Маріуш Камінський: ABW затримала підозрюваних у співпраці з російськими службами. Вони готували акти диверсії
Агентство внутрішньої безпеки затримало дев'ятьох осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Щодо шістьох із них суд застосував арешт, - повідомив у четвер міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський. За його словами, затримані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки.
Шеф Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, координатор спецслужб Маріуш Камінський заявив на прес-конференції, що за останні дні Агентство внутрішньої безпеки затримало дев'ятьох осіб, "підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами".
- Підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки, - сказав він і додав, що затримані - іноземці з-за східного кордону.
- Щодо шести із них суд застосував тимчасовий арешт. Прокуратура висунула їм звинувачення в шпигунстві на користь Росії та участі в організованому злочинному угрупованні. Проти трьох, затриманих вчора, прокуратура провадить слідчі дії, - повідомив глава МВСіА.
Камінський: до завдань затриманої групи входило спостереження за транспортами зі зброєю
- Докази свідчать, що ця група стежила за залізничними маршрутами. До її завдань входило, серед іншого, розпізнавання, моніторинг і документування транспортування зброї, що здійснювалося для України, - сказав Камінський.
Він додав, що "підозрювані також готувалися до диверсійних дій з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні"
Камінський повідомив, що співробітники Агенства внутрішньої безпеки виявили камери, електронне обладнання та GPS-передавачі на транспорті з допомогою для України.
Глава МВСіА: затриманим також наказували проводити пропагандистську діяльність
За його словами, інформація, зібрана Агентством внутрішньої безпеки, "показує, що група також займалася пропагандистською діяльністю, спрямованою на дестабілізацію польсько-українських відносин, розпалювання у Польщі ворожого ставлення до держав Північноатлантичного альянсу та нападки на політику польського уряду щодо України"
- В Агенції внутрішньої безпеки є докази того, що підозрювані регулярно отримували винагороду від російських спецслужб. У рамках розвідувальної діяльності учасники угруповання отримували систематичні виплати за проведену діяльність, - повідомив координатор спецслужб.
Він додав, що "справа динамічна і розвивається". - Підконтрольні мені служби на чолі з Агентством внутрішньої безпеки постійно проводять інтенсивну діяльність, - сказав Камінський.
Блащак: загроза була реальною
Раніше в четвер на запитання Польського радіо про те, чи могла ця група становити серйозну загрозу для критичної інфраструктури, міністр національної оборони сказав, що "звичайно так". - Це була шпигунська група, група людей, яка збирала інформацію для тих, хто напав на Україну, - сказав він і додав, що "загроза була реальною".
Блащак сказав, що в Польщі може діяти більше таких груп. - Тому я прошу наших слухачів реагувати в ситуації, коли вони бачать дивну поведінку, наприклад, фотографування об’єктів військової інфраструктури. Прошу відреагувати, повідомити польські служби, щоб не допустити посилення такого ризику, - закликав він.
Про затримання шпигунської мережі, яка працювала на Росію, у середу першим повідомило RMF FM. Зокрема, що агенти ABW затримали групу "через виявлення прихованих камер на важливих трасах і залізничних вузлах, які фіксували рух на коліях і передавали зображення в мережу".
RMF FM писало, що йдеться переважно про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, наприклад - поблизу аеропорту в Ясьонці, який є основним пунктом транзиту західної зброї та боєприпасів для України.
"У зв'язку з цією акцією співробітники служби і поліції були приведені в стан підвищеної готовності. Як з'ясував кореспондент RMF FM Кшиштоф Засада, наряди приділяють особливу увагу забезпеченню стратегічно важливих залізничних шляхів у Польщі, а також посилено охорону ключових об'єктів критичної інфраструктури ”, - повідомила радіостанція.
Źródło: tvn24.pl, TVN24
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