Маски в лікарнях, поліклініках та аптеках. Міністр здоров'я: обов'язкове носіння буде продовжено

16 listopada 2022, 10:15
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Prof. Gańczak: nowe subwarianty pukają do naszych drzwi
Prof. Gańczak: nowe subwarianty pukają do naszych drzwiTVN24
wideo 2/5
TVN24Prof. Gańczak: nowe subwarianty pukają do naszych drzwi

Обов'язок закривати ніс і рот маскою в аптеках, клініках і лікарнях буде продовжено щонайменше до кінця березня 2023 року, - повідомив міністр здоров’я Адам Нєдзєльський. - Випадків COVID-19 небагато, але грип чи вірус RSV беруть своє, - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання PAP про оцінку поточної епідемічної ситуації, Адам Нєдзєльський зазначив, що її перебіг збігається з прогнозами міністерства. 

- Ми заявляли, що великого накопичення інфекцій восени у нас не буде і загрози ефективності системи охорони здоров’я точно не буде. Ґрунтуючись на нашому аналізі, ми прогнозували, що госпіталізацій буде менше і перебіг COVID-19 буде легшим, - сказав він.

- Зараз ми бачимо, що кількість госпіталізацій, пов’язаних із COVID-19, уже впала нижче тисячі, а кількість зареєстрованих випадків становить у середньому 2,5 тисячі на тиждень. Навіть якщо додати людей, які тестуються поза офіційною системою та про яких нас не повідомляють, масштаби заражень не становлять загрози для системи охорони здоров’я, - зазначив міністр.

Нєдзєльський додав, що більше тривожать дані щодо грипу та інших інфекцій верхніх дихальних шляхів. Міністр нагадав, що лише за перший тиждень листопада в Польщі було зафіксовано 100 тисяч випадків грипу та підозри на грип, з цієї причини госпіталізовано понад 400 осіб.

Нєдзєльський про прогнозоване "прискорення" епідемії на рубежі років

- Наразі ми прогнозуємо, що можливе прискорення епідемії матимемо в Польщі наприкінці року. Однак не варто очікувати, що цей розгін буде сильним. Звісно, ​​не можна виключати, що з'явиться субмутація за межами імунного діапазону, але наразі таких загроз не спостерігаємо, - зазначив міністр.

Нєдзєльський заявив, що з точки зору міністра охорони здоров'я COVID-19 наразі не становить великої загрози.

На запитання, чи буде збережено обов’язок носити маски в лікарнях, поліклініках та аптеках після Нового року, Нєдзєльський сказав, що "маски мають не лише ковідний контекст".

- Випадків COVID-19 мало, але у вірусу грипу чи РСВ - жнива. Зберігати маски в цьому контексті має сенс, особливо в поліклініках, лікарнях та аптеках, у медичних закладах, де зустрічаються хворі люди, - сказав він.

На запитання, чи доведеться, враховуючи, що сезон грипу триває з жовтня по травень, а пік захворювання - з січня по березень, носити маски у лікарнях та аптеках у першому кварталі наступного року, Нєдзєльський відповів, що "безумовно, обов’язок захищати себе маскою збережеться, щонайменше, до кінця березня".

Обов’язок носіння масок в поліклініках, лікарнях та аптекахLeszek Szymański/PAP

Нєдзєльський про вакцинацію від COVID-19 дітей з шостого місяця життя

Міністр здоров’я також торкнувся питання вакцинації від COVID-19 дітей із шостого місяця.

У середині жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розпочати вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer дітей від шести місяців до чотирьох років, вакциною Moderna - дітей від шести місяців до п’яти років. Раніше вакцину Pfizer схвалили для дітей з п’яти років, а Moderna - з шести.

- Перепоною у прийнятті рішення про вакцинацію найменших дітей проти COVID-19 у Польщі, а також в інших європейських країнах є питання постачання. У нас є схвалення EMA, у нас є позиція групи у справах вакцинації, але ми не маємо 100% інформації про те, коли будуть здійснені поставки. Поки що їх терміни постійно пересувають, - сказав міністр.

- Щойно підтвердять доставку, ми повідомимо конкретно про проведення вакцинації, - додав він.

Рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів

EMA повідомила, що діти віком від шести місяців до чотирьох років можуть отримати продукт Pfizer як тридозову первинну вакцинацію. Перші дві дози вводять з інтервалом у три тижні, а третю дозу вводять принаймні через 8 тижнів після другої дози.

Європейське агентство з лікарських засобів також вказало, що Moderna можна вводити як первинну вакцинацію, яка складається з двох доз з інтервалом у чотири тижні, дітям віком від шести місяців до п’яти років.

Дітям цих вікових груп обидві вакцини вводять у вигляді ін’єкцій у м’яз руки чи стегна. Від початку вакцинації дітей Польща закуповує лише вакцину Pfizer, оскільки її поставки покривають усю популяцію дітей з надлишком.

Рекомендації EMA надходять до Європейської Комісії, яка виносить остаточні рішення щодо країн ЄС. Національні органи влади визначатимуть, кому і коли робити щеплення, беручи до уваги такі фактори, як рівень зараження та госпіталізації, ризик для вразливих груп населення, охоплення вакцинацією та доступність вакцини.

Досі Міністерство здоров'я завжди приймало рішення, які відповідали рекомендаціям EMA.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Tagi:
Polska
Adam Niedzielski
Raporty:
"Koronawirus. Raport"
Koronawirus - najważniejsze informacje
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Autor:
kk/b
Źródło:
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Autor:
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Źródło:
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Źródło:
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Autor:
mb/ams
Źródło:
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Autor:
pp,
tas/adso
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Autor:
pp/kg
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15 listopada 2022, 23:00
Autor:
mjz/dap
Źródło:
PAP

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16 listopada 2022, 8:41
Autor:
Konkret24
Źródło:
Konkret24

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Premier Holandii: do tragedii w Polsce nie doszłoby, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy

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Aktualizacja: 16 listopada 2022, 9:04
Aktualizacja:
Autor:
mjz,
akw,
ft/dap,
tr,
adso
Źródło:
PAP, TVN24, Reuters, tvn24.pl

W związku z wybuchem rakiety rosyjskiej produkcji w Przewodowie na Lubelszczyźnie, przy granicy z Ukrainą, kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaapelował o intensywne śledztwo w tej sprawie - poinformowała niemiecka agencja dpa.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz domaga się intensywnego śledztwa w sprawie eksplozji w Polsce

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz domaga się intensywnego śledztwa w sprawie eksplozji w Polsce

16 listopada 2022, 6:12
Autor:
pp/adso
Źródło:
PAP

W związku z wybuchem, do którego doszło we wtorek w Przewodowie przy granicy z Ukrainą, światowi liderzy przesyłają rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i wyrazy solidarności. Słowa wsparcia dotarły z USA, Unii Europejskiej, Kanady, sojuszników w NATO i z samej Ukrainy od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Przewodów. Światowi liderzy przesyłają słowa solidarności z Polską

Przewodów. Światowi liderzy przesyłają słowa solidarności z Polską

15 listopada 2022, 21:59
Aktualizacja: 16 listopada 2022, 5:06
Aktualizacja:
Autor:
ft/dap,
adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Przedstawiciele polskich władz rozmawiali z najważniejszymi urzędnikami krajów sojuszniczych o eksplozji w Przewodowie. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin omówił z wicepremierem, ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem sytuację związaną z bezpieczeństwem na wschodniej flance NATO, w tym doniesienia o uderzeniu pocisku na terytorium Polski - przekazał Pentagon. Sekretarz stanu USA Antony Blinken złożył w rozmowie z szefem MSZ Zbigniewem Rauem kondolencje z powodu utraty życia dwóch polskich obywateli w wybuchu we wschodniej Polsce - podał Departament Stanu.

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16 listopada 2022, 8:05
Autor:
pp
Źródło:
PAP

Pracujemy bardzo spokojnie. Chcę zapewnić wszystkich, że działamy w sposób rozważny - przekazał prezydent Andrzej Duda w związku z eksplozją, do jakiej doszło w powiecie hrubieszowskim. Dodał, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę. Mówił, że najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale trwają badania. Jak przekazał, Joe Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone dotrzymują sojuszy i "stoją razem z nami na straży bezpieczeństwa polskiego, tak jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Prezydent Duda: chcę wszystkich zapewnić, że działamy w sposób bardzo spokojny 

Prezydent Duda: chcę wszystkich zapewnić, że działamy w sposób bardzo spokojny 

16 listopada 2022, 1:16
Autor:
mjz/tr
Źródło:
PAP

Zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. We wtorek we wsi Przewodów przy granicy z Ukrainą doszło do eksplozji, w wyniku której zginęły dwie osoby. 

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Autor:
ft/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Ceny ropy naftowej spadały w środę o poranku. - Po początkowym wzroście cen ropy, chłodna reakcja na rynku odzwierciedla jednak znaczną ostrożność, aby uniknąć ekskalacji - powiedział Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management. Kolejnym powodem jest między innymi wzrost nowych przypadków zakażeń COVID-19 w Chinach, które w konsekwencji mogą spowodować niższy popyt na paliwo. Czynnik ten przeważył nad obawami o eskalację napięć geopolitycznych - napisała Agencja Reutera.

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mb/ams
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momo/dap
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Zdecydowaliśmy, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość innych jednostek mundurowych - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller na konferencji prasowej po posiedzeniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak poinformował, na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli.

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Artykuły 4 i 5 NATO: o czym stanowią? Co powodują?

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Autor:
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Źródło:
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kw
Źródło:
NASA, tvnmeteo.pl, PAP

Za nami druga noc największego w historii transportu drogowego przez województwo łódzkie. Wszystko poszło nadzwyczaj sprawnie - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poruszający się z prędkością 10 km/h konwój będzie jednak powodować utrudnienia w ruchu. Jutro po 22.00 transport ruszy drogą ekspresową S8 z okolic Polichna za Rawę Mazowiecką. Teren województwa łódzkiego opuści w piątek.

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jr
Źródło:
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mb/ams
Źródło:
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Spotkanie u znajomego zakończyło się kłótnią i rękoczynami. Przyczyną nieporozumienia okazał się telefon komórkowy. 31-latka chwyciła za młotek i uderzyła nim w głowę drugą kobietę.

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Autor:
mg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Były prezydent USA Donald Trump oficjalnie ogłosił zamiar ubiegania się o prezydenturę w wyborach w 2024 roku. - Aby uczynić Amerykę znowu wielką, dziś ogłaszam moją kandydaturę na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych - mówił do wiwatującego tłumu zebranego w jego posiadłości na Florydzie we wtorek wieczorem. Wcześniej zespół Trumpa złożył papiery rejestrujące komitet do Federalnej Komisji Wyborczej. 

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Autor:
ft/adso
Źródło:
PAP, Reuters

Misja Artemis I ma wystartować już w środę. To trzecia próba wystrzelenia rakiety SLS ze statkiem kosmicznym Orion w kierunku Księżyca. Poprzednie były odwoływane z powodu usterek technicznych lub złych warunków pogodowych. Zaplanowany lot jest pierwszym z serii, którego celem jest powrót człowieka na Srebrny Glob.

Do trzech razy sztuka? Odliczanie do historycznej misji

Do trzech razy sztuka? Odliczanie do historycznej misji

15 listopada 2022, 22:18
Autor:
ps
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 30 procent poparcia wśród obywateli deklarujących w listopadzie gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, a Koalicja Obywatelska na 28 procent - wynika z sondażu Kantar Public. Na kolejnych miejscach znalazły się Polska 2050, Lewica, PSL i Konfederacja.

PiS tuż przed Koalicją Obywatelską. Najnowszy sondaż partyjny

PiS tuż przed Koalicją Obywatelską. Najnowszy sondaż partyjny

15 listopada 2022, 18:40
Autor:
mjz/dap
Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

Prawo i Sprawiedliwość przegrało na sejmowej komisji głosowanie w sprawie stosowania reguły wydatkowej. Przedstawiciele partii rządzącej zdecydowali się na powtórne głosowanie, co oprotestowała opozycja, której posłowie wyszli z sali.

PiS przegrywa głosowanie w komisji. Robi powtórkę, opozycja wychodzi z sali

PiS przegrywa głosowanie w komisji. Robi powtórkę, opozycja wychodzi z sali

15 listopada 2022, 19:04
Autor:
akw/dap
Źródło:
TVN24, PAP

Uchwała w sprawie ustanowienia polityki publicznej pod tytułem "Strategia Demograficzna 2040" została przyjęta przez rząd. Głównym celem strategii jest zbliżenie poziomu dzietności w Polsce, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń.

Tak rząd chce walczyć ze zbyt małą liczbą urodzeń. Jest nowa strategia

Tak rząd chce walczyć ze zbyt małą liczbą urodzeń. Jest nowa strategia

15 listopada 2022, 17:17
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ilia Nużyn potwierdził w rozmowie z "Guardianem", że widoczny na nagraniu mężczyzna, na którym przeprowadzono okrutną egzekucję, to jego ojciec. "Został zamordowany jak zwierzę" - mówi. W piątek na kanałach internetowych związanych z wagnerowcami opublikowano wideo, na którym na głowę mężczyzny spada młot kowalski. Jewgienij Prigożyn wyraził aprobatę dla tego zabójstwa.

Syn rozpoznał ojca na nagraniu makabrycznej egzekucji. Miała jej dokonać Grupa Wagnera

Syn rozpoznał ojca na nagraniu makabrycznej egzekucji. Miała jej dokonać Grupa Wagnera

15 listopada 2022, 14:47
Autor:
az
Źródło:
The Guardian, Meduza, tvn24.pl

W prognozach na najbliższe dni widać znaczące ochłodzenie. Temperatura spadnie, a uczucie chłodu może być dodatkowo potęgowane przez silniejsze porywy wiatru. Synoptycy IMGW ostrzegli, że to pierwszy w tym sezonie epizod, w którym nasze organizmy zostaną obciążone zimnem. Sprawdź, jak się na niego przygotować.

Ochłodzi się wręcz drastycznie. Czeka nas "silne obciążenie zimnem"

Ochłodzi się wręcz drastycznie. Czeka nas "silne obciążenie zimnem"

15 listopada 2022, 13:27
Autor:
kw
Źródło:
IMGW
Dlaczego dyrektor Obajtek i jego ludzie nie chcą UNESCO w swoim lesie

Dlaczego dyrektor Obajtek i jego ludzie nie chcą UNESCO w swoim lesie

15 listopada 2022, 12:04
Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Dwie wygrane drugiego stopnia odnotowano w Niemczech i Norwegii. W wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane I stopnia w najbliższym losowaniu może wynieść 120 milionów złotych.

Wyniki Eurojackpot z 15 listopada 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 15 listopada 2022. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

15 listopada 2022, 21:50
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Spanie w pracy nigdy nie było pożądane, teraz jednak stało się dla niektórych głównym źródłem utrzymania. W internecie pojawiła się nowa moda, polegająca na transmitowaniu samych siebie w trakcie snu. Choć moda może być zaskakująca, największe gwiazdy TikToka mają rzesze fanów i zarabiają w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie.

Nagrywanie się podczas snu. Nowa moda podbija internet, najlepsi zarabiają majątek

Nagrywanie się podczas snu. Nowa moda podbija internet, najlepsi zarabiają majątek

15 listopada 2022, 15:27
Autor:
kgo//mm
Źródło:
"The Wall Street Journal", TikTok/@jakeyboehm, @duaneisbored