obara

- Сьогодні 336-й день війни, 336 днів драми, трагедії, атаки на Україну, на безпеку Європи. І також атаки на стабільність Європи та спокійний розвиток Європи в майбутньому, - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, для того, щоб Україна могла боротися, важливі гуманітарні коридори, які напрацьовувалися протягом цих 336 днів спільно з Єврокомісією та Україною. 

- Ми знаємо, що тільки разом, солідарні з Україною, ми зможемо допомогти Україні пережити цей страшний час, - наголосив він. Моравецький зазначив, що не можна забувати, що Росія має величезні ресурси. Тому "ми маємо допомогти Україні вижити ресурсами Євросоюзу, США та всього вільного світу".

Прем'єр: танки не для того, щоб їздити на парадах

Прем'єр-міністр також згадав про ухвалене в середу рішення Німеччини передати Україні танки Leopard. 

- Танки не для того, щоб на парад їздити. Їх виробляють аби підтримати тих, хто воює за свободу і суверенітет, - зазначив він. Глава уряду додав, що з ранку четверга провів розмови з багатьма прем'єр-міністрами, щоб створити якнайширшу коаліцію держав.

Моравецький також звернув увагу, що менше ніж за місяць буде річниця початку "цієї жорстокої, звірячої, варварської війни".

 - Уявімо собі на мить, що в ті перші дні війни, коли більшість країн світу закликали Україну евакуювати свою владу з Києва (...). Уявімо, що цей сценарій спрацював би для Росії. Сьогодні ми мали б російську армію вздовж усього нашого східного кордону, тому що Білорусь фактично є протекторатом Росії, - сказав прем'єр.

- Ттм, що цього не сталося, ми завдячуємо героїчній обороні України, і цю героїчну оборону має підтримувати весь світ, а Польща є ключовою країною, яка намагається цю підтримку організувати, - наголосив глава уряду.

Jak działa stabilizacja armaty w czołgu Leopard 2. Fragmenty filmu Bundeswehry z 1986 roku
Jak działa stabilizacja armaty w czołgu Leopard 2. Fragmenty filmu Bundeswehry z 1986 rokuRedaktion der Bundeswehr/YouTube

Посол України: місце України - в ЄС і НАТО

Присутній на конференції посол України в Польщі Василь Зварич подякував за "постійну допомогу, яку Україна отримує від Польщі з перших днів повномасштабної російської агресії". 

- Ця допомога також є символічною, тому що вона показує, що таке насправді солідарність, дружба та Європейський Союз, - сказав він.

За його словами, підтримка з боку ЄС є мотивацією для українців у прагненні якомога швидше отримати повноправне членство в Європейському Союзі. 

- Ми хочемо ще цього року розпочати попередні переговори з Євросоюзом, щоб якнайшвидше, в прискореному режимі, стати членами ЄС. Ми відчуваємо себе невіддільною частиною західного світу, цивілізованого та європейського світу. Я вважаю, що місце України в ЄС і НАТО. Ми прагнемо цього і розраховуємо на подальшу підтримку як з боку Польщі, так й інших наших партнерів, - сказав Зварич.

Він також зазначив, що нещодавні напади Росії були винятково жорстокими. 

- Майже 50 відсотків критичної інфраструктури України вже знищено російським агресором. Ворог хоче посіяти паніку серед нас і викликати ще одну хвилю міграції, але насправді він лише викликав ще більшу солідарність і рішучість перемогти цього ворога, - сказав Зварич.

Як додав він, ми повинні зробити все, щоб перемогти разом. 

- Ми дуже розраховуємо на подальшу допомогу з боку Польщі та Європейського Союзу. Нам дуже потрібні агрегати, трансформатори, генератори. Сподіваємося, що завдяки вам буде не тільки світло у наших оселях, а й світло віри та надії на нашу якнайшвидшу перемогу, - сказав посол.

Єврокомісар з кризового менеджменту: Польща зіграла ключову роль

Під час конференції комісар Ленарчіч підсумував, що Європейський Союз, надаючи допомогу та посилюючи захист цивільного населення, наразі надіслав Україні 80 000 тонн гуманітарної допомоги. Він зазначив, що 80 відсотків допомоги з країн ЄС проходить через Польщу. Це, зокрема, ліки, продукти харчування, мобільні госпіталі, тимчасові помешкання чи інструменти для охорони пам'яток культури.

Ленарчіч зазначив, що "це було б неможливо без повної відданості Польщі цій справі". "Вона зіграла ключову роль у наших зусиллях", - додав він і висловив подяку "Польщі, польському уряду та полякам" за солідарність з Україною.

Комісар ЄС з управління кризами підкреслив, що останнім часом стала пріоритетом підтримка українського енергетичного сектору, який разом з теплоелектростанціями та системою водопостачання став мішенню для Росії. 

- Нам вдалося підписати угоди з Польщею на передачу туди близько 1000 генераторів електроенергії. На сьогодні завдяки нашому механізму цивільного захисту в Євросоюзі в Україну вже відправлено 1400 таких пристроїв, - додав він.

Комісар зазначив, що в рамках діяльності Жешувського медичного хабу з України було евакуйовано близько 1800 пацієнтів, які отримали медичну допомогу в 20 країнах ЄС. Ленарчіч запевнив, що ЄС і надалі надаватиме Україні необхідну підтримку.

Lenarczicz: UE wysłała dotychczas na Ukrainę 80 tysięcy ton pomocy humanitarnej
Lenarczicz: UE wysłała dotychczas na Ukrainę 80 tysięcy ton pomocy humanitarnejTVN24

Прем'єр: боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури - це боротьба з часом

Під час конференції у прем’єр-міністра запитали, чия була ініціатива щодо створення енергетичного хабу та скільки тривали роботи з будівництва цього хабу.

- Боротьба за відновлення енергетичної інфраструктури - це боротьба з часом, - підкреслив Моравецький. 

- І просто зараз, щоденно, обстріли російських ракет і російської артилерії руйнують критичну інфраструктуру, - додав прем’єр.

- У нашій спільній ініціативі з Європейською комісією голос комісара Ленарчіча був дуже важливим, щоб зупинити це лихо, показати, що це обладнання допоможе відновити критичну інфраструктуру. Там, де це неможливо, електрогенератори оперативно забезпечать електроенергією лікарні, ясла, дитсадки та школи по всій Україні, де руйнується інфраструктура, - наголосив прем’єр-міністр.

Моравецький зазначив, що "сьогодні ми можемо експортувати електроенергію, тому що у нас є надлишки електроенергії, у нас достатньо вугілля". 

- Рішення побудувати цей хаб і солідарно діяти - було нашим спільним рішенням, а реальна діяльність - це також наші спільні зусилля в плані логістики та фінансів, - наголосив глава уряду.

Янез Ленарчіч зазначив, що "ми бачимо тут один із багатьох складів, які Польща надала у розпорядження механізму ЄС із захисту цивільного населення". 

- Це свого роду спільний захід Польщі та Європейської комісії, за участю інших держав-членів, - сказав комісар.

- Те, що ми бачимо тут - подароване Польщею, а також Бельгією та Данією. В має стосунок до інфраструктури, зокрема енергетичної, - зазначив Ленарчіч.

- У нас є три країни - Польща, Словаччина та Румунія - де є елементи логістики для підтримки Європейського Союзу, - сказав єврокомісар. 

- Найбільший хаб знаходиться в Польщі, оскільки 80 відсотків допомоги для захисту цивільного населення йде через Польщу. Це було б неможливо без великої співпраці та підтримки, яку ми отримуємо від польського уряду. Я дуже вдячний за це, - підкреслив Ленарчіч.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Tagi:
Ukraina
Mateusz Morawiecki
Polska
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Jedną z pierwszych osób na miejscu eksplozji w kamienicy w Katowicach był pan Daniel, który pracował obok na budowie. - Usłyszeliśmy wybuch zza rogu z kolegą i zobaczyliśmy kupę kurzu - opowiadał. Z gruzów pomagał wydostawać się ludziom, którzy ucierpieli.

Katowice. Zawalił się budynek. Świadek zdarzenia pomagał poszkodowanym: nie myśląc, pobiegłem

Katowice. Zawalił się budynek. Świadek zdarzenia pomagał poszkodowanym: nie myśląc, pobiegłem

27 stycznia 2023, 11:34
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP, TVN24

W Katowicach w dzielnicy Szopienice doszło w piątek rano do wybuchu w trzypiętrowym budynku mieszkalnym. W wyniku eksplozji dom się zawalił. Trwa akcja ratownicza z udziałem kilkunastu jednostek straży pożarnej. Jak przekazano, jedna osoba jest wciąż poszukiwana. Kilka osób wydobytych spod gruzów zostało przewiezionych do szpitali. Wśród nich są dzieci. Na zdjęciach i nagraniu, które umieścił na Twitterze użytkownik Piotrek (PiotrSilesia), widać ogromne gruzowisko. 

Po wybuchu jedna osoba jest wciąż poszukiwana. Dzieci, które trafiły do szpitala, są przytomne

Po wybuchu jedna osoba jest wciąż poszukiwana. Dzieci, które trafiły do szpitala, są przytomne

27 stycznia 2023, 9:07
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 10:29
Aktualizacja:
Autor:
mag/tok,
adso,
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl, TVN24

W wyniku wybuchu budynku mieszkalnego w dzielnicy Szopienice w Katowicach ucierpiały znajdujące się naprzeciwko Szkoła Podstawowa numer 55 oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. W województwie śląskim trwają ferie, w związku z tym, jak poinformował prezydent Katowic Marcin Krupa, w szkołach nie było uczniów. Przekazał, że "budynki nie nadają się do użytkowania w tej sytuacji".

Katowice. W szkołach naprzeciwko zawalonej kamienicy wypadły szyby. "Na szczęście trwają ferie zimowe"

Katowice. W szkołach naprzeciwko zawalonej kamienicy wypadły szyby. "Na szczęście trwają ferie zimowe"

27 stycznia 2023, 10:40
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 11:14
Autor:
js/kab
Źródło:
TVN24, PAP

W chwili wybuchu w budynku plebanii w Katowicach najprawdopodobniej było osiem osób. Nadal prowadzone są poszukiwania jednej - przekazał starszy brygadier Mirosław Synowiec. Wśród poszkodowanych są dzieci. Na miejscu trwa akcja ratownicza.

Wybuch gazu w Katowicach. Wśród poszkodowanych dzieci, przewieziono je do szpitala

Wybuch gazu w Katowicach. Wśród poszkodowanych dzieci, przewieziono je do szpitala

27 stycznia 2023, 10:09
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 10:56
Autor:
ft/kab,
adso
Źródło:
TVN24, PAP
Kompozytowy pancerz, stabilizacja armaty. Leopard 2 powstał, by bronić Niemców przed Rosjanami

Kompozytowy pancerz, stabilizacja armaty. Leopard 2 powstał, by bronić Niemców przed Rosjanami

27 stycznia 2023, 10:25
Rafał
Lesiecki
Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przybywa w Polsce miast planujących utworzenie stref czystego transportu. Właściciele najstarszych samochodów będą musieli wymienić je na młodsze lub przesiąść się do komunikacji publicznej - podaje w piątek "Rzeczpospolita".

Posiadacze starszych aut mają się czego bać

Posiadacze starszych aut mają się czego bać

27 stycznia 2023, 10:57
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Britney Spears pisze o wezwaniu policji do jej domu i prosi fanów o uszanowanie jej prywatności. Jak twierdzi w opublikowanym właśnie oświadczeniu, "tym razem sprawy zaszły trochę za daleko".

Policja wezwana do domu Britney Spears. "Tym razem sprawy zaszły trochę za daleko"

Policja wezwana do domu Britney Spears. "Tym razem sprawy zaszły trochę za daleko"

27 stycznia 2023, 10:22
Autor:
am
Źródło:
Twitter, TMZ, Variety

28-letnia Magda jechała na szkolenie z ukochanym psem, gdy uderzyło w nią inne auto. Jej stan był poważny, jednak - jak wspominają bliscy - z każdym dniem się poprawiał. - Już "wychodziła" z wypadku, a pokonała ją sepsa - opowiada jej przyjaciel. Na zakup sprzętu do lepszej diagnostyki tego schorzenia zbiera w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Magda sama była zaangażowana w pracę WOŚP, przy rzeszowskim związku kynologicznym utworzyła sztab. Teraz jej przyjaciele mówią: ten Finał jest o nas, jest o Magdzie.

"Wyglądało na to, że najgorsze ma za sobą". Magdę zabiła sepsa

"Wyglądało na to, że najgorsze ma za sobą". Magdę zabiła sepsa

27 stycznia 2023, 8:30
Autor:
Martyna
Sokołowska
Źródło:
tvn24.pl

Szef PO Donald Tusk powiedział w piątek, że "każdy, kto zmienia reguły gry, wprowadza nowe zasady w Kodeksie wyborczym tuż przed wyborami, tak naprawdę gwałci podstawowe zasady demokracji". Oświadczył, że odpowiedzią PO jest przygotowanie "wielkiej, obywatelskiej, społecznej akcji, której celem będzie skuteczne przypilnowanie wyborów".

PiS dokonał zmian w Kodeksie wyborczym. Tusk: PO jest gotowe do akcji pilnowania wyborów

PiS dokonał zmian w Kodeksie wyborczym. Tusk: PO jest gotowe do akcji pilnowania wyborów

27 stycznia 2023, 10:47
Autor:
js/adso
Źródło:
TVN24, PAP

"Ciemny lud to kupi" - skomentował jeden z internautów wykres, który pokazano podczas niedawnego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Grafika mająca prezentować wzrost gospodarczy stała się popularna w sieci i wywołała komentarze. Pytany przez Konkret24 ekspert ocenia: "buduje mylne wrażenie co do rzeczywistych proporcji".

Wykres pokazany na Akademii PiS: "typowy przykład manipulacji skalą"

Wykres pokazany na Akademii PiS: "typowy przykład manipulacji skalą"

27 stycznia 2023, 10:55
Autor:
Krzysztof
Jabłonowski,
współpraca:
Jan Kunert
Źródło:
Konkret24

Ciało odnalezione w hrabstwie Grady w Oklahomie to zaginiona 4-letnia Athena Brownfield - potwierdzili w czwartek lokalni śledczy. Zaginięcie dziewczynki zgłoszone zostało 10 stycznia, gdy kurier napotkał krążącą samotnie po okolicy jej o rok starszą siostrę. Zarzut morderstwa usłyszał jeden z ich opiekunów, który miał pobić 4-latkę na śmierć w Boże Narodzenie.

Policja potwierdza, że znalezione ciało to zaginiona 4-letnia Athena

Policja potwierdza, że znalezione ciało to zaginiona 4-letnia Athena

27 stycznia 2023, 8:46
Autor:
kgo//mm
Źródło:
NBC News, CNN

Policjanci ze stanu Michigan poinformowali o "umorzeniu śledztwa" wobec oficera Ice'a, psa policyjnego służącego w ich komendzie. Czworonóg był "podejrzany" o kradzież lunchu jednego z funkcjonariuszy. Post, w którym opisano historię i pokazano Ice'a jako aresztowanego, zrobił furorę w mediach społecznościowych.

Podejrzany o kradzież stał się hitem w sieci. Po lawinie komentarzy i śledztwie oficer Ice "oczyszczony z zarzutów"

Podejrzany o kradzież stał się hitem w sieci. Po lawinie komentarzy i śledztwie oficer Ice "oczyszczony z zarzutów"

27 stycznia 2023, 11:10
Autor:
kgo//am
Źródło:
Wyandotte Police Department, FOX

Liczba kolizji z udziałem pojazdów silnikowych znacząco spadła po tym, jak Japonia wprowadziła obowiązkowe testy obejmujące starszych kierowców - informuje czasopismo "Journal of the American Geriatrics Society". Co ciekawe, spadek ten dotyczy wyłącznie wypadków powodowanych przez mężczyzn. Wśród kobiet sytuacja nie uległa zmianie.

Obowiązkowe testy dla starszych kierowców. Oto wyniki

Obowiązkowe testy dla starszych kierowców. Oto wyniki

27 stycznia 2023, 7:06
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Badania DNA potwierdziły śmierć handlarza respiratorami Andrzeja Izdebskiego - przekazała w piątek "Rzeczpospolita". Według ustaleń dziennika, biegłym za próbkę miał posłużyć wycinek serca zmarłego. Ciało mężczyzny latem zeszłego roku znaleziono w stolicy Albanii, Tiranie. 

"Rzeczpospolita": badania DNA potwierdziły śmierć handlarza respiratorami

"Rzeczpospolita": badania DNA potwierdziły śmierć handlarza respiratorami

27 stycznia 2023, 8:11
Autor:
ft/adso
Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl

Szykują się zmiany w sprawie podatku od spadków i darowizn. W czwartek Sejm opowiedział się za tak zwaną ustawą deregulacyjną, która nowelizuje kilkanaście ustaw. Jedną z poprawek przegłosowanych przez posłów jest podniesienie kwot wolnych dla darowizn od osób z poszczególnych grup podatkowych.

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn. Sejm daje zielone światło

Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn. Sejm daje zielone światło

26 stycznia 2023, 20:14
Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Ambasador Iranu w Hiszpanii Hasan Ghaszghawi nie podał ręki królowej Letycji podczas corocznego spotkania pary królewskiej z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Królewskim w Madrycie. Na uroczystości zabrakło przedstawicieli Rosji, Wenezueli i Nikaragui.

Ambasador Iranu nie podał ręki królowej Hiszpanii

Ambasador Iranu nie podał ręki królowej Hiszpanii

26 stycznia 2023, 16:23
Autor:
ks/kg
Źródło:
El Pais, ABC

Piątek jest 338. dniem rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę. Rosjanie nadal ponoszą duże straty na polu bitwy. W ciągu zeszłej doby zginęło 850 rosyjskich żołnierzy. Siły zbrojne zniszczyły także 33 wrogie drony i siedem czołgów - poinformował w najnowszym sprawozdaniu sztab generalny w Kijowie. Według informacji przekazywanych przez ukraińskie władze, od początku inwazji zbrojnej rosyjska armia straciła 124 710 żołnierzy. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: Rosja straciła w ciągu doby 850 żołnierzy, 33 drony i siedem czołgów  

Ukraińska armia: Rosja straciła w ciągu doby 850 żołnierzy, 33 drony i siedem czołgów  

27 stycznia 2023, 5:11
Aktualizacja: 27 stycznia 2023, 10:32
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl. Reuters, PAP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera polską ochronę zdrowia od 1993 roku. Podczas ostatnich trzydziestu finałów zebrała ponad 1,75 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup blisko 70 tysięcy urządzeń i wsparcie placówek medycznych. Rekordową kwotę zgromadzono podczas ubiegłorocznego finału. A jak wyglądało to w poprzednich latach? 

Ile pieniędzy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała przez 30 lat i ile sprzętu zakupiła

Ile pieniędzy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała przez 30 lat i ile sprzętu zakupiła

26 stycznia 2023, 14:28
Autor:
jdw//az
Źródło:
wosp.org.pl, tvn24.pl

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę. Od 30 lat zbiórka łączy ludzi niezależnie od wieku. Mieszkańcy Domu Seniora "Jantar" w dolnośląskiej Rybnicy Leśnej (pow. wałbrzyski) podczas warsztatów terapeutycznych wykonali własnoręcznie najróżniejsze przedmioty, które w niedzielę zostaną zlicytowane w pobliskim sztabie.

WOŚP 2023. Seniorzy grają z Orkiestrą

WOŚP 2023. Seniorzy grają z Orkiestrą

26 stycznia 2023, 14:10
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

"Na twoim miejscu" w reżyserii Antonia Galdameza przyciągnął do kin imponującą liczbę widzów. Produkcję TVN Warner Bros. Discovery, która do dystrybucji trafiła 6 stycznia, zobaczyło już prawie 200 tysięcy osób. Ten weekend może być ostatnią szansą, by zobaczyć film na wielkim ekranie.

Prawie 200 tysięcy widzów w 20 dni. Wielki sukces filmu "Na twoim miejscu"

Prawie 200 tysięcy widzów w 20 dni. Wielki sukces filmu "Na twoim miejscu"

26 stycznia 2023, 14:50
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24

WOŚP 2023. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę w Polsce i za granicą pod hasłem "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Po raz kolejny TVN Warner Bros. Discovery wspiera Orkiestrę. Zapraszamy do wspólnego grania: stwórzmy razem interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc. Wyjaśniamy, jak można to zrobić.

WOŚP 2023 w TVN24 i tvn24.pl. Stwórz z nami interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc

WOŚP 2023 w TVN24 i tvn24.pl. Stwórz z nami interaktywną Wielką Mapę Orkiestrowych Serc

25 stycznia 2023, 13:45
Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl