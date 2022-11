Маски в лікарнях, поліклініках та аптеках. Міністр здоров'я: обов'язкове носіння буде продовжено

czytaj dalej

Dwie osoby zginęły w wyniku eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) przy granicy z Ukrainą. Jak opowiadają mieszkańcy, słychać było huk, ale na początku nikt nie wiedział, co się stało. - Wyleciałam, dziewczyny też wyleciały, sąsiadki. No i mówimy, butla gazowa wybuchła? Bo patrzymy, taki dym. Może na suszarni coś? Nikt nic nie wiedział. Poszłam do domu. Później mi sąsiadka mówi: ty, Józi mąż zginął. Rozpłakałam się - opowiada jedna z kobiet.