Маски в лікарнях, поліклініках та аптеках. Міністр здоров'я: обов'язкове носіння буде продовжено

Обов'язок закривати ніс і рот маскою в аптеках, клініках і лікарнях буде продовжено щонайменше до кінця березня 2023 року, - повідомив міністр здоров’я Адам Нєдзєльський. - Випадків COVID-19 небагато, але грип чи вірус RSV беруть своє, - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання PAP про оцінку поточної епідемічної ситуації, Адам Нєдзєльський зазначив, що її перебіг збігається з прогнозами міністерства.

- Ми заявляли, що великого накопичення інфекцій восени у нас не буде і загрози ефективності системи охорони здоров’я точно не буде. Ґрунтуючись на нашому аналізі, ми прогнозували, що госпіталізацій буде менше і перебіг COVID-19 буде легшим, - сказав він.

- Зараз ми бачимо, що кількість госпіталізацій, пов’язаних із COVID-19, уже впала нижче тисячі, а кількість зареєстрованих випадків становить у середньому 2,5 тисячі на тиждень. Навіть якщо додати людей, які тестуються поза офіційною системою та про яких нас не повідомляють, масштаби заражень не становлять загрози для системи охорони здоров’я, - зазначив міністр.

Нєдзєльський додав, що більше тривожать дані щодо грипу та інших інфекцій верхніх дихальних шляхів. Міністр нагадав, що лише за перший тиждень листопада в Польщі було зафіксовано 100 тисяч випадків грипу та підозри на грип, з цієї причини госпіталізовано понад 400 осіб.

Нєдзєльський про прогнозоване "прискорення" епідемії на рубежі років

- Наразі ми прогнозуємо, що можливе прискорення епідемії матимемо в Польщі наприкінці року. Однак не варто очікувати, що цей розгін буде сильним. Звісно, ​​не можна виключати, що з'явиться субмутація за межами імунного діапазону, але наразі таких загроз не спостерігаємо, - зазначив міністр.

Нєдзєльський заявив, що з точки зору міністра охорони здоров'я COVID-19 наразі не становить великої загрози.

На запитання, чи буде збережено обов’язок носити маски в лікарнях, поліклініках та аптеках після Нового року, Нєдзєльський сказав, що "маски мають не лише ковідний контекст".

- Випадків COVID-19 мало, але у вірусу грипу чи РСВ - жнива. Зберігати маски в цьому контексті має сенс, особливо в поліклініках, лікарнях та аптеках, у медичних закладах, де зустрічаються хворі люди, - сказав він.

На запитання, чи доведеться, враховуючи, що сезон грипу триває з жовтня по травень, а пік захворювання - з січня по березень, носити маски у лікарнях та аптеках у першому кварталі наступного року, Нєдзєльський відповів, що "безумовно, обов’язок захищати себе маскою збережеться, щонайменше, до кінця березня".

Обов’язок носіння масок в поліклініках, лікарнях та аптеках Leszek Szymański/PAP

Нєдзєльський про вакцинацію від COVID-19 дітей з шостого місяця життя

Міністр здоров’я також торкнувся питання вакцинації від COVID-19 дітей із шостого місяця.

У середині жовтня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало розпочати вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer дітей від шести місяців до чотирьох років, вакциною Moderna - дітей від шести місяців до п’яти років. Раніше вакцину Pfizer схвалили для дітей з п’яти років, а Moderna - з шести.

- Перепоною у прийнятті рішення про вакцинацію найменших дітей проти COVID-19 у Польщі, а також в інших європейських країнах є питання постачання. У нас є схвалення EMA, у нас є позиція групи у справах вакцинації, але ми не маємо 100% інформації про те, коли будуть здійснені поставки. Поки що їх терміни постійно пересувають, - сказав міністр.

- Щойно підтвердять доставку, ми повідомимо конкретно про проведення вакцинації, - додав він.

Рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів

EMA повідомила, що діти віком від шести місяців до чотирьох років можуть отримати продукт Pfizer як тридозову первинну вакцинацію. Перші дві дози вводять з інтервалом у три тижні, а третю дозу вводять принаймні через 8 тижнів після другої дози.

Європейське агентство з лікарських засобів також вказало, що Moderna можна вводити як первинну вакцинацію, яка складається з двох доз з інтервалом у чотири тижні, дітям віком від шести місяців до п’яти років.

Дітям цих вікових груп обидві вакцини вводять у вигляді ін’єкцій у м’яз руки чи стегна. Від початку вакцинації дітей Польща закуповує лише вакцину Pfizer, оскільки її поставки покривають усю популяцію дітей з надлишком.

Рекомендації EMA надходять до Європейської Комісії, яка виносить остаточні рішення щодо країн ЄС. Національні органи влади визначатимуть, кому і коли робити щеплення, беручи до уваги такі фактори, як рівень зараження та госпіталізації, ризик для вразливих груп населення, охоплення вакцинацією та доступність вакцини.

Досі Міністерство здоров'я завжди приймало рішення, які відповідали рекомендаціям EMA.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP